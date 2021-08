"Я хочу быть женщиной": скетч на злобу дня из комедии 1979 года

В 1979 году рейтинг Х поставил крест на прокатной судьбе картины. Фильму дали ничтожное количество экранов. Оскорблённые "Брайаном" люди устраивали пикеты перед кинотеатрами с плакатами "Пайтон=змий=дьявол" (Python переводится как "питон"), делая фильму бесплатную рекламу. В некоторых европейских странах картину запретили к показу, а главный раввин США назвал "Житие" "самым грязным, кощунственным и мерзким фильмом в истории". Пайтоновцы шутили, что принесли большую пользу миру, ведь люди разных конфессий объединились в своей ненависти к картине. После того как религиозные общественные деятели устроили фильму чёрный пиар, народ повалил в кинотеатры, а количество экранов резко возросло.



Участник Монти Пайтона Джон Клиз в интервью благодарил противников фильма: "Протестующие сделали нас богатыми. Надо им ящик шампанского что ли отправить или что-то в этом роде". "Житие Брайана" стал четвёртым самым кассовым фильмом 1979 года. Англичане оценили юмор, а финальная песня Always Look on the Bright Side of Life уже много лет лидирует в списке самых популярных песен, исполняемых на похоронах в Англии.



Кстати, юмор "Жития" мешал и съёмкам, студии отказывались спонсировать потенциально самый богохульный фильм в истории. Пайтонов спас Джордж, Харрисон бывший участник The Beatles. Он заложил свой особняк, чтобы проспонсировать съёмки.