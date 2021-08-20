"Я хочу быть женщиной": скетч на злобу дня из комедии 1979 года

Тема, как видите, была актуальна и 40 лет назад. Только тогда над этим можно было смеяться в кино, а теперь за такую сцену про Лоретту можно нарваться на "отмену". Любопытно, что в 1979 году выход "Жития Брайана" сопровождался скандалами. И вовсе не из-за Лоретты, там хватает приколов над апостолами, мессией и религией вообще. Взять хотя бы финал картины, когда распятые на крестах поют весёлую песенку про то, что надо всегда смотреть на светлую сторону жизни. И если безобидная шутка про мужчину, который хочет стать женщиной, теперь выглядит смело, то шутки про религиозных фанатиков, которые в 1979-м так разгневали церковь, выглядят безобидно теперь. Доказывает это тот факт, что в честь 40-летия комедии в 2019 году британский совет по классификации фильмов выдал "Житию" рейтинг АА (это значит 14+), а раньше у картины был рейтинг Х (18+).

2021-08-20T12:22:57+03:00