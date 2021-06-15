FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5025 постов • 1079 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
14 случаев, когда один и тот же реквизит использовался в разных фильмах и сериалах

14 случаев, когда один и тот же реквизит использовался в разных фильмах и сериалах (15 фото)

Автор:
15 июня 2021 08:12
Сообщество : Кино
Метки: вещи   интересно   кино   реквизит   сериал   фильм   
6477
15

Особенно внимательные зрители не раз замечали одинаковые вещи в разных фильмах. В этой подборке собран реквизит, который несколько раз использовался в фильмах и сериалах.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: вещи   интересно   кино   реквизит   сериал   фильм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
38
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
38  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
52k
Похабыч 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
6k
Василий 7 минут назад
Вот ведь удивительно, РЕКВИЗИТ используют в разных фильмах! Никогда такого не было, и вот новый фильм!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
DyadyaSasha 10 минут назад
На последней медведи разные. Разве что ленточка та же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Григорий 14 минут назад
У одного медведя шов проходит через верхнюю часть носа, а у второго сбоку. И вообще Teddy Bear не самая редкая игрушка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Артём Полчаса назад
Автор путает использование одного реквизита с пасхалками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Николай 47 минут назад
интересное заявление, голова пэлтроу с чего бы была в коробке в семь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Grune 55 минут назад
А как же лошадь Новосельцева?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Robin Hood Час назад
А зачем добру пропадать ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85
Nane First NameLast Час назад
И дома и на работе одинаковые водопроводные краны!
Получается, что пока я еду домой, то ОНИ быстро скручивают кран с работы и быстро ставят у меня дома? Хм... попахивает шизофренией. Как в этом посте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Пумба Час назад
В двух фильмах? В четырех?! Пффф! А в тысяче слабо?!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Vlad 2 часа назад
Как то все это совершенно не раздражает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Aleks 2 часа назад
А как же лошадь?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
speaktr-st 3 часа назад
Удивительно, что реквизит не уничтожается после съёмок, а может быть использован где-то еще.
Кто бы мог подумать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Вася 3 часа назад
кстати, платье и кошки в трёх фильмах были
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
258
Семен 3 часа назад
Все можно понять, но газета...??? Она у них единственная что ли? Или это какая-то местечковая хохма?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
KOSTELLO 3 часа назад
А котики?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
460
Гасан 3 часа назад
часто один и тот же актёр появляется в разных фильмах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Александр 3 часа назад
Некоторые факты притянуты за уши, особенно где используются товары серийного производства.
Последние медведи так вообще разные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
krivsan 4 часа назад
а где конь Новосельцева который у Шеленберга на хате был?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
G@M 4 часа назад
А лошадь с крыльями не только в Служебном романе была...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Илона Маск открыл подземный тоннель под Лас-Вегасом, но людям он не понравился (видео) Илона Маск открыл подземный тоннель под Лас-Вегасом, но людям он не понравился (видео) Зарубежные зрители обрушили рейтинг нового сериала про Анну Болейн с темнокожей актрисой Зарубежные зрители обрушили рейтинг нового сериала про Анну Болейн с темнокожей актрисой 10 случаев, когда книги превращались в действительно отличные экранизации 10 случаев, когда книги превращались в действительно отличные экранизации Фильмы, которые настолько похожи, что их можно описать одной фразой Фильмы, которые настолько похожи, что их можно описать одной фразой Где сейчас подводная лодка в которой снимали фильм «Особенности национальной рыбалки»? Где сейчас подводная лодка в которой снимали фильм «Особенности национальной рыбалки»? Как снимали фильм «Полосатый рейс» Как снимали фильм «Полосатый рейс»
Alonso

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

657708



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
4
0
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
Warspot о наградах: хардкор Всемирного торгового центра
2
46
Warspot о наградах: хардкор Всемирного торгового центра
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Обзор GTA 5 – самый реалистичный симулятор гангстерской жизни
1
9
Обзор GTA 5 – самый реалистичный симулятор гангстерской жизни
The forest - игра в жанре survival horror с открытым миром от студии endnight games
0
10
The forest - игра в жанре survival horror с открытым миром от студии endnight games
Илона Маск открыл подземный тоннель под Лас-Вегасом, но людям он не понравился (видео)
Илона Маск открыл подземный тоннель под Лас-Вегасом, но людям он не понравился (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Следующим продуктом будет майонез "Папа смог и мама рада"
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#СССР#фотографии#сша#комментарии#сатира#в мире#ретро#Евро-2020
#интересно#история#подборка#кино#факты#приколы#прикол#забавно#футбол#война
#картинки#животные#люди#интересное#Россия#птицы#спорт#позитив#прикольные#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться