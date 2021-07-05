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Про Васю, Надю и органы движения: как создавался русский народный фильм "Любовь и голуби"

Про Васю, Надю и органы движения: как создавался русский народный фильм "Любовь и голуби" (9 фото + 1 видео)

Автор:
05 июля 2021 13:39
Сообщество : Кино
Метки: Любовь и голуби   Меньшов   Юрский   гуркин   кино   комедия   память   съёмки   
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В память о выдающемся кинорежиссёре и актёре Владимире Меньшове предлагаем вам историю создания любимого фильма "Любовь и голуби".

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Метки: Любовь и голуби   Меньшов   Юрский   гуркин   кино   комедия   память   съёмки   
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6k
ваня панкин 50 минут назад
ну вот и всё...
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286
Дедуля 15 минут назад
Выдающийся режиссёр, народный!
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2k
MATPOC 38 минут назад
невыездной ОСКАРОносец - ушел(((( земля пухом, а фильмы вечны!!!
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