Предметы из сериала "Звездный путь", которые вы можете приобрести в реальности

Сферическая лампа
Чашка "Бистро" от Bodum
Кресло "Сильвия"
Стул-лента
Софа "Татлин"
Стул Hill House
Шейкер от Сильвии Стейв
Диван "Серпантин" от Milo Baughman
Винный бокал от Cristal d'Arques
Кресла от Boulva
Стул"Экстрем" от Terje Ekstrøm
Чайный стакан от George Sowden
Стол от Eileen Gray
Столовые приборы от Robert Wilhite
Стул от Jack Crebolde
Стол на колесах "Боби" от Джо Коломбо
Бокал от Sasaki.
Чайный набор от Yoshiharu Fuwa
Жарнальный столик от Keiser-Newman
Чашка-непроливайка от Feltman-Langer
Кинетическая лента от C. Jeré
Кружка-термос от Thermos
Кресло-качалка от Milo Baughman
Бокалы для шампанского от Bodum
Кружки от Highwave
Стулья от Филиппа Старка
Столовый набор мебели от Ross Lovegrove
Стулья от Pepe Cortes
Источник: — переведено специально для fishki.net
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