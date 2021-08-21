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Правдивые факты о сериале "Твин Пикс", в которые трудно поверить

Правдивые факты о сериале "Твин Пикс", в которые трудно поверить (10 фото)

Автор:
21 августа 2021 08:30
Сообщество : Кино
Метки: дэвид линч   интересно   кино   неизвестные факты   познавательно   сериал   тайны   твин пикс   
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Сериал "Твин Пикс" кудесника кошмаров Дэвида Линча вышел на экраны в конце 1980-х годов и стал настоящей бомбой для телезрителей. Культовый статус детективной истории про странный город и его не менее странных жителей не смог поколебать даже неудачный фильм-приквел "Огонь, иди за мной". Вышедшее четверть века продолжение истории "Твин Пикс: Возвращение" вновь подогрело интерес к киношедевру. И сегодня "Твин Пикс" таит немало неожиданностей.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дэвид линч   интересно   кино   неизвестные факты   познавательно   сериал   тайны   твин пикс   
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