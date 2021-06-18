Интересные детали в фильмах, доступные лишь истинному киноману

В мультфильме "Анастасия" (1997) рисунок, который Анастасия дарит своей бабушке, основан на картинке 1914 года, нарисованной настоящей принцессой Анастасией.
В фильме «Звездные войны: Последний джедай» (2017) этих солдат-повстанцев играют дети Марка Хэмилла. Слева направо: Натан Хэмилл, Челси Хэмилл и Гриффин Хэмилл
В «Моане» (2016) внешний вид Мауи отчасти "одолжили" у дедушки Дуэйна «Скалы» Джонсона, самоано-американского профессионального рестлера Питера Майвиа
В «Зверополисе» (2016) шеф Бого надевает очки, когда читает документы. Это отсылка к тому факту, что у буйволов плохое зрение
В «Храброй сердцем» (2012) вы можете увидеть Мериду и ее мать, спрятанных в логотипе фильма. Посмотрите на верхние левые углы букв B и E
В «Мулан» (1998) Мулан часто трогает волосы, потому что аниматоры заметили, что озвучившая ее актриса Минг-На Вен часто прикасалась к волосам во время записи, и добавили эту привычку персонажу
Чича из фильма «Похождения императора» (2000) - первая беременная женщина, появившаяся в полнометражном анимационном фильме Диснея
В «Шоу Трумэна» (1998) близнецов играют Рон и Дон Тейлор, полицейские, работавшие на съемочной площадке охранниками. Режиссер Питер Уир оценил их дружелюбие к съемочной группе и нанял их для съемок
В фильме «Темный рыцарь» (2008) Джокер постоянно облизывает губы. На самом деле, это из-за накладных шрамов, которые носил Хит Леджер. Они постоянно падали, поэтому Хит облизывал губы, чтобы удержать их на месте. Постепенно жест стал частью персонажа
В фильме "Парк Юрского периода: Затерянный мир" (1997) тираннозавр съел персонажа, на сумевшего открыть дверь. Его сыграл сценарист фильма Дэвид Кепп. Он указан в титрах как"невезучий ублюдок"
В «Зверополисе» (2016) мистер Биг, босс мафии, - землеройка. Режиссер Рой Мур сделал этот выбор, потому что землеройка - самый злобный хищник на Земле. Бурозубки едят втрое больше собственного веса и даже других землероек
В «Хороших парнях» (1990) Роберт Де Ниро настаивал на использовании настоящих денег. Реквизитору пришлось взять несколько тысяч долларов из собственных средств. В конце каждого дубля никому не разрешалось покидать площадку до полного возврата купюр
В «Титанике» (1997) есть сцена, в которой мальчик играет с волчком на палубе. На самом деле это воссоздание реальной фотографии, сделанной на борту корабля 11 апреля 1912 года
Унесенные призраками (2001), семейный автомобиль основан на Audi A4 1.8t, середины 1990-х. Съемочная группа даже объездила Audi A4 1.8t по неровным дорогам и записала звуки, чтобы сделать фильм максимально точным
В финальном кадре «Короля Статен-Айленда» (2020) Пит Дэвидсон поворачивается и смотрит туда, где раньше стояли башни-близнецы. Этот жест стал данью памяти его отца
В "Космических яйцах" (1987) Темный шлем пьет из одноразового стаканчика, потому что члены съемочной группы бросали их повсюду на съемочной площадке. Мел Брукс решил просто сделать их частью своей вселенной
В фильме «Джокер» (2019) Хоакин Феникс импровизировал культовый танец в ванной. Изначально Артур должен был просто смотреть в зеркало, но Феникс подумал, что танец будет более уместным
В «Хоббите: Битва пяти воинств» (2014) Глоин носит характерный шлем в одной сцене. Его сын Гимли позже унаследует его и наденет во "Властелине колец"
В фильме «Сачо и ботан 2» (2014) на Джону Хилла напал попугай во время автомобильной погони. Его паника вполне реальна. Позднее он признался: "Это не игра. Я не люблю птиц"
В «Избавлении» (1972) игравший музыканта Билли Редден не умел играть на банджо. В сцене дуэли на банджо опытный музвкант прятался за спиной актера и играл аккорды левой рукой в рукаве Реддена, в то время как Редден играл правой
Во время сцены в хранилище в фильме «Миссия: невыполнима» (1996) Том Круз раз за разом продолжал биться головой, пытаясь парить в нескольких сантиметрах от пола, поэтому он положил английские фунтовые монеты себе в обувь, чтобы сохранить равновесие
В фильме «Координаты Скайфолл» (2012) мелькает украденная картина. Это полотно Амадео Модильяни «Женщина с веером». Оно действительно было украдено в 2010 году и до сих пор не найдено
В фильме «Ла-ла-Лэнд» (2016), идя по студии, Себастьян и Миа проходят мимо двух актеров, снимающих романтическую сцену. Эти два актера на самом деле являются двойниками Райана Гослинга и Эммы Стоун
В фильме «Митчеллс против машин» (2021 г.) носки Кэти имеют тот же узор, что и культовый ковер из «Сияния»
В фильме «Путешествие императора» (2000) у малыша Куско есть игрушечная лама, игрушечный попугай и игрушечный кит. Позже в фильме он превращается во всех этих животных
В "Дне независимости" (1996) клерка, убитого пришельцами, играет Волкер Энгель, главный специалист по спецэффектам. Он получил "Оскар" за визуальные эффекты - единственный "Оскар", который достался фильму
В эпизоде «Звездные войны: Месть ситхов" (2005) юного джедая, спасшего Бейла Органу, сыграл сын Джорджа Лукаса Джетт Лукас
Источник: — переведено специально для fishki.net
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