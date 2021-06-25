Предметы из сериала "Звездный путь", которые вы можете приобрести в реальности

Майло Боуман - плодовитый американский дизайнер мебели, наиболее известный по своей работе с брендом Thayer Coggin. Его культовые кресла-качалки были разработаны и произведены в 1970-х годах, и их довольно легко найти в интернете. Правда, версии с закругленными углами, которые использовались в "Звездном пути", попалаются в продаже гораздо реже, чем обычные прямоугольные. Они использовались в качестве обстановки помещения для экипажа " Энтерпрайза" в "Следующем поколении".