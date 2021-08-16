"Крокодил Данди": 15 интересных фактов о популярной комедии 1986 года

В советский кинопрокат, сквозь "железный занавес", среди прочих зарубежных фильмов попадали и комедии. И скажем честно, те которые к нам попадали, были действительно смешными. Смешными и качественными, которые можно пересмотреть с удовольствием даже спустя полвека...





Перво-наперво, стоит напомнить, что в советском прокате лента демонстрировалась под названием "Данди по прозвищу Крокодил".