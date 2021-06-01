FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 772 поста • 191 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Тайны сфинкса из Гизы

Тайны сфинкса из Гизы (8 фото)

Автор:
01 июня 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Сфинкс   гиза   египет   интересно   история   познавательно   тайны   факты   
853
8
Гигантский сфинкс, многие века бесстрастно взирающий на великие пирамиды Гизы, - одна из самых знаменитых и в то же время загадочных скульптур мира. Откуда он взялся? Что он обозначает? Какие секреты хранит? Пусть об этом расскажут историки.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Сфинкс   гиза   египет   интересно   история   познавательно   тайны   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Игорь Полчаса назад
Исчерпывающая информация - теперь все ясно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр (11 фото) Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр (11 фото) Вот такими были первые в мире спортивные тренажеры Вот такими были первые в мире спортивные тренажеры Зачем подделывали почтовые марки Зачем подделывали почтовые марки Ванные комнаты: 500 лет истории Ванные комнаты: 500 лет истории 10 фактов о гейшах, о которых вы не догадывались 10 фактов о гейшах, о которых вы не догадывались Смут — нестандартная единица измерения расстояний Смут — нестандартная единица измерения расстояний
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

318943



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20+ бездомных животных, которые узнали, что такое любовь человека
1
32
20+ бездомных животных, которые узнали, что такое любовь человека
Проекты, которые оказались слишком грандиозными, чтобы быть реализованными
4
72
Проекты, которые оказались слишком грандиозными, чтобы быть реализованными
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Вкуснейший лимонный кекс с маком и так просто готовится!
7
3
Вкуснейший лимонный кекс с маком и так просто готовится!
Почувствовать себя героем киноленты: топ-10 мест для кинотуризма в России
0
5
Почувствовать себя героем киноленты: топ-10 мест для кинотуризма в России
«Действенный» метод отомстить бывшему (4 фото)
«Действенный» метод отомстить бывшему (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Загон для блох?!
0
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#дети#интересное#подборка#сатира#прикольные#СССР#война#екатеринбург
#история#картинки#факты#люди#позитив#фотографии#великобритания#сша#спорт#животные
#фото#Россия#прикол#новости#приколы#эстетика#город#шоу бизнес#дпс#криминал

На что жалуетесь?

Вернуться