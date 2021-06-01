Тайны сфинкса из Гизы

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Гигантский сфинкс, многие века бесстрастно взирающий на великие пирамиды Гизы, - одна из самых знаменитых и в то же время загадочных скульптур мира. Откуда он взялся? Что он обозначает? Какие секреты хранит? Пусть об этом расскажут историки.
Рядом с тремя великими пирамидами Древнего Египта стоит еще один, не менее впечатляющий и символичный памятник древнеегипетской инженерии - великий сфинкс Гизы. Хотя изобраения сфинксов скульпторы и художники создавали во многих странах древнего мира, колоссальная статуя из Гизы остается самым известным изображением мифологического существа.
Статуя длиной 73 метра была вырезана из цельного куска известняка сотнями рабочих. В древние времена она была полностью раскрашена красками. И хотя ученые изучают сфинкса уже много десятилетий, в нем еще осталось немало загадок.
Статуя длиной 73 метра была вырезана из цельного куска известняка сотнями рабочих. В древние времена она была полностью раскрашена красками. И хотя ученые изучают сфинкса уже много десятилетий, в нем еще осталось немало загадок.
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Сфинкс - кто он?
Сфинкс - это мифологическое существо, которое фигурирует в нескольких разных культурах. Обычно это существо имеет голову человека, сокола, кошки или овцы, и при этом обладает телом льва с крыльями сокола. Однако его внешний вид сильно различается в зависимости от местности.
В древнегреческой истории об Эдипе сфинкс - ужасное существо, которое охраняло город Фивы, задавая прохожим хитрую загадку. Однако, в то время как в греческих традициях сфинкс изображается с женской головой и отличается злобным нравом, египетский сфинкс изображается с мужской головой и обычно рассматривается как доброжелательная сила.
В древнегреческой истории об Эдипе сфинкс - ужасное существо, которое охраняло город Фивы, задавая прохожим хитрую загадку. Однако, в то время как в греческих традициях сфинкс изображается с женской головой и отличается злобным нравом, египетский сфинкс изображается с мужской головой и обычно рассматривается как доброжелательная сила.
Начало истории Великого сфинкса
Великий Сфинкс - старейшая и самая большая скульптура, созданная во времена Древнего Царства ( 2686 - 2181 гг. до н.э.), также называемого "эпохой пирамид". Возведенный на западном берегу Нила, он изображал получеловека-полульва в королевском головном уборе и с бородой, ныне исчезнувшей. Он является частью большого комплекса некрополя Гизы, в котором также находятся пирамида Хеопса, пирамида Хефрена и пирамида Микерина.
Большинство египтологов предполагают, что сфинкс был построен около 2500 г. до н.э. для фараона Хафра и даже его лицо было создано по подобию правителя. Однако нет никаких свидетельств того, каково было первоначальное назначение монолита или даже его первоначальное название. Похоже, что в какой-то момент классической античности - через тысячи лет после создания Великого Сфинкса - его называли «сфинксом» из-за его сходства с древнегреческим мифологическим существом.
Второе открытие и реставрация
Спустя сотни лет после постройки Сфинкс и остальная часть некрополя Гизы были похоронены под песками и забыты. Несколько фараонов эпохи Нового Царства, включая Тутмоса IV и Рамсеса II Великого, пытались раскопать это место, но безуспешно.
Только в XIX веке Сфинкс, к тому времени по горло погребенный в песке, подвергся первым современным археологическим раскопкам. Под руководством итальянца Джованни Баттисты Кавилья команда смогла очистить достаточно песка, чтобы обнажить грудь Сфинкса. Раскопки продолжались в течение XIX века, и, в конце концов, археологи освободили тело Сфинкса. Попутно они обнаружили стеллу эпохи Тутмоса IV, на которой был записан сон фараона, в котором ему было приказано удалить песок, покрывающий Сфинкса.
Как сфинкс потерял свой нос?
Подробно изучив великого Сфинкса из Гизы, археологи обнаружили доказательства того, что нос статуи был намеренно удален. Распространенное заблуждение состоит в том, что нос уничтожила армия Наполеона Бонапарта, однако иллюстрации 1700-х годов доказывают, что нос отсутствовал задолго до прибытия Наполеона. Фактически, современные археологи считают, что он был удален где-то между III и X веками нашей эры. Причина, однако, все еще обсуждается.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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