Тайны сфинкса из Гизы

Сфинкс - это мифологическое существо, которое фигурирует в нескольких разных культурах. Обычно это существо имеет голову человека, сокола, кошки или овцы, и при этом обладает телом льва с крыльями сокола. Однако его внешний вид сильно различается в зависимости от местности.

В древнегреческой истории об Эдипе сфинкс - ужасное существо, которое охраняло город Фивы, задавая прохожим хитрую загадку. Однако, в то время как в греческих традициях сфинкс изображается с женской головой и отличается злобным нравом, египетский сфинкс изображается с мужской головой и обычно рассматривается как доброжелательная сила.