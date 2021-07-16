Пост рекомендуется читать под аккомпанемент знаменитой темы из "Игрушки" Владимира Космы. Па-ра-па-па-рам, па-ра-па-па-рам...
Француз с армянскими корнями Франсис Вебер придумал и снял почти все культовые фильмы с Пьером Ришаром: "Невезучие", "Папаши", "Беглецы", "Дальше некуда", два фильма про "Высокого блондина" и, конечно же, "Игрушка". Дружба и сотрудничество Ришара и Вебера начались с "Блондина", поставленного по сценарию Франсиса Вебера. Познакомились они несколько раньше, на съёмках телефильма, сюжет которого придумал Вебер, но связал их именно "Блондин". А "Игрушка" - это такой пустячок, который Вебер сочинил ещё в начале 1960-х, убрал в стол и почти забыл про него. Но однажды в разговоре с Ришаром Вебер к слову вспомнил старую историю, послужившую основой рассказа про игрушечное "рабство" Франсуа Перрена (в пяти фильмах по сценарию Вебера Ришар играет Франсуа Перрена). Так вот, как-то Вебер во время прогулки по улицам Парижа наблюдал, как маленький мальчик в окружении толпы нянечек и продавцов с сумками, набитыми новыми игрушками, рыдал и сквозь слёзы причитал: "Мой папа вас всех уволит!" Ришара заинтересовал этот простой, но яркий случай, он попросил почитать рассказ, а, прочитав, уговорил Вебера написать по нему сценарий. Вебер давно лелеял мечту самому снять фильм, в этом его поддерживал Ришар, сам уже попробовавший свои силы в режиссуре, поставив "Рассеянного". "Игрушка" стала режиссёрским дебютом Франсиса Вебера.
Журналист Франсуа Перрен - Пьер Ришар
Все биографии Пьера Ришара обязательно рассказывают о том, что у него было два очень разных деда. Один, богатый аристократ, был против того, чтобы Пьер стал актёром. Ему вообще не нравилось, что его сын связался с простолюдинами, поэтому он порвал отношения с непокорным внуком, поступившим учиться на актёра. Другой, бедный рыбак, всячески поддерживал юного Ришара в его актёрских начинаниях. От первого деда Ришару досталось длинное аристократическое имя Пьер Ришар Морис Шарль Леопольд Дефаис, а от второго - путь в профессию, сделавшую его любимцем миллионов зрителей по всему миру.
Судьбоносным для Ришара стал фильм Ива Робера "Счастливчик Александр". Потом Ришар при содействии Робера сам снял и сыграл главную роль в "Рассеянном". Укрепил статус звезды фильм "Высокий блондин в чёрном ботинке" (1972), где сошлись Робер (режиссёр), Ришар (актёр) и Вебер (сценарист).
К 1976 году, когда на экраны вышла "Игрушка", Ришар уже был одним из ведущих комиков французского экрана, и у него уже была своя кинокомпания. И сложившийся экранный образ тоже был. Поэтому французские зрители были озадачены и немного разочарованы "Игрушкой". Они ждали от Ришара больше ужимок и гэгов, а тут вдруг мелодрама, поэтому картина не стала кассовым хитом во Франции. Однако за рубежом, в частности в СССР, "Игрушка" пользовалась бешеной популярностью. В США фильм так полюбили, что сделали на него ремейк с Ричардом Прайором в главной роли. Да и французские зрители чуть позже поняли, что не разглядели шедевр. Критики тоже ругали фильм и Вебера называли никудышным режиссёром, которому лучше было бы оставаться сидеть за пишущей машинкой. Но не финансовые неудачи картины (они отразились на Ришаре, чья компания продюсировала "Игрушку"), ни критика соотечественников не подпортили отношения актёра и режиссёра. Ришар во всех интервью называет "Игрушку" своим самым любимым фильмом. Именно в "Игрушке" Вебер заставил его кривляться поменьше, открыв тем самым в нём новые грани актёрского таланта. А вот что говорил Вебер о работе с Ришаром над "Игрушкой" в 1998 году: "Если при этом я как-то помог ему, то и он, со своей стороны, помог мне снимать кино. На сей счет у нас было полное согласие".
Сейчас Пьеру Ришару 86 лет. Он продолжает сниматься и играет в театре. Например, в мае на французском ТВ состоялся показ телеверсии спектакля, записанной из-за ковидных ограничений в пустом зале весной 2021 года. Спектакль про пенсионера с богатой фантазии, одиноко живущего в маленькой квартире в многоэтажке, называется "Мистер Икс". В спектакле Ришар не произносит ни слова, а двигается так, будто ему не под 90, а чуть больше сорока.
Ожидается, что Ришар исполнит роль Панорамикса в очередной серии приключений Астерикса и Обеликса. Фильм называется "Астерикс и Обеликс: Поднебесная". А ещё Ришар и Депардье должны воссоединиться в фильме "Умами", выход которого планировался в 2020 году, но теперь отложен на неопределённый срок. Так что Ришар не собирается выходить на пенсию. Помимо кино и театра Ришар, как и его друг Депардье, занимается виноделием. Виноградники Ришара каждый год поставляют вино в лучшие европейские рестораны.
Миллионер Пьер Рамбаль-Коше - Мишель Буке
Коренному парижанину Мишелю Буке уже 95 лет. В кино он снимается с 1947 года. А в 1944 году сыграл первую главную роль в театре. В 2019 году Буке официально заявил, что завершает свою сценическую карьеру, а последний на сегодня фильм с его участием "Вилла Каприче" вышел в 2021 году. За долгую карьеру Мишель Буке успел сняться у лучших и знаменитейших французских режиссёров, среди которых Клод Шаброль, Франсуа Трюффо, Робер Оссейн, Бертран Блие.
Французам Мишель Буке известен ещё как блестящий чтец. Вышедший в 2019 году диск с баснями Лафонтена в исполнении Буке тут же стал классикой чтецкого искусства.
В 2018 году Мишель Буке стал кавалером Большого креста ордена Почётного легиона.
Кстати, актриса Кароль Буке просто однофамилица Мишеля Буке.
Эрик Рамбаль-Коше - Фабрис Греко
Фабрису Греко на момент съёмок в "Игрушке" было 10 лет, в феврале этого года ему исполнилось 56. В его твиттер-аккаунте не написано "тот самый мальчик из "Игрушки", а указано - "Дизайнер. Основатель и директор Profil Design с 1988 года". Когда во Франции в очередной раз по телевизору показывают старый фильм про капризного мальчика, дизайнеру пишут в Твиттер благодарные зрители. Греко им вежливо отвечает, но общаться с журналистами и каким-то образом эксплуатировать свою прежнюю популярность не желает. Он вообще не любит и не любил публичности. Поэтому и решил завязать с актёрством, когда после выхода "Игрушки" за ним стали гоняться папарацци и поклонники. Как уже было сказано, "Игрушку" поначалу холодно восприняли во Франции, но игру мальчика оценили по достоинству сразу. Поэтому предложений от продюсеров и режиссёров было хоть отбавляй. Отец Фабриса (возможно, по предварительному сговору с сыном) заламывал такую цену за согласие сына на съёмки, что вскоре от мальчика отстали. А попал в кино Фабрис Греко случайно, через члена съёмочной группы, знавшего семью Греко.
В конце прошлого года в СМИ появилась информация, что во Франции готовится ремейк "Игрушки". Режиссёром выступит Джеймс Ют ("Брис великолепный", "Любовь с препятствиями"), а в роли миллионера Рамбаль-Коше снимется Даниель Отой. Также прошёл слух, что Ришар и Греко появятся в эпизоде. Пьер Ришар опроверг эту информацию и заявил, что ремейк "Игрушки" обречён на провал. Он также отметил, что даже у самого Вебера, переснимавшего в Голливуде свои хиты, не получилось войти дважды в одну реку, что уж говорить про других. Фабрис Греко никак не прокомментировал этот слух.
Главный редактор Бленак - Жак Франсуа (1920 - 2003)
Родился Франсуа в Париже, в школе учился в Швейцарии. В юности его метало от одной профессии к другой: он начал учиться на юриста, потом ушёл служить во флот, затем поступил в консерваторию драматического искусства, откуда его отчислили за опоздания. Однако Франсуа всё же закончил актёрские курсы и в 1941 году уже играл на сцене. В 1942 году он дебютировал в кино.
Кинокарьера Жака Франсуа продолжалась шесть десятилетий. За это время он снялся более чем в 110 картинах и сыграл несколько десятков ролей в театре. В конце 1940-х Жак Франсуа отправился покорять Голливуд. В США он сыграл в мюзикле "Парочка Баркли с Бродвея" с Фредом Астером и Джинджер Роджерс и вернулся на родину. В середине 1950-х актёр ушёл из кино, чтобы сосредоточиться на театре, и снова вернулся на экран в середине 1960-х. Жак Франсуа успешно играл как комедийные, так и драматические роли. Он неоднократно снимался с Луи де Фюнесом (две последние серии жандармов, "Склока", "Приключения раввина Якова"), с Пьером Ришаром помимо "Игрушки" также играл в картине "Я робкий, но лечусь". Последний фильм с участием Жака Франсуа под названием "Эротерапия" (Je suis votre homme) вышел в 2004 году, уже после смерти актёра.
Фотограф - Шарль Жерар (1922 - 2019)
Шарль Жерар, как и режиссёр Вебер, француз с армянскими корнями. Он родился в Константинополе в армянской семье. За два года до рождения Жерара его отец, царский генерал, бежал в Турцию из Армении.
До карьеры в кино Шарль Жерар пробовал себя в боксе. Почти все проведённые Жераром бои закончились для него нокаутами, так что перчатки пришлось повесить на гвоздь и пробовать себя в чём-то другом. Любовь к боксу Жерар пронёс через всю жизнь. Его близкий друг Бельмондо тоже обожает бокс. С Бельмондо Жерар дружил без малого 70 лет. Бельмондо и Жерар часто вместе играли в кино, начиная с "Неисправимого" (1975) и заканчивая фильмом "Человек и его собака" (2008). Ещё один постоянный кинопартнёр Шарля Жерара - режиссёр Клод Лелуш, вместе они сделали 18 картин.
Комедия "Право на "лево", последний фильм с участием Жерара, вышел на экраны в 2012 году.
Молодая жена Кристин тоже своего рода игрушка для миллионера Рамабаль-Коше. Вебер намаеренно искал на роль куклы для богача не профессиональную актрису, а модель. 26-летняя модель Сьюзи Дайсон из Перу отлично справилась с режиссёрской задаче не играть, а просто быть собой. Дайсон после "Игрушки" снялась в паре сериалов и забросила актёрскую карьеру. Она была очень богата (родители оставили ей большое наследство), так что в поисках заработка не было нужды. В начале 1980-х Дайсон вернулась в Перу и посвятила себя воспитанию дочери. 19 декабря этого года Сьюзи Дайсон исполнится 71 год.
Дворецкий - Мишель Робин (1930 - 2020)
Кинокарьера Миешеля Робина продолжалась с 1966 по 2018 год. В его фильмографии 120 картин. Одна из самых титулованных его работ - пожилой фермер Пайп в швейцарской комедии "Маленькие беглецы" (1979) года. Робин много играл в театре, с 1996 по 2009 год он был членом труппы (во Франции их называют сосьетерами, то есть пайщиками) легендарного театра "Комеди Франсез".
Мишель Робин умер 18 ноября 2020 года от коронавируса. 13 ноября 2020 ему исполнилось 90 лет. Незадолго до дня рождения он дал интервью, в котором рассказал, как ощущает старость: "Мне не верится, что мне будет 90, но я принимаю это. Конечно, хотелось бы, чтобы мне было хотя бы 50, но мне нравится быть живым в любом случае. Я продолжаю мечтать, слушать музыку, особенно по ночам, когда все окна открыты. Мне кажется, что только в 95 я наконец-то стану старым".
По этой ссылке вы можете узнать, как сложили карьеры и судьбы актёров из комедии "Жандарм из Сен-Тропе".
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