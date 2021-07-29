10 исторических фильмов, в которых художники по костюмам отлично знают свое дело

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Любители истории часто предъявляют претензии к художникам по костюмам за съемку исторических картин: то ткань не из той эпохи, то покрой неправильный... Но в этих фильмах костюмы с исторической точки зрения просто безупречны!
"Гамильтон"
В фильме "Гамильтон", поставленном по мотивам популярного бродвейского мюзикла, главную роль сыграл Лин-Мануэль Миранда (слева). Мюзикл основан на жизни Александра Гамильтона, отца-основателя Соединенных Штатов и основателя финансовой системы страны. Костюмы, которые носят в мюзикле, по стилю и покрою полностю соответствуют стилистике конца XVIII века.
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"Гордость и предубеждение"
Элизабет (Кира Найтли) здесь в вечернем платье, которое она носила, когда танцевала с мистером Дарси. Действие романа и фильма "Гордость и предубеждение" происходит в георгианскую эпоху (1714-1830), и женщины в то время часто носили длинные платья, похожие на то, что справа, сделанное в 1797 году. Женские костюмы в фильме вызывают восхищение: п обычаям того времени, они украшены массой мелких деталей, которые в точности воспроизведены костюмерами.
"Маленькие женщины"
"Маленькие женщины" (2019) получили "Оскар" за лучший дизайн костюмов, и это неудивительно. Для фильма потребовалось около 75 исторических костюмов, на изготовление каждого из которых ушло почти 40 часов. На фото Эми, которую играет Флоренс Пью, в повседневном платье, которое полностью стилистически совпадает с настоящим прогулочным платьем 1865 года (на фото справа).
"Елизавета"
Картина «Коронация Елизаветы» послужиал источником вдохновения для сцены коронации в «Елизавете» (1998). Слева - сцена коронации в фильме, справа - изображение Елизаветы I на картине, с которой был списан костюм. Фильм был номинирован на "Оскар" за лучший дизайн костюмов в 1999 году, но получил приз только за лучший грим - а жаль! Работа костюмеров достойна высшего приза.
"Мемуары гейши!
«Мемуары гейши» (2005) рассказывают историю гейши Чиё Сакамото (Цзыи Чжан) на протяжении примерно 30 лет. В фильме исследуется жизнь гейш до Второй мировой войны, а также проблемы, с которыми они столкнулись после войны. Слева - Цзыи Чжан в «Мемуарах гейши» по сравнению с настоящей гейшей из Японии до Второй мировой войны. Костюм просто идеален!
"Великий Гэтсби"
В фильме «Великий Гэтсби» (2013) представлен целый ряд потрясающих костюмов периода 1920-х годов, в точности повторяющих тогдашнюю моду. Фильм совершенно справедливо получил "Оскар" 2014 года за лучший дизайн костюмов. На фото - Дейзи Бьюкенен, которую играет Кэри Маллиган, в головном уборе, широко известном в ту эпоху как «цыганская кепка». Справа - молодая женщина на фото 1929 года в таком же головном уборе.
"Две королевы"
Фильм "Две королевы" (2018) рассказывает об отношениях между Мэри, королевой Шотландии (ее играет Сирша Ронан), и ее кузиной королевой Елизаветой I (ее играет Марго Робби). Дизайн костюмов для этого фильма должен был отражать моду Англии и Шотландии того времени - и костюмеры блестяще справились с задачей. На фото слева Сирша Ронан в роли королевы Шотландии Марии- сравните ее с настоящей королевой справа, и все вопросы отпадут сами собой.
"Мария Антуанетта"
«Мария-Антуанетта» (2006) - историческая драма, повествующая о жизни королевы Франции Марии-Антуанетты. Для Кирстен Данст, сыгравшей в фильме Марию-Антуанетту, было создано около 70 различных исторических костюмов. Хотя с цветами платьев были допущены некоторые вольности, крой всей одежды был исторически точным. Здесь Кирстен Данст одета в голубое платье, подобное тому, которое носила настоящая Мария-Антуанетта в 1783 году.
"Безумцы"
«Безумцы» - телесериал, действие которого происходило в 1960-1970-х годах. Действие сериала происходило в течение многих лет, а значит, дизайнерам костюмов приходилось постоянно создавать новые вещи, чтобы идти в ногу с актуальными модными тенденциями того периода. Слева на фото - Бетти Дрейпер, которую играет Дженери Джонс, в типичном платье, которое носили домохозяйки в 1960-х годах, справа - реальное платье 1959 года.
"Анна Каренина"
Действие «Анны Карениной» происходит в 1870-х годах. В фильме 2012 года Анну Каренину играет Кира Найтли, а графа Алексея Вронского - Аарон Тейлор-Джонсон. К фильму предъявляли немало исторических претензий, но вот костюмы в нем выполнены безупречно. Посмотрите на фото сцены была слева: костюмы героев в точности воспроизводят стиль одежды, который был распространен на императорских балах в конце девятнадцатого века. Для сравнения - фото справа: именно это платье носила императрица Мария Федоровна в 1890-х годах.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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