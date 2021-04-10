"Муха слишком кокетливо улыбается комару": цензура в детской литературе

Досталось не только "Крокодилу". В августе 1925 Корней Иванович писал Отсрецову, заведующему Ленинградского Гублита (Губернский отдел литературы и искусства) о запрете "Мухи-Цокотухи": "В Гублите мне сказали, что муха есть переодетая принцесса, а комар - переодетый принц!!... Этак можно сказать, что "Крокодил" - переодетый Чемберлен, а "Мойдодыр" - переодетый Милюков. Кроме того, мне сказали, что Муха на картинке стоит слишком близко к комарику и улыбается слишком кокетливо! Возражают

против слова "свадьба". Это возражение серьёзное. Но уверяю Вас, что Муха венчалась в Загсе. Ведь и при гражданском браке бывает свадьба... Мне посоветовали переделать "Муху". Я пробовал. Но всякая переделка только ухудшает ее. Да и к чему переделывать? Чтобы удовлетворить произвольным и пристрастным требованиям? А где гарантия, что в следующий раз тот же Гублит не решит, что клоп - переодетый Распутин, а пчела переодетая Вырубова?"