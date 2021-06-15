Особенно внимательные зрители не раз замечали одинаковые вещи в разных фильмах. В этой подборке собран реквизит, который несколько раз использовался в фильмах и сериалах.
При производстве фильмов используется огромное количество реквизита: костюмы, транспорт, оружие и просто мелочи, которые создают ощущение реальности всего происходящего на экране. Выкидывать всё это после съёмки или оставлять пылиться на складе — настоящая трата труда тех, кто это оздавал. Поэтому многие предметы получают вторую жизнь уже в другом месте.
Броня из «Космического десанта» появлялась в сериале «Светлячок», а также в фильмах «Планета обезьян»
Мечи, копья и щиты из «Трои» появлялись в фильмах «300 спартанцев» и «Александр»
Героини «Собаки на сене» и «Благочестивой Марты» ходят в одном и том же платье
Одна и та же машина появляется в фильмах режиссёра Сэма Рэйми
«Человек-паук» (слева) и «Затащи меня в ад» (справа), «Зловещие мертвецы», «Армия тьмы» и другие фильмы режиссёра — везде появлялся один и тот же автомобиль Oldsmobile Delta 88.
Статуэтки кошек в фильмах «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» и «Любовь и голуби»
Миниган в фильмах «Хищник» и «Терминатор 2: Судный день»
Золотой идол из «Индианы Джонса: В поисках утраченного ковчега» появляется в фильме «Мажестик»
Газета с портретом девушки в различных фильмах и сериалах
Слева издание можно увидеть в сериале «Клиника», а справа — в фильме «Старикам здесь не место». Кроме того, газету с узнаваемым портретом можно заметить в «Техасской резне бензопилой», «Отчаянных домохозяйках», «Все ненавидят Криса» и других фильмах и сериалах.
Летающие автомобили из «Бегущего по лезвию» появлялись в фильме «Назад в будущее 2»
Мечи из «Убить Билла» использовались ещё раз — в «Городе грехов»
Голова Гвинет Пэлтроу в фильмах «Семь» и «Заражение»
В «Семи» увидеть голову зрителю не получится (к счастью). А вот в «Заражении» она появлялась на экране.
Одна и та же корона в «Обыкновенном чуде» и фильме «31 июня»
Капсулы в «Космической одиссее 2001 года» и «Скрытой угрозе»
Медвежонок с красной ленточкой появляется и в «Крепком орешке», и в «Охоте за «Красным Октябрём»
Источник:
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Понравилось82
Вы хотите что один и тот же конкретный ППШ пользовался по всех фильмах?
Кто бы мог подумать...
С тех пор копия ходит по рукам реквизиторов. К тому же она стоит всего 15 долларов за штуку, что существенно экономит бюджет. (с)
Последние медведи так вообще разные.