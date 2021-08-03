FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5184 поста • 1093 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
LongFishki Как сложились карьеры и судьбы актёров из "Полицейской академии"

Как сложились карьеры и судьбы актёров из "Полицейской академии" (11 фото + 1 видео)

Автор:
03 августа 2021 12:49
Сообщество : Кино
Метки: 80-е   longfishki   биография   кино   комедия   полицейская академия   
1703
11
1

Пост для тех, кто помнит курсанта Махоуни, восхищался достоинствами сержанта Дебби Каллахан и хохотал над звуками курсанта Джонса.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: 80-е   longfishki   биография   кино   комедия   полицейская академия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Вадим Игнатьев 45 минут назад
А форму в 2014г. отправили донашивать в страну 404.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Парагвайский шпион 10 минут назад
Как же я ржал во время просмотра в конце 80-х... Ничего смешнее, я кажется не видел в своей жизни на тот момент. Очень теплые воспоминания о фильме. Вроде, как вчера это все было, а уже сколько лет прошло...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Максим 17 минут назад
Комментарий к фото
Дублер Байдена)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
883
Наташа Гадова 22 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81k
Taras Kozalupko Полчаса назад
Культовый фильм конца прошлого века!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
50 медалей за 10 дней: кто и как постарался 50 медалей за 10 дней: кто и как постарался 12 фильмов, чьё производство было начато, но их так никто и не увидел 12 фильмов, чьё производство было начато, но их так никто и не увидел Фото наших любимых актеров в молодости Фото наших любимых актеров в молодости 15 интересных фактов о знаменитой комедии "Добро пожаловать в Zомбилэнд" 15 интересных фактов о знаменитой комедии "Добро пожаловать в Zомбилэнд" Фильм "Земля Санникова". Все со всеми переругались, но получился шедевр Фильм "Земля Санникова". Все со всеми переругались, но получился шедевр Как сложились карьеры и судьбы актёров из комедии "Игрушка" Как сложились карьеры и судьбы актёров из комедии "Игрушка"
Михаил Мосягин

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

195938



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Любопытные закулисные снимки Арнольда Шварценеггера в роли Терминатора
3
88
Любопытные закулисные снимки Арнольда Шварценеггера в роли Терминатора
Вечно актуальный и улыбательный пост о родственниках
0
52
Вечно актуальный и улыбательный пост о родственниках
﻿
50 медалей за 10 дней: кто и как постарался
50 медалей за 10 дней: кто и как постарался
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мурка! Не переигрывай!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#фотографии#олимпиада#история#интересное#ynews#авто аварии#роль#сша
#фото#факты#Россия#СССР#люди#дтп#фильм#актер#картинки#прикольные
#интересно#кино#автомобили#автомир#подборка#животные#аварии#жизнь#новости#спорт

На что жалуетесь?

Вернуться