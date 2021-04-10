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"Муха слишком кокетливо улыбается комару": цензура в детской литературе

"Муха слишком кокетливо улыбается комару": цензура в детской литературе (12 фото)

Автор:
10 апреля 2021 12:25
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Маршак   Цензура   литература   сказки   чуковский   
1404
12
Как недалёкие советские цензоры типа Н. К. Крупской боролись со сказками, "чуковщиной" и буржуазным писателем Стивенсоном.
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Метки: Маршак   Цензура   литература   сказки   чуковский   
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191
Сеня Быгэмотиг Полчаса назад
история циклична
такое же сейчас происходит на Украине - с уклоном на "москалив"
а в мире с уклоном на [мат] и ниггеролюбство
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10k
paranoid Минуту назад
Здесь все верно сказано:
"Иван-дурак наперекор своим умным собратьям становится царем - нельзя лучше сатира на дореволюционную Россию. Но беда в том, что услужливый автор, как националист - ненавистник "басурман" и мечтающий о "святом кресте даже на Луне" (конечно, в образе сказочных достижений), глубоко верует в звезду Ивана-дурака..."
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27k
Teodor Минуту назад
Автору нашему до Крупской, как до Луны раком - сам он недалёкий. Перегибы были, но жизнь показала, что цензоры свой хлеб не зря ели - как ушли, так столько всяких проституток в литературу полезло, аж глаза на лоб. А в кино? Признанные мэтры стали снимать Старых Кляч, На Дерибасовской погоду и прочих Ширли-Мырли! При цензуре такого позора не было...
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6k
Vampire 8 минут назад
Так всегда случается, когда пытаются политизировать вещи далекие от политики. Возьмите современные политтокшоу - одни и те же лица на всех каналах. При такой загрузке им даже новости читать некогда. Вот и приходится придумывать проблемы в которых кроме них никто не разбирается. А иначе - надо идти работать.
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Александр 16 минут назад
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Александр 16 минут назад
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Александр 17 минут назад
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10k
Александр 17 минут назад
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8k
portmen77 43 минуты назад
Идиоты были всегда и во всех правительствах и учреждениях без исключения. Зачем же сравнивать дураков? Давайте сравнивать умных! В СССР была тотальная цензура? Возможно. Но что мы имеем в сухом остатке? Все детские книжки, сказки, иллюстрации, мультфильмы, детское кино, детские песни у нас из СССР! Даже переизданные! Что мы имеем за 30 лет свободы творчества, когда сгинула ненавистная партийная надстройка над искусством? Ну начинайте перечтслять.....
1) Ничего! Ноль! А точно! Есть детский мультфильм-сказка про сверхзвуковую ракету, которая летит и чудесно не падает! Это всё? Нет правда всё?
Так может дело не в цензуре? Может партия то эта что-то создавала и куда-то направляла креативный класс?
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8k
portmen77 37 минут назад
Неправ. Маша и Медведь. И Смешарики. Но это же два мультфильма. Два....
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10k
ss Час назад
Кто этот Блюм, написавший подобный бред? Тот дебил, который сочинял все эти рецензии? То есть это те самые блюмы из палат больниц с добрыми докторами у которых больной мозг боялся некоего тотального террора.
Эти книги были изданы с этими иллюстрациями. Если какой-то дебил и писал подобное, то на него просто положили, как на дебила. Сейчас таких тоже полно. Только их ещё и к написанию законов допустили.
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