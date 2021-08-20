"Я хочу быть женщиной": скетч на злобу дня из комедии 1979 года

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Сегодня за такой юмор на западе прокатчики отказались бы показывать фильм. Но и 40 лет назад комедии здорово досталось за шутки.
Все эти разговоры про мужчин в теле женщин и женщин в теле мужчин появились не вчера. Посмотрите отрывок из комедии "Житие Брайана" (1979) комик-группы Монти Пайтон.
Тема, как видите, была актуальна и 40 лет назад. Только тогда над этим можно было смеяться в кино, а теперь за такую сцену про Лоретту можно нарваться на "отмену". Любопытно, что в 1979 году выход "Жития Брайана" сопровождался скандалами. И вовсе не из-за Лоретты, там хватает приколов над апостолами, мессией и религией вообще. Взять хотя бы финал картины, когда распятые на крестах поют весёлую песенку про то, что надо всегда смотреть на светлую сторону жизни. И если безобидная шутка про мужчину, который хочет стать женщиной, теперь выглядит смело, то шутки про религиозных фанатиков, которые в 1979-м так разгневали церковь, выглядят безобидно теперь. Доказывает это тот факт, что в честь 40-летия комедии в 2019 году британский совет по классификации фильмов выдал "Житию" рейтинг АА (это значит 14+), а раньше у картины был рейтинг Х (18+).
В 1979 году рейтинг Х поставил крест на прокатной судьбе картины. Фильму дали ничтожное количество экранов. Оскорблённые "Брайаном" люди устраивали пикеты перед кинотеатрами с плакатами "Пайтон=змий=дьявол" (Python переводится как "питон"), делая фильму бесплатную рекламу. В некоторых европейских странах картину запретили к показу, а главный раввин США назвал "Житие" "самым грязным, кощунственным и мерзким фильмом в истории". Пайтоновцы шутили, что принесли большую пользу миру, ведь люди разных конфессий объединились в своей ненависти к картине. После того как религиозные общественные деятели устроили фильму чёрный пиар, народ повалил в кинотеатры, а количество экранов резко возросло.
Участник Монти Пайтона Джон Клиз в интервью благодарил противников фильма: "Протестующие сделали нас богатыми. Надо им ящик шампанского что ли отправить или что-то в этом роде". "Житие Брайана" стал четвёртым самым кассовым фильмом 1979 года. Англичане оценили юмор, а финальная песня Always Look on the Bright Side of Life уже много лет лидирует в списке самых популярных песен, исполняемых на похоронах в Англии.
Кстати, юмор "Жития" мешал и съёмкам, студии отказывались спонсировать потенциально самый богохульный фильм в истории. Пайтонов спас Джордж, Харрисон бывший участник The Beatles. Он заложил свой особняк, чтобы проспонсировать съёмки.
Участник Монти Пайтона Джон Клиз в интервью благодарил противников фильма: "Протестующие сделали нас богатыми. Надо им ящик шампанского что ли отправить или что-то в этом роде". "Житие Брайана" стал четвёртым самым кассовым фильмом 1979 года. Англичане оценили юмор, а финальная песня Always Look on the Bright Side of Life уже много лет лидирует в списке самых популярных песен, исполняемых на похоронах в Англии.
Кстати, юмор "Жития" мешал и съёмкам, студии отказывались спонсировать потенциально самый богохульный фильм в истории. Пайтонов спас Джордж, Харрисон бывший участник The Beatles. Он заложил свой особняк, чтобы проспонсировать съёмки.
Короче говоря, фильм стоящий, если не смотрели, обязательно посмотрите. И он вовсе не оскорбляет чувства верующих. Джон Клиз по этому поводу говорил: "Я не думаю, что это ересь. Мы лишь высмеивали тех, кто неправильно трактует учение".
В июне 2021 года 81-летний Джон Клиз написал в твиттере, что закончил работу над сценической версией "Жития Брайана". У Монти Пайтон уже выходил очень успешный мюзикл по "Священному Граалю", но "Житие", по словам Клиза, будет пьесой без песен. Выпустить спектакль он планирует в 2022 году. Интересно, останутся ли там шутки про феминисток и Лоретту?
В июне 2021 года 81-летний Джон Клиз написал в твиттере, что закончил работу над сценической версией "Жития Брайана". У Монти Пайтон уже выходил очень успешный мюзикл по "Священному Граалю", но "Житие", по словам Клиза, будет пьесой без песен. Выпустить спектакль он планирует в 2022 году. Интересно, останутся ли там шутки про феминисток и Лоретту?
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Я этим фильмом определяю степень вменяемости: если человек смог досмотреть до конца, а тем более, если ему фильм понравился, то это адекват. Если же не досмотрев до конца, чел начинает брызгать слюной и орать, что фильм - кощунство (или говно), то - давайдосвидания, с таким человеком стараюсь больше не общаться