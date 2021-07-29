10 исторических фильмов, в которых художники по костюмам отлично знают свое дело

Элизабет (Кира Найтли) здесь в вечернем платье, которое она носила, когда танцевала с мистером Дарси. Действие романа и фильма "Гордость и предубеждение" происходит в георгианскую эпоху (1714-1830), и женщины в то время часто носили длинные платья, похожие на то, что справа, сделанное в 1797 году. Женские костюмы в фильме вызывают восхищение: п обычаям того времени, они украшены массой мелких деталей, которые в точности воспроизведены костюмерами.