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"Я хочу быть женщиной": скетч на злобу дня из комедии 1979 года

"Я хочу быть женщиной": скетч на злобу дня из комедии 1979 года (3 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2021 12:22
Сообщество : Кино
Метки: житие брайана   кино   комедия   монти пайтон   трансформеры   
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Сегодня за такой юмор на западе прокатчики отказались бы показывать фильм. Но и 40 лет назад комедии здорово досталось за шутки.

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Метки: житие брайана   кино   комедия   монти пайтон   трансформеры   
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2k
Заряд бодрости 2 часа назад
во, дельный видосик против атаки окна Овертона
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18k
Will2006 13 минут назад
"Житие Брайана" обязателен к просмотру всем, у кого есть чувство юмора!
Я этим фильмом определяю степень вменяемости: если человек смог досмотреть до конца, а тем более, если ему фильм понравился, то это адекват. Если же не досмотрев до конца, чел начинает брызгать слюной и орать, что фильм - кощунство (или говно), то - давайдосвидания, с таким человеком стараюсь больше не общаться
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514
да пох 24 минуты назад
Если честно ,уже заипали и педерасты и те кто с ними сражается ...Вот скажите что делать нам,тем кому пох ?
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2k
Sergiy Rambus Полчаса назад
Спасибо. Пойду, что нибудь из Монти Пайтона посмотрю
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123
Михаил 45 минут назад
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