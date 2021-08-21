Правдивые факты о сериале "Твин Пикс", в которые трудно поверить

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Сериал "Твин Пикс" кудесника кошмаров Дэвида Линча вышел на экраны в конце 1980-х годов и стал настоящей бомбой для телезрителей. Культовый статус детективной истории про странный город и его не менее странных жителей не смог поколебать даже неудачный фильм-приквел "Огонь, иди за мной". Вышедшее четверть века продолжение истории "Твин Пикс: Возвращение" вновь подогрело интерес к киношедевру. И сегодня "Твин Пикс" таит немало неожиданностей.
"Твин Пикс" не состоялся бы без Мэрилин Монро
Дэвид Линч и Марк Фрост познакомились благодаря кинопроекту, посвященному Мэрилин Монро. Биографическую книгу Энтони Саммерса «Богиня» было решено превратить в киносценарий, и Линч хотел быть режиссером этого проекта, в котором Фрост был соавтором сценария. Увы, проект не удался, хотя отголоски трагического конца голливудской легенды были отмечены в «Твин Пикс». Книга Саммерса имела подзаголовок «Тайные жизни Мэрилин Монро». Лаура Палмер определенно хранила множество тайн от родных и друзей и семьи, и ее тайная жизнь стала квинтэссенцией секретов, хранимых практически всеми жителями городка.
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В основу сценария легло реальное преступление
В 1908 году молодая женщина по имени Хейзел Дрю была убита в районе Санд-Лейк в Нью-Йорке. Тело Дрю было найдено в пруду Чирка, а ее убийцу полиция так и не смогла найти. Марк Фрост много читал про это громкое загадочное убийство, и его детали сплетались в его фантазии в таинственную историю. Восемь десятилетий спустя Лауру Палмер выбросило на берег, завернутую в пластик. Позднее в одном из интервью Фрост признался, что дело Дрю было «первым реальным преступлением, которое захватило меня в детстве».
Кстати, "Твин Пикс" стал не единственным художественным произведением, вдохновленным тайной Хейзел Дрю. В 2020 году вышла книга "Блондинка: Красивая и мертвая", написанная Дэвидом Бушманом и Марком Гивенсом. Фрост написал к ней предисловие.
Кстати, "Твин Пикс" стал не единственным художественным произведением, вдохновленным тайной Хейзел Дрю. В 2020 году вышла книга "Блондинка: Красивая и мертвая", написанная Дэвидом Бушманом и Марком Гивенсом. Фрост написал к ней предисловие.
Среди фанатов "Твин Пикс" немало силных мире сего
По слухам, однажды президент Джордж Буш-старший велел своим сотрудникам непременно доыть информацию о том, как все-таки погибла Лора Палмер. Как рассказывают осведомленные источники, информация ему требовалась, «потому что Михаил Горбачев хотел знать»! Так что, быть может, "Твин Пикс" в свое время сыграл роль в ослаблении напряженности и отмене "холодной войны", кто знает? А еще, по словам сэра Пола Маккартни, верной поклонницей сериала была - и, быть может, остается, - королева Великобритании Елизавета II, не пропустившая, по словам звезды, ни одной серии.
Скрытые смыслы
Почти каждое имя в "Твин Пикс" нагружено смыслом и несет отсылки к разнообразным произведениям кинематографа - от классических фильмов до телешоу. Так, сам Дэвид Линч сыграл главу бюро ФБР Гордона Коула, имя которого носит один из героев знаменитого фильма "Бульвар Сансет". А суперзлодей второго сезона Уиндом Эрл позаимствовал свое имя у актера Уильяма Виндома, а также у Хамфри Богарта, сыгравшего роль «Бешеной собаки» Эрла в фильме «Высокая Сьерра» (1941).
Странности кастинга
Шерил Ли, исполнительница роли Лоры Палмер, изначально должна была просто лежать и выглядеть мертвой. Но Линч был так впечатлен актрисой, что написал ей дополнительную роль в сериале - Ли сыграла кузину Лоры Мэдди Фергюсон.
Чудовищный убийца Киллер Боб появился в "Твин Пиксе" совершенно случайно. Фрэнк Сильва работал в шоу декоратором, но Линч что-то увидел в нем и решил непременно найти для Сильвы место в фильме. Место в картине ему нашлось, когда на камеру случайно засняли отражение Сильвы в зеркале. Линч был счастлив, что нашел нужный ракурс, а декоратор сыграл одержимую огнем и поистине злую сущность.
Чудовищный убийца Киллер Боб появился в "Твин Пиксе" совершенно случайно. Фрэнк Сильва работал в шоу декоратором, но Линч что-то увидел в нем и решил непременно найти для Сильвы место в фильме. Место в картине ему нашлось, когда на камеру случайно засняли отражение Сильвы в зеркале. Линч был счастлив, что нашел нужный ракурс, а декоратор сыграл одержимую огнем и поистине злую сущность.
Воссоединение актеров
Очень многие актеры сериала уже встречались на съемочных площадках. Задолго до "Твин Пикса" Ричард Беймер (Бен Хорн) и Расс Тэмблин (доктор Джейкоби) вместе снимались в «Вестсайдской истории» (1961). Рэй Уайз (Лиланд Палмер), Мигель Феррер (Альберт Розенфилд) и Дэн О'Херлихи (Эндрю Паккард) за пару лет до сериала вместе снимались в "Робокопе". Грейс Забриски (Сара Палмер) и Уоррен Фрост (отец Марка, он же Док Хейворд) сыграли озлобленных родителей Сьюзен в сериале "Сайнфельд".
Дэвид Боуи и "Твин Пикс"
В "Твин Пиуксе" снимались не только известные актеры, но и звезды музыки - Дэвид Боуи, Крис Айзек и Джули Круз. Боуи и Айзек появились в фильме "Огонь, иди за мной". Оба играли агентов ФБР. Филипп Джеффрис (в исполнении Боуи) вернулся из другого измерения для одной сцены. «Он был уникален, как и Элвис, - сказал позднее Линч в интервью. - В нем есть что-то такое, что сильно отличает его от всех остальных». Говорят, Боуи был недоволен своим луизианским акцентом - старые кадры с ним были использованы в «Возвращении», но по просьбе музыканта его дублировали. А Честер Десмонд в исполнении Айзека отчасти заменил Дейла Купера, когда Кайл Маклахлан решил сократить свою роль в фильме.
Стивен Спилберг чуть не стал режиссером эпизода "Твин Пикс"
Спилберг хотел снять эпизод, открывающий второй сезон сериала, но Дэвид Линч лично наложил вето на этот эксперимент. Почему? Об этом никто не знает - можно считать это еще одной тайной "Твин Пикса".
Неожиданный финал "Твин Пикса" был придуман в последний момент
Второй сезон "Твин Пикс" известен своим загадочным и сюрреалистическим финалом. Однако история его создания весьма своеобразна. Фрост и его команда сценаристов придумали типично необычный сценарий для завершения сериала. Похоже, они сделали это в отсутствие Линча. Причесанный рассказчик как бы исчезал после того, как был раскрыт убийца Лоры. Но Линч отбросил идеи команды. Финальная битва перешла от приемной стоматолога в бесконечные занавески и на зигзагообразный пол Красной комнаты, еще раз удивив зрителей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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