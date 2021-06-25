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Предметы из сериала "Звездный путь", которые вы можете приобрести в реальности

Предметы из сериала "Звездный путь", которые вы можете приобрести в реальности (31 фото)

Автор:
25 июня 2021 09:28
Сообщество : Кино
Метки: Звездный путь   интересно   кино   коллекция   познавательно   реальные предметы   сериал   сувениры   
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Не все, что вы видите в "Звездном пути", фантастика - есть в сериале и кусочки реальности. Фанаты тщательнособирают эти кусочки и делятся в специальной группе в инстаграме историями найденных предметов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Звездный путь   интересно   кино   коллекция   познавательно   реальные предметы   сериал   сувениры   
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