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15 кинодеталей, которые мало кто может заметить с первого раза

15 кинодеталей, которые мало кто может заметить с первого раза (16 фото)

Автор:
06 июля 2021 15:43
Сообщество : Кино
Метки: гипотезы   интересно   кино   пасхалка   пасхалки   познавательно   раскрытые секреты   
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Режиссеры любят прятать в своих фильмах маленькие "пасхалки". И эти 15 скрытых драгоценных камней почти невозможно заметить, если вы не знаете, куда именно надо смотреть.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гипотезы   интересно   кино   пасхалка   пасхалки   познавательно   раскрытые секреты   
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17k
СергейПименов 56 минут назад
На камнях по 6 полосок кроме огня

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11k
ss 17 минут назад
Блин, забыл... Как же называется эта болезнь, когда пытаются везде находить тайные знаки, смыслы и закономерности?...
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14k
Corvus Corax 42 минуты назад
"Ави - это псевдоним. Настоящее имя ... Абрахам Деновиц "
Угу. Вася - псевдоним, настоящее имя Василий. Шура - псевдоним, настоящее имя - Александр.
Имя это, имя! Уменьшительное!
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13k
Booka1a 50 минут назад
вот охота кому-то по десять раз пересматривать фильм (даже не фильм, а по сути последовательность кадров) ради того, что бы доэпаться до пары моментов
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