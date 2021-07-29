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10 исторических фильмов, в которых художники по костюмам отлично знают свое дело

10 исторических фильмов, в которых художники по костюмам отлично знают свое дело (11 фото)

Автор:
29 июля 2021 13:38
Сообщество : Кино
Метки: интересно   исторические фильмы   кино   костюмы   отличная работа   познавательно   профессионалы   художники по костюмам   
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Любители истории часто предъявляют претензии к художникам по костюмам за съемку исторических картин: то ткань не из той эпохи, то покрой неправильный... Но в этих фильмах костюмы с исторической точки зрения просто безупречны!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   исторические фильмы   кино   костюмы   отличная работа   познавательно   профессионалы   художники по костюмам   
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3BE3DA4ET 11 минут назад
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