Про Васю, Надю и органы движения: как создавался русский народный фильм "Любовь и голуби"

Картина "Любовь и голуби" поставлена по одноимённой пьесе, вышедшей из-под пера драматурга Владимира Гуркина в 1981 году. У Нади и Василия Кузякиных были реальные прототипы по фамилии Кузякины и жили они по соседству с Гуркиным в шахтёрском городе Черемхово, малой родине драматурга. В жизни Василий был угольщиком, как в кино он влюбился на курорте в интеллигентную коллегу, и как в кино любовь к жене вернула Василия в семью. История эта произошла, когда сам Гуркин был ещё малышом. О соседской семейной драме с хорошим концом он узнал от бабушки. В жизни Кузякин тоже познакомился с разлучницей на курорте "органов движения" поэтому, завершая рассказ о судьбе соседей, бабушка всегда повторяла: "Оторвать бы ему эти органы движения". Эта фраза, как вы знаете, вошла в пьесу и в фильм. Хороший писатель ничего не выдумывает, поэтому в жизни Гуркина был и дядя Митя, и баба Шура, и, конечно же, голуби, которых разводил дядя драматурга. Раису Захаровну он тоже знал лично. По словам Гуркина, фамилия этой женщины слишком известна черемховцам, чтобы её называть. Историю с ненастоящей смертью от "инфаркта микарда" Гуркин тоже подсмотрел в жизни. Она случилась в Омском театре, где тогда работал драматург. Один из артистов "похоронил" коллегу и рассказывал всему театру обстоятельства её смерти, пока она сама не пришла в театр.



В Черемхово пьеса с успехом шла в местном драматическом театре, а в 2011 году супругам Кузякиным из "Любовь и голуби" поставили в шахтёрском городе памятник. В том же году Черемховскому театру присвоено имя Владимира Гуркина.