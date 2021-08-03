Пост для тех, кто помнит курсанта Махоуни, восхищался достоинствами сержанта Дебби Каллахан и хохотал над звуками курсанта Джонса.
Продюсер Пол Масланский так рассказывал о том, как ему пришла в голову идея "Полицейской академии": "В Сан-Франциско на съёмках фильма "Парни что надо" я видел, как один сержант с кислой миной пытался привести в порядок группу нелепо выглядящих курсантов. Среди курсантов была толстуха весом больше центнера и хиляк, которому было за 50. Я спросил у сержанта, что это за странные люди, и он объяснил мне, что мэр приказал сделать полицейскую академию инклюзивной". Сержант также рассказал, что их обязали принимать в академию всех желающих, а отчислять профнепригодных можно не раньше, чем через две недели обучения. "А что если все эти чудики получат значки?" - сказал Масланский, глядая на пёструю толпу курсантов, присланных охранять съёмочную площадку от случайных зевак. Так началась история "Полицейской академии".
"Полицейскую академию" критики разгромили за пошлость, при этом продюсеры во время съёмок ругали режиссёра за недостаточное количество сортирного юмора. Однако в прокате комедия превзошла все ожидания. При бюджете в мизерные для Голливуда $4,5 млн (плюс $4 млн на рекламу) фильм собрал в покате $150 млн, обогнал другие американские хиты 1984 года в ряде стран, а кассеты с "Полицейской академией" долгое время удерживали первую строчку в видеопрокатах США. Франшиза про нелепых курсантов насчитывает семь полнометражных фильмов, сериал и мультсериал.
Курсант Кэри Махоуни - Стив Гуттенберг
Стив Гуттенберг учился в престижной Джульярдской школе в Нью-Йорке, в Университете штата Нью-Йорк, но недоучился и переехал в Голливуд попытать счастья. Первая удача в Голливуде - реклама KFC, вторая удача - фильма "Мальчики из Бразилии" (1978), где его экранными партнёрами стали Лоуренс Оливье и Грегори Пек. И, наконец, "Полицейская академия" (1984). Роль Махоуни (среди претендентов на эту роль были Майкл Китон и Брюс Уиллис) сделала Гуттенберга звездой и символом кассового успеха. Благодаря "Академии" Гуттенбрег стал одним из самых востребованных актёров конца 1980-х.
Самые известные фильмы Гуттенберга: "Кокон" (1985) и "Кокон: Возвращение" (1988), "Короткое замыкание" (1986), "Двое: Я и моя тень" (1995), самая кассовая в карьере актёра картина "Трое мужчин и младенец" (1987), "Трое мужчин и маленькая леди" (1990). Стив Гуттенберг снялся ещё в трёх продолжениях "Полицейской академии". На вопрос, почему он отказался участвовать в последующих частях, Стив Гуттенберг ответил в автобиографии, остроумно названной "Библия Гуттенберга":
Когда ты знаешь, что снялся в фильме исключительно из-за денег, ты бледнеешь, глядя на себя в зеркало. Лоуренс Оливье снялся в рекламе Palaroid, Орсон Уэллс рекламировал вино. Я же слишком много раз надевал в кадре полицейскую форму. Однако мне предложили много денег, я их взял. Мы все взяли.
Гуттенберг имеет в виду, что четвёртая серия уже была лишней. Критики её уничтожили, она не очень понравилась зрителям, а в прокате собрала в два раза меньше, чем оригинал. Ради пятой части Гуттенберг на сделку с совестью не пошёл. Но его тогда звали в другие проекты. 24 августа актёру исполнится 63 года, его теперь редко приглашают сниматься, поэтому он очень хочет сделать "Полицейскую академию 8". В 2018 году Гуттенберг написал в Твиттере, что готовится новая часть "Академии". С тех пор никаких подробностей о съёмках проекта не появилось.
Стив Гуттенберг продолжает сниматься в кино и сериалах. Последний на данный момент крупный проект, в котором он принял участие, — "Фестиваль Рифкина" (2020) Вуди Аллена. Актёр также занимается благотворительностью. Основанный им фонд помогает бездомным Лос-Анджелеса.
Курсант Карен Томпсон - Ким Кэттролл
В кино Ким Кэтролл дебютировала в 19 лет. Она сыграла в фильме "Розовый бутон" (1975) вместе с Питером О'Тулом и Ричардом Аттенборо. В конце 1970-х Кэтролл много снималась на ТВ, а в 1980-х переключилась на кино. Она снималась как в серьёзных фильмах - "Награда" (1980), "Билет на небеса" (1981), так и в легкомысленных комедиях - "Порки" (1981) и первая часть "Полицейской академии". Пожалуй, самый известный фильм с Ким Кэтролл всё же не "Полицейская академия", а "Большой переполох в маленьком Китае" (1986) Джона Карпентера. В 1998 году вышел первый сезон "Секса в большом городе", с тех пор Ким Кэтролл стала для всех Самантой. Сериал продержался шесть сезонов и породил два кинопродолжения. Сейчас снимают новый сезон, Кэтролл отказалась в нём участвовать. Видимо, не хочет бледнеть перед зеркалом, как Стив Гуттенберг.
Ким Кэтролл почти десять лет не снималась в кино после "Секса в большом городе 2". В 2019 году она появилась в эпизоде в незаметно прошедшей в прокате комедии "Ужасные истории: Древние римляне". Из самых недавних телеработ актрисы - серила "Неприлично богатые" (2020). 21 августа Ким Кэтролл отметит 65-летие.
Лейтенант Таддеуш Харрис - Джордж Бэйли
Джордж Бейли поступил в университет на юриста, однако в середине 1960-х бросил учёбу ради театра, а через десять лет бросил театр ради кино. В конец 1990-х Бейли всё-таки вернулся в университет и получил юридическое образование.
Джордж Бейли начал кинокарьеру с крошечного эпизода в сериале "Гарри О", где сыграл полицейского. Через десять лет после этот эпизода он снова сыграет полицейского и прославится. Однако Бейли стал относительно известен до "Академии". В конце 1970-х он сыграл сержанта Риццо в культовом телесериале "МЭШ".
Бейли пропустил вторую и третью серии "Полицейской академии". "Манекен" - ещё один известный фильм с его участием (1987). Он снова сыграл полицейского и снова снялся вместе с Ким Кэтролл.
О прославившей его роли Таддеуша Харриса Джордж Бейли говорил: "Я 10 лет учился актёрству, играл Шекспира... но все помнят лишь, как пёс помочился мне на лицо".
Много лет Бейли возглавляет благотворительный фонд, помогающий больным раком детям и подросткам. 27 августа актёру исполнится 77 лет.
Комендант Эрик Лассард - Джордж Гейнс (1917 - 2016)
Джордж Гейнс родился в Великом княжестве Финляндском, когда оно ещё входило в Российскую империю. Его мать - Ия Григорьевна Ге. Ия Ге, известная так же как Леди Абди, была дочкой известного в Российской империи актёра Григория Ге, племянника художника Николая Ге. А ещё она была музой Алексея Толстого. Она стала прототипом Аэлиты из одноимённого романа и Зои Монроз из "Гиперболоида инженера Гарина". Отец Джорджа Гейнса - голландский бизнесмен Геррит Йонгеянс.
Гейнс - профессиональный певец. Он получил образование в швейцарском Collège Classique и в музыкальной школе Милана. Как только Гейнс закончил музыкальную школу, в Европе началась война. Когда немцы захватили Париж, он сбежал в Испанию, где его схватили франкисты и посадили в тюрьму. В 1942 году Гейнса отпустили и ему удалось перебраться в Англию и записаться добровольцем на флот. Джордж Гейнс знал английский, датский, русский, французский и итальянский. Полиглота-моряка взяли на флот переводчиком. В 1946 году Джордж Гейнс демобилизовался и вернулся во Францию, где заезжий бродвейский продюсер уговорил его переехать в США и играть на Бродвее. На Бродвее Гейнсу улыбнулась удача, и он стал звездой мюзиклов. В 1960-х он начал сниматься в кино и на ТВ преимущественно в эпизодах. Лучше всего Гейнсу удавались роли комических стариков. Одна из лучших и самых известных ролей актёра - Джон ван Хорн в "Тутси" и, конечно же, Лассард во всех семи сериях "Полицейской академии". В комедии "Молодожёны" (2003) Гейнс в последний раз появился на экране.
Джордж Гейнс скончался 15 февраля 2016 года на 99-м году жизни.
Сержант Дебби Каллахан - Лесли Истербрук
"Когда я был маленький, сержант Дебби Каллахан была женщиной моей мечты", — такие комментарии часто попадаются в YouTube под видео с Лесли Истербрук. Строгая, сильная и эффектная блондинка сержант (к седьмой серии дослужилась до капитна) Каллахан стала первой крупной ролью Лесли Истербрук в кино. А вообще она мечтала стать оперной певицей, играть трагические роли на большой сцене. Но вместо опер пела в мюзиклах (и исполнила гимн перед Супербоулом в 1983 году, что очень почётно), а в итоге оказалась в легкомысленных комедиях. Из всех полнометражных "Полицейских академий" Каллахан пропустила только вторую часть. Актриса много снималась на телевидении, имеет в фильмографии пару десятков фильмов, но для большинства она осталась актрисой одной роли.
Лесли Истербрук не только профессионально поёт, но ещё играет на фортепиано и трубе. Любовь к пению сблизила Каллахан и Джорджа Гейнса. Они дружили многие годы до самой смерти Гейнса.
29 июля Лесли Истербрук исполнилось 72 года.
Курсант Лаверн Хукс - Мэрион Рэмси (1947 - 2021)
Мэрион Рэмси - ещё одна певица в актёрском составе "Академии". Она много и успешно играла на Бродвее, гастролировала с мюзиклами по США. Иногда Рэмси появлялась в телесериалах, а в 37 лет сыграла первую крупную роль в кино - застенчивую курсантку Хукс. Актриса "отслужила" в шести сериях франшизы, её нет только в московском эпизоде. Она мало снималась, в основном появлялась на ТВ в качестве приглашённой звезды или участвовала в низкобюджетных картинах. Всё-таки Рэмси в первую очередь певица.
Несколько лет назад Мэрион Рэмси официально ушла на пенсию. 7 января 2021 года она скончалась после непродолжительной болезни на 74-м году жизни. Родственники Мэрион Рэмси не раскрывают причину её смерти.
Курсант Ларвелл Джонс - Майкл Уинслоу
"Человек десяти тысяч звуковых эффектов" - так называлась концертная программа комика и звукоимитатора Майкла Уинслоу. Сам он шутил, что надеется остаться в учебниках по истории именно под таким прозвищем.
Когда у Уинслоу спрашивают, когда он начал подражать звукам и как он делает это так искусно, он отвечает, что не знает, что всегда изображал звуки, сколько себя помнит. Майкл Уинслоу стал имитировать звуки в детстве от скуки, у него не было друзей, поэтому он развлекался подражая звукам живого и неживого мира. Уже в старших классах школы у него набралось достаточно звуков для выступлений в комедийных клубах. Подкопив денег на выступлениях, Уинслоу поехал покорять Голливуд.
Продюсеры "Академии" увидели Уинслоу, когда он выступал на разогреве у Каунта Бейси. Уникальный актёр снялся во всех семи сериях "Полицейской академии" и сыграл главную роль в одноимённом сериале. Уинслоу также известен по яркому эпизоду в культовой комедии Мела Брукса "Космобольцы" (1987), а ещё он озвучивал гремлинов в "Гремлинах" (1984). В 1993 году на некоторое время ушёл из шоу-бизнеса и сосредоточился на воспитании детей после того, как его жена скончалась от передозировки наркотиками.
6 сентября Майклу Уинслоу исполнится 63 года. Он продолжает выступать с концертами, иногда снимается в низкобюджетных ужастиках и работает оратором-мотиватором.
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Посмотрите, как Уинслоу в одиночку озвучивает отрывок из "Новой надежды".
Курсант Мозес Хайтауэр - Бубба Смит (1945 - 2011)
Бубба Смит - профессиональный футболист из семьи профессиональных футболистов. Его брат играл в американский футбол, а отец был футбольным тренером. Закончив спортивную карьеру, Смит стал получать эпизодические роли в телесерилах и в кино. Мозес Зайтауэр - самая крупная и известная роль Смита. Он сыграл в шести частях "Академии", пропустив "Миссию в Москве".
Бубба Смит скончался 3 августа 2011 года в возрасте 66 лет от передозировки лекарств.
Курсант Юджин Теклбери - Дэвид Граф (1950 - 2001)
Биография Дэвида Графа похожа на биографии других актёров из нашего поста: бросил университет, переехал в Голливуд, снимался в эпизодах, прославился благодаря "Академии". Граф снялся во всех семи частях полицейской франшизы. Граф не получал главных ролей, но принимал активное участие в улучщении условий труда голливудских актёров, будучи представителем актёрского профсоюза, занимая должности в различных актёрских комитетах.
Поклонники "Назад в будущее" часто путали Графа с Томасом Ф. Уилсоном, исполнившим роль Биффа Таннена. А поклонники "Полицейской академии" неоднократно просили у Уилсона автограф как у курсанта Теклбери из-за внешнего сходства актёров.
Дэвид Граф скончался 7 апреля 2001 года, не дожив до девяти дней до 51-летия. У него случился сердечный приступ, когда он вместе с семьёй был на свадьбе своего сводного брата. Проводить Графа в последний путь пришли все главные актёры "Полицйеской академии".
Курсант Лесли Барбара - Донован Скотт
Донован Скотт до прихода в кино имел свою театральную труппу, с которой гастролировал по США. Первой заметной ролью в Скотта в кино стал Кастор Ойл в фильме "Попай", где ему с ним вместе играли Робин Уильямс и Шелли Дюваль. Неуклюжий толстяк Барбара в "Академии" - самая известная роль Скотта. В продолжениях киносериала он не участвовал.
В 1993 году Донован Скотт снялся в роли Малыша в советско-германском сериале "Аляска Кид". В 1993-1994 годах Скотт снимал в Крыму по собственному сценарию фильм "В империи орлов" по мотивам романа Жюля Верна "Дети капитана Гранта". Он также исполнил в картине одну из ролей. В международном актёрском составе картины помимо иностранных артистов значатся Владимир Толконников, Андрей Руденский, Игорь Дмитриев. "В империи орлов" так никогда и не вышел в российский прокат.
29 сентября Доновану Скотту исполнится 74 года.
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