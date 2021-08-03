Стив Гуттенберг учился в престижной Джульярдской школе в Нью-Йорке, в Университете штата Нью-Йорк, но недоучился и переехал в Голливуд попытать счастья. Первая удача в Голливуде - реклама KFC, вторая удача - фильма "Мальчики из Бразилии" (1978), где его экранными партнёрами стали Лоуренс Оливье и Грегори Пек. И, наконец, "Полицейская академия" (1984). Роль Махоуни (среди претендентов на эту роль были Майкл Китон и Брюс Уиллис) сделала Гуттенберга звездой и символом кассового успеха. Благодаря "Академии" Гуттенбрег стал одним из самых востребованных актёров конца 1980-х.





Самые известные фильмы Гуттенберга: "Кокон" (1985) и "Кокон: Возвращение" (1988), "Короткое замыкание" (1986), "Двое: Я и моя тень" (1995), самая кассовая в карьере актёра картина "Трое мужчин и младенец" (1987), "Трое мужчин и маленькая леди" (1990). Стив Гуттенберг снялся ещё в трёх продолжениях "Полицейской академии". На вопрос, почему он отказался участвовать в последующих частях, Стив Гуттенберг ответил в автобиографии, остроумно названной "Библия Гуттенберга":

Когда ты знаешь, что снялся в фильме исключительно из-за денег, ты бледнеешь, глядя на себя в зеркало. Лоуренс Оливье снялся в рекламе Palaroid, Орсон Уэллс рекламировал вино. Я же слишком много раз надевал в кадре полицейскую форму. Однако мне предложили много денег, я их взял. Мы все взяли.

Гуттенберг имеет в виду, что четвёртая серия уже была лишней. Критики её уничтожили, она не очень понравилась зрителям, а в прокате собрала в два раза меньше, чем оригинал. Ради пятой части Гуттенберг на сделку с совестью не пошёл. Но его тогда звали в другие проекты. 24 августа актёру исполнится 63 года, его теперь редко приглашают сниматься, поэтому он очень хочет сделать "Полицейскую академию 8". В 2018 году Гуттенберг написал в Твиттере, что готовится новая часть "Академии". С тех пор никаких подробностей о съёмках проекта не появилось.





Стив Гуттенберг продолжает сниматься в кино и сериалах. Последний на данный момент крупный проект, в котором он принял участие, — "Фестиваль Рифкина" (2020) Вуди Аллена. Актёр также занимается благотворительностью. Основанный им фонд помогает бездомным Лос-Анджелеса.



