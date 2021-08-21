Правдивые факты о сериале "Твин Пикс", в которые трудно поверить

В "Твин Пиуксе" снимались не только известные актеры, но и звезды музыки - Дэвид Боуи, Крис Айзек и Джули Круз. Боуи и Айзек появились в фильме "Огонь, иди за мной". Оба играли агентов ФБР. Филипп Джеффрис (в исполнении Боуи) вернулся из другого измерения для одной сцены. «Он был уникален, как и Элвис, - сказал позднее Линч в интервью. - В нем есть что-то такое, что сильно отличает его от всех остальных». Говорят, Боуи был недоволен своим луизианским акцентом - старые кадры с ним были использованы в «Возвращении», но по просьбе музыканта его дублировали. А Честер Десмонд в исполнении Айзека отчасти заменил Дейла Купера, когда Кайл Маклахлан решил сократить свою роль в фильме.