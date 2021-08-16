"Крокодил Данди": 15 интересных фактов о популярной комедии 1986 года

Сегодня я предлагаю вспомнить австралийскую комедию, которая с большим успехом демонстрировалась не только у себя на родине в Австралии, но и в мировом прокате.
В советский кинопрокат, сквозь "железный занавес", среди прочих зарубежных фильмов попадали и комедии. И скажем честно, те которые к нам попадали, были действительно смешными. Смешными и качественными, которые можно пересмотреть с удовольствием даже спустя полвека...
Перво-наперво, стоит напомнить, что в советском прокате лента демонстрировалась под названием "Данди по прозвищу Крокодил".
Идея сценария пришла австралийскому актеру Полу Хогану (некоторые думают, что он родственник знаменитого рестлера Халка Хогана, но это не так, так как настоящее имя Хогана - Терри Джин Боллеа) во время поездки в Соединенные Штаты.
Забегая вперед, скажу, что рекламная компания фильма в США началась с обмана. Рекламная компания утверждала, что Пол Хоган самый настоящий австралийский охотник на крокодилов и это история на экране чистая правда. После успеха фильма актер в одном из интервью признался в обмане и попросил прощения у зрителей.
Сценарий (к которому, приложили руку еще парочка сценаристов) наконец-то был готов. Но вот денег, чтобы все это снять не было. Решили кинуть клич по всей стране, Хоган и свои личные средства в бюджет фильма занес. Всего пожертвовали на ленту, более полутора тысяч человек. Денежки получены - процесс начался! Бюджет составила сумма в 8 800 000 австралийский долларов.
Съемки фильма понятное дело проходили в двух странах - в Австралии и Соединенных Штатах. Именно второй пункт оказался наиболее затратным...
Ради безопасности актерского состава во время съемок использовались чучела крокодилов. Ну, а на Сью в сцене с флягой напал механический крокодил, создание которого обошлось в почти 50 000 австралийских долларов.
Для актрисы Линды Козловски роль журналистки Сью стало третьим появлением на экране, хотя титры говорят что это был ее дебют.
Вскоре выхода "Крокодила Данди" на экраны Линда Козловски и Пол Хоган сыграли свадьбу, и прожили вместе более двадцати лет. Ну, а потом развод, Линда осталась с ребенком и так больше замуж не вышла. Сейчас актрисе 63 года, а Полу Хогану 81 год!
Прокатом "Крокодила Данди" в Соединенных Штатах заведовала американская киностудия Paramount Pictures, тот же 20th Century Fox отказался, так как представитель компании на тестовом просмотре решил что картинка скучная и никому не понравится...
В советском кинопрокате стартовал в 1988 году, его посмотрели более 24 800 000 зрителей, "Крокодил Данди" стал одновременно самым кассовым фильмом в прокате СССР, а так же самым кассовым зарубежным фильмом советского проката в 1988 году.
Главный герой пользуется ножом Боуи. После успешного проката фильма, продажи этого типа ножа резко выросли.
- Разве это нож? Вот это нож! Кадр из фильма "Крокодил Данди"
В мировом прокате "Крокодил Данди" собрал более 328 000 000 долларов, из них американский прокат принес почти 175 000 000 долларов. Как наверное жалели боссы студии 20th Century Fox ;)!
Оценив размер прибыли, австралийская студия вполне логично решила снять продолжение. И оно удалось - "Крокодил Данди 2", который вышел спустя пару лет, в 1988 году принес в мировом прокате более 239 000 000 долларов.
"Крокодил Данди в Лос-Анджелесе", который стал третьим фильм киноцикла вышел на экраны после длительного перерыва, в 2000 году. На этот раз приключения австралийского охотника сняли совместно киностудии США и Австралии. 25 000 000 долларов бюджета, не смогли собрать в мировых кассах и 40 000 000 долларов. Призабыли зрители кто же такой Данди!
Ну, а "Крокодил Данди в Голливуде" вышедший в 2020 году, это просто фильм для фанатов оригинальной трилогии. И главный герой в нем не Мик Данди, а актер Пол Хоган. Лента номинировалась на "Золотую малину"...
А вам нравился фильм "Крокодил Данди"?
Источник:
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Понравилось210
Я только что узнал что нет!
Что-то в духе "Гори, Голливуд,Гори."
фильмы
кстати сделал открытие для себя. может кто смотрел фиьм sicario так вот там была особая мелодия (может даже гул) в определённых моментах. эта мелодия так хорошо подходила к фильму. я думал как классно они сочинили её к фильму. к моему удивлению я услышал этот звук и в этом фильме. когда крокодил денди стоял на утёсе и крутил там штукой, зовя на помощь, а на фоне был этот звук.
- Нет! Зачем мне ружьё?? У меня есть Буч!!
- Буч?
...
- Если Мик захочет вернуть свои штаны, то ему придется лезть туда самому!
...
Дама бармену: - Джин тоник и пимс.
Он открывает кран с пивом и наливает ей стакан.
- Я просила джин тоник и пимс?.!!
С добродушной улыбкой бармен отвечает - Проси, я не возражаю. А вам что, сэр?
Муж барышни, немного подумав - Я, наверное, предпочту пиво.
- Очень дельная мысль! и открывает кран.
И это только один абзац, НЕУЧ!
Слово «кампания» пишут только военные руководители для обозначения каких-то действий с общей стратегической целью.
Вам на будущее: ряд мероприятий по продвижению продукта/услуги называется рекламной кАмпанией.
Ну, это - на мой взгляд...