15 кинодеталей, которые мало кто может заметить с первого раза

По сюжету пятый элемент должен был объединиться с 4 стихиями Земли, чтобы бороться с наступающим злом. В начале ролика мы видим иероглифы всех элементов: каждый из них состоит из 5 строк. Вот почему цифра 5 встречается в различных сценах фильма много раз. Для Лилу было бы разумно сделать татуировку на руке, объединяющую все 4 элемента. И она у нее есть. Но почему-то вместо пяти строк 6 строк. Поклонники считают, что создатели "Пятого элемента" просто ошиблись и не исправили свою ошибку.