15 кинодеталей, которые мало кто может заметить с первого раза

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Режиссеры любят прятать в своих фильмах маленькие "пасхалки". И эти 15 скрытых драгоценных камней почти невозможно заметить, если вы не знаете, куда именно надо смотреть.
1. "Убить Билла. Фильм 1"
Когда вы смотрите первую часть фильма, то не знаете имя персонажа Умы Турман до самого конца. Только во второй части к ней наконец обращаются по имени. Но Тарантино на самом деле показал нам ее имя в первом фильме - его можно прочесть на авиабилете.
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2. "Джокер"
Все часы в этом фильме установлены на 11:11. У фанатов есть множество теорий по этому поводу. Одна из них утверждает, что часы не двигаются, потому что всё, что мы видим, происходит исключительно в голове Артура.
3. "Пятый элемент"
По сюжету пятый элемент должен был объединиться с 4 стихиями Земли, чтобы бороться с наступающим злом. В начале ролика мы видим иероглифы всех элементов: каждый из них состоит из 5 строк. Вот почему цифра 5 встречается в различных сценах фильма много раз. Для Лилу было бы разумно сделать татуировку на руке, объединяющую все 4 элемента. И она у нее есть. Но почему-то вместо пяти строк 6 строк. Поклонники считают, что создатели "Пятого элемента" просто ошиблись и не исправили свою ошибку.
4. "Оно"
Пеннивайз тайно наблюдал за своими жертвами на протяжении всего фильма. Иногда он появляется в самых неожиданных местах. Ни герои, ни зрители этого не замечают.
5. "Заклятие-2"
Чтобы победить могущественного демона, терроризирующего людей, вам нужно называть его по имени - Валак. Интересно, что в фильме имя можно увидеть несколько раз, но персонажи его не замечают.
6. "Тайна Коко"
В стране мертвых персонажи используют устаревшие технологии - например, Macintosh 80-х годов. Это был первый персональный компьютер Apple, и создатели картины не зря его добавили. Дело в том, что в 1985 году, почти сразу после выпуска компьютера, Стив Джобс покинул Apple, а в 1986 году купил компанию Pixar. И это была студия, выпустившая анимационный фильм "Тайна Коко" 31 год спустя.
7. "Гарри Поттер и Тайная комната"
Красивые волосы Гилдероя Локхарта были такими же фальшивыми, как и все его достижения. Иначе зачем ему парик на столе?
8. "Гарри Поттер и Кубок огня"
Символ даров смерти появляется во франшизе задолго до выхода последних двух фильмов. Интересно, что "Кубок огня" был выпущен в 2005 году, а последняя книга, в которой мы узнаем о дарах смерти, вышла в 2007 году. Создатели фильма, очевидно, знали о планах Роулинг.
9. "Малыш на драйве"
Граффити и другие знаки повторяют строки из песни, звучащей в наушниках главного героя.
10. "Головоломка" - "Рататуй" - "Приключения Флика"
В некоторых анимационных фильмах Pixar можно увидеть одну и ту же коробку с лапшой. Это просто еще одно доказательство теории фанатов о том, что все эти фильмы находятся в одной мультвселенной.
11. "Большой куш"
Ави - это псевдоним. Настоящее имя персонажа находится на его табличке на столе: Абрахам Деновиц. Таким образом, можно сделать вывод, что ювелир из Нью-Йорка связан с другим персонажем - Дугом Деновицем, ювелиром из Лондона.
12. "Гарри Поттер и Принц-полукровка"
В первых двух фильмах о Гарри Поттере у игроков в квиддич не было номеров на форме. Впервые они появляются в "Узнике Азкабана", а затем мы ясно видим их в 6-м фильме. Это был намек на то, что Гарри - седьмой крестраж Волдеморта.
13. "Я - легенда"
В фильме на улицах заброшенного Нью-Йорка много рекламных щитов. Но один из них выделяется. Это реклама "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". Студия Warner Brothers начала снимать его только через 9 лет после выхода фильма "Я - легенда", но планы создания фильма, как мы видим, имелись задолго до этого.
14. "Властелин колец"
На протяжении всего первого фильма Боромир носил доспехи с символами Гондора. Перед смертью Боромира Арагорн пообещал ему, что не позволит Гондору пасть. Услышав эти слова, Боромир принял Арагорна своим королем. Когда Боромир умер, Арагорн забрал его броню на руку. Эта сцена есть в фильме, но длится она всего около 2 секунд. И это больше о чувствах Арагорна, чем о доспехах. В дальнейшем этот факт не будет освещаться, но Арагорн носит броню почти во всех боях, вплоть до финала истории.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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