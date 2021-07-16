Судьбоносным для Ришара стал фильм Ива Робера "Счастливчик Александр". Потом Ришар при содействии Робера сам снял и сыграл главную роль в "Рассеянном". Укрепил статус звезды фильм "Высокий блондин в чёрном ботинке" (1972), где сошлись Робер (режиссёр), Ришар (актёр) и Вебер (сценарист).



К 1976 году, когда на экраны вышла "Игрушка", Ришар уже был одним из ведущих комиков французского экрана, и у него уже была своя кинокомпания. И сложившийся экранный образ тоже был. Поэтому французские зрители были озадачены и немного разочарованы "Игрушкой". Они ждали от Ришара больше ужимок и гэгов, а тут вдруг мелодрама, поэтому картина не стала кассовым хитом во Франции. Однако за рубежом, в частности в СССР, "Игрушка" пользовалась бешеной популярностью. В США фильм так полюбили, что сделали на него ремейк с Ричардом Прайором в главной роли. Да и французские зрители чуть позже поняли, что не разглядели шедевр. Критики тоже ругали фильм и Вебера называли никудышным режиссёром, которому лучше было бы оставаться сидеть за пишущей машинкой. Но не финансовые неудачи картины (они отразились на Ришаре, чья компания продюсировала "Игрушку"), ни критика соотечественников не подпортили отношения актёра и режиссёра. Ришар во всех интервью называет "Игрушку" своим самым любимым фильмом. Именно в "Игрушке" Вебер заставил его кривляться поменьше, открыв тем самым в нём новые грани актёрского таланта. А вот что говорил Вебер о работе с Ришаром над "Игрушкой" в 1998 году: "Если при этом я как-то помог ему, то и он, со своей стороны, помог мне снимать кино. На сей счет у нас было полное согласие".

