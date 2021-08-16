FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5244 поста • 1096 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
"Крокодил Данди": 15 интересных фактов о популярной комедии 1986 года

"Крокодил Данди": 15 интересных фактов о популярной комедии 1986 года (8 фото)

Автор:
16 августа 2021 14:08
Сообщество : Кино
Метки: Крокодил Данди   кино   комедия   факты   фильм   фото   
12816
8


Сегодня я предлагаю вспомнить австралийскую комедию, которая с большим успехом демонстрировалась не только у себя на родине в Австралии, но и в мировом прокате.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Крокодил Данди   кино   комедия   факты   фильм   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
49
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
49  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
rider2 14 часов назад
Как же я тащился от этого фильма в детстве. Ещё был один классный фильм того времени - "Роман с камнем".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
19k
Ego sum qui sum 4 часа назад
Мне кажется, минимум половина успеха, из-за актера, он как будто не играет, а живет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
193
vijilante 5 часов назад
Адуреть ! Лет семь-восемь назад,по радио сказали что он помер...
Я только что узнал что нет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
455
GoSurf 5 часов назад
Кстати , последний фильм мне зашел. Откровенный стёб.
Что-то в духе "Гори, Голливуд,Гори."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Max Lu 6 часов назад
недавно его смотрел по телеку и если честно его интереснее смотреть чем многие современные
фильмы

кстати сделал открытие для себя. может кто смотрел фиьм sicario так вот там была особая мелодия (может даже гул) в определённых моментах. эта мелодия так хорошо подходила к фильму. я думал как классно они сочинили её к фильму. к моему удивлению я услышал этот звук и в этом фильме. когда крокодил денди стоял на утёсе и крутил там штукой, зовя на помощь, а на фоне был этот звук.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Злобный 6 часов назад
Крокодил Данди встречает трансвестита в баре...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
андрей 6 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
193
vijilante андрей 5 часов назад
Дааа! Жопа знатная !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей 9 часов назад
Лет 20 назад смотрел на вхс. Давай ка скачаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alexei_vrn 9 часов назад
Фильм детства! Ходил в кинотеатр не раз на него еще пацаном. Храню на компе и пересматриваю переодически

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Ilya Alexei_vrn 5 часов назад
Спасибо за очень интересную подборку, да))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Max Shtirlic 9 часов назад
- У тебя есть ружьё??
- Нет! Зачем мне ружьё?? У меня есть Буч!!
- Буч?
...
- Если Мик захочет вернуть свои штаны, то ему придется лезть туда самому!
...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
95
Михайло Потапыч Max Shtirlic 9 часов назад
Донк
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26
Evgen 10 часов назад
Боги должно быть сошли с ума, не давно от души улыбнуло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
Evgeny 11 часов назад
Один из моих любимых детских фильмов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Wadim 11 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Serhio Konyakoff 11 часов назад
Нравился ли мне этот фильм!? Да у меня на компе до сих пор все три части есть.Иногда, под настроение, с удовольствием пересматриваю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
twincam 11 часов назад
чоткеу филм!! ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Григорий 12 часов назад
Любимая шутка принадлежит 3-ей части. Австралийский бар, заходят туристы.
Дама бармену: - Джин тоник и пимс.
Он открывает кран с пивом и наливает ей стакан.
- Я просила джин тоник и пимс?.!!
С добродушной улыбкой бармен отвечает - Проси, я не возражаю. А вам что, сэр?
Муж барышни, немного подумав - Я, наверное, предпочту пиво.
- Очень дельная мысль! и открывает кран.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Олег 12 часов назад
мы по несколько раз ходили пацанами в кино чтоб жопу посмотреть....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Leo Sun 13 часов назад
Когда уже безграмотных начнут привлекать к ответственности за оскорбление чувств грамотных?..

И это только один абзац, НЕУЧ!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
SanSapSan 13 часов назад
Не, Крокодил Данди мне не очень нравился, вот Линда Козловски - другое дело
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Kostick 13 часов назад
помницца школяром таки офигел от такого купальника)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Скальпы Гуронов 13 часов назад
А ещё Пол Хоган работал высотником на строительстве мостов в Австралии

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 2 комментария
Показать ещё
«Я очень любвеобильная». Что стало с телезвездой 90-х Юлией Бордовских (14 фото) «Я очень любвеобильная». Что стало с телезвездой 90-х Юлией Бордовских (14 фото) "Великолепная семерка"- 15 интересных фактов о самом популярном вестерне в СССР "Великолепная семерка"- 15 интересных фактов о самом популярном вестерне в СССР 15 интересных фактов о популярном в СССР фантастическом фильме "Короткое замыкание" 15 интересных фактов о популярном в СССР фантастическом фильме "Короткое замыкание" "Зверобой" - как снималась экранизация Фенимора Купера в СССР "Зверобой" - как снималась экранизация Фенимора Купера в СССР Как снимали фильм "Молчание ягнят" Как снимали фильм "Молчание ягнят" «Робокоп»: как актёры, исполнившие главные роли, выглядят сейчас? «Робокоп»: как актёры, исполнившие главные роли, выглядят сейчас?
Serbento

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

376528



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 интересных фактов о популярном в СССР фантастическом фильме "Короткое замыкание"
0
65
15 интересных фактов о популярном в СССР фантастическом фильме "Короткое замыкание"
24 примера ужасов новостроек: до каких пор над людьми будут издеваться
2
247
24 примера ужасов новостроек: до каких пор над людьми будут издеваться
﻿
Cubot MAX3: 7-дюймовый смартфон за 99,99 долларов
Cubot MAX3: 7-дюймовый смартфон за 99,99 долларов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#прикол#подборка#новости#в мире#ynews#роль#интернет#сатира
#Юмор#кино#история#фильм#прикольные#дтп#спорт#аварии#петербург#СССР
#интересно#люди#картинки#афганистан#Россия#забавно#природа#животные#позитив#сша

На что жалуетесь?

Вернуться