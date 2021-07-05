Про Васю, Надю и органы движения: как создавался русский народный фильм "Любовь и голуби"

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В память о выдающемся кинорежиссёре и актёре Владимире Меньшове предлагаем вам историю создания любимого фильма "Любовь и голуби".
Со сцены на экран
Картина "Любовь и голуби" поставлена по одноимённой пьесе, вышедшей из-под пера драматурга Владимира Гуркина в 1981 году. У Нади и Василия Кузякиных были реальные прототипы по фамилии Кузякины и жили они по соседству с Гуркиным в шахтёрском городе Черемхово, малой родине драматурга. В жизни Василий был угольщиком, как в кино он влюбился на курорте в интеллигентную коллегу, и как в кино любовь к жене вернула Василия в семью. История эта произошла, когда сам Гуркин был ещё малышом. О соседской семейной драме с хорошим концом он узнал от бабушки. В жизни Кузякин тоже познакомился с разлучницей на курорте "органов движения" поэтому, завершая рассказ о судьбе соседей, бабушка всегда повторяла: "Оторвать бы ему эти органы движения". Эта фраза, как вы знаете, вошла в пьесу и в фильм. Хороший писатель ничего не выдумывает, поэтому в жизни Гуркина был и дядя Митя, и баба Шура, и, конечно же, голуби, которых разводил дядя драматурга. Раису Захаровну он тоже знал лично. По словам Гуркина, фамилия этой женщины слишком известна черемховцам, чтобы её называть. Историю с ненастоящей смертью от "инфаркта микарда" Гуркин тоже подсмотрел в жизни. Она случилась в Омском театре, где тогда работал драматург. Один из артистов "похоронил" коллегу и рассказывал всему театру обстоятельства её смерти, пока она сама не пришла в театр.
В Черемхово пьеса с успехом шла в местном драматическом театре, а в 2011 году супругам Кузякиным из "Любовь и голуби" поставили в шахтёрском городе памятник. В том же году Черемховскому театру присвоено имя Владимира Гуркина.
В Черемхово пьеса с успехом шла в местном драматическом театре, а в 2011 году супругам Кузякиным из "Любовь и голуби" поставили в шахтёрском городе памятник. В том же году Черемховскому театру присвоено имя Владимира Гуркина.
Через московских коллег и приятелей Гуркина пьеса попала к Галине Волчек в "Современник". Галина Борисовна быстро поняла, что у неё в руках потенциальный хит, лично приехала в Омск, получила разрешение на постановку и упросила автора пока никому не давать пьесу, чтобы "Современник" был первым. Поставил пьесу режиссёр Валерий Фокин, который сейчас руководит Александринским театром.
Народная история про любовь и измену просто обязана была попасть на экран. Именно так подумал Владимир Меньшов, посмотрев шедший с колоссальным успехом спектакль в "Современнике". Как и Волчек, он лично отправился в Омск, рассказал Гуркину о планах экранизации. Пока Гуркин переделывал пьесу в киносценарий, Меньшов отправился искать актёров.
Режиссёр не хотел полностью копировать спектакль, поэтому не собирался брать артистов из "Современника". Только Нина Дорошина, игравшая Надю в театре, перекочевала со сцены в фильм. Перепробовав множество талантливых и даже гениальных актрис режиссёр убедился, что лучше Дорошиной эту роль простоватой, вспыльчивой, но доброй Нади никто не сыграет.
Режиссёр не хотел полностью копировать спектакль, поэтому не собирался брать артистов из "Современника". Только Нина Дорошина, игравшая Надю в театре, перекочевала со сцены в фильм. Перепробовав множество талантливых и даже гениальных актрис режиссёр убедился, что лучше Дорошиной эту роль простоватой, вспыльчивой, но доброй Нади никто не сыграет.
Актёры и роли
В роли Раисы Захаровны Владимир Меньшов изначально видел Татьяну Доронину. Доронина успешно прошла пробы, но в итоге отказалась от роли. В интервью "АиФ" в 2020 году Владимир Меньшов так объяснил отказ Татьяны Васильевны: "Что-то у неё тормозилось внутри". Такая же история была с любимой актрисой Эфроса Ольгой Яковлевой. Съёмки фильма начались без Раисы Захаровны, а потом вдруг как-то сразу Меньшов и его помощница подумали о Людмиле Гурченко, и она идеальна вошла в уже набранный актёрский состав.
Якобы на роль разлучницы также пробовалась Вера Алентова, супруга Владимира Валентиновича, но сам режиссёр опроверг эту информацию в том же интервью в 2020 году: "Вера Алентова пробоваться не могла физически: она снималась в это время в картине Юлия Райзмана "Время желаний".
Якобы на роль разлучницы также пробовалась Вера Алентова, супруга Владимира Валентиновича, но сам режиссёр опроверг эту информацию в том же интервью в 2020 году: "Вера Алентова пробоваться не могла физически: она снималась в это время в картине Юлия Райзмана "Время желаний".
Известно, что на роль Василия пробовался Сергей Юрский, в итоге получивший роль дяди Мити. А Александр Михайлов, которого Меньшов с самого начала видел в главной роли, долго отказывался, не понимал персонажа, да к тому же он на 10 лет младше Нины Дорошиной, ему казалось, что он будет глупо смотреться в кадре с ней. Когда же наконец Михайлов согласился и сыграл первую сцену с Дорошиной, всем сразу стало ясно, что лучше актёров на роль Василия и Нади просто нет в природе. "Вот он какой, Вася…" - сказал тогда Владимир Меньшов.
Родной фильм
Снимали картину в Карелии, в городе Медвежьегорске. Название города сыграло решающую роль в выборе натуры. Меньшову нужна была холмиста местность, он увидел на карте Медвежьегорск и подумал, раз "горск", значит там горы. Название его не обмануло.
Съёмочный процесс картины складывался очень удачно. Всё и все были на своих местах. "Нам Бог помог, всё получилось!" - вспоминал потом Владимир Меньшов. Актёры быстро прониклись нужной атмосферой, поэтому придумывали в кадре фразочки и действия в духе гуркинской пьесы. "Извините, что помешал вам деньги прятать", "Ну почему же крашеная, это мой натуральный цвет!" и другие фразы были импровизацией. Все они вошли в народ.
Владимир Меньшов существенно обогатил сценарий Гуркина. Он дополнил роль Раисы Захаровны, придумал, что она увлекается экстрасенсами и телекинезом. Сцена погони за дядей Митей - это тоже придумка режиссёра. Киношные "добавки" поначалу Гуркину не понравились, но потом он целиком принял фильм и назвал его родным.
Съёмочный процесс картины складывался очень удачно. Всё и все были на своих местах. "Нам Бог помог, всё получилось!" - вспоминал потом Владимир Меньшов. Актёры быстро прониклись нужной атмосферой, поэтому придумывали в кадре фразочки и действия в духе гуркинской пьесы. "Извините, что помешал вам деньги прятать", "Ну почему же крашеная, это мой натуральный цвет!" и другие фразы были импровизацией. Все они вошли в народ.
Владимир Меньшов существенно обогатил сценарий Гуркина. Он дополнил роль Раисы Захаровны, придумал, что она увлекается экстрасенсами и телекинезом. Сцена погони за дядей Митей - это тоже придумка режиссёра. Киношные "добавки" поначалу Гуркину не понравились, но потом он целиком принял фильм и назвал его родным.
Так сейчас выглядит дом Васи и Нади Кузякиных
Веранду и голубятню построили специально для съёмок. В 1990-х часть дома, включая голубятню, сгорела. Потом хозяева перебрались в квартиру, а в доме стали бывать наездами. Постепенно культовое место пришло в упадок. Несколько лет назад у дома появился новый хозяин. Он отреставрировал дом своими силами.
Слава
Владимир Меньшов на съёмках фильма "Любовь и голуби". За Владимиром Валентиновичем стоит его дочь Юля.
Владимир Меньшов вспоминал, что его коллеги по цеху не были впечатлены триумфом фильма "Москва слезам не верит". Говорили, что фильм простенький, что любой мог бы снять эту картину. Владимиру Валентиновичу было важно доказать, что ему не просто повезло с "Москвой". После выхода картины "Любовь и голуби" коллеги больше не возмущались и по достоинству оценили режиссёрский талант Меньшова. "Когда я снял фильм "Любовь и голуби", разговоры такого рода прекратились полностью. Стало понятно, что на моей стороне не только удача, но и профессия и много других достоинств, которые на самом деле есть, но казались для моих противников несущественными. В общем, жить мне стало намного легче", — рассказывал режиссёр в 2020 году.
Однако после завершения картины у худсовета были претензии к народному кино. "Любовь и голуби" в основном ругали за пьянство. Режиссёр Александр Зархи сказал, что пьянство - это трагедия народа, поэтому смеяться над этим не стоит. Другому члену худсовета показалось, что интеллигентные и совсем ещё не старые Юрский и Тенякова фальшиво смотрятся в роли деревенских стариков. Режиссёру Сергею Соловьёву меньше всего в картине понравилась Людмила Гурченко. Когда же картина после некоторых цензурных правок вышла на экраны, народная любовь расставила всё на свои места.
Владимир Меньшов вспоминал, что его коллеги по цеху не были впечатлены триумфом фильма "Москва слезам не верит". Говорили, что фильм простенький, что любой мог бы снять эту картину. Владимиру Валентиновичу было важно доказать, что ему не просто повезло с "Москвой". После выхода картины "Любовь и голуби" коллеги больше не возмущались и по достоинству оценили режиссёрский талант Меньшова. "Когда я снял фильм "Любовь и голуби", разговоры такого рода прекратились полностью. Стало понятно, что на моей стороне не только удача, но и профессия и много других достоинств, которые на самом деле есть, но казались для моих противников несущественными. В общем, жить мне стало намного легче", — рассказывал режиссёр в 2020 году.
Однако после завершения картины у худсовета были претензии к народному кино. "Любовь и голуби" в основном ругали за пьянство. Режиссёр Александр Зархи сказал, что пьянство - это трагедия народа, поэтому смеяться над этим не стоит. Другому члену худсовета показалось, что интеллигентные и совсем ещё не старые Юрский и Тенякова фальшиво смотрятся в роли деревенских стариков. Режиссёру Сергею Соловьёву меньше всего в картине понравилась Людмила Гурченко. Когда же картина после некоторых цензурных правок вышла на экраны, народная любовь расставила всё на свои места.
Владимира Меньшова не стало 5 июля 2021 года. В память об отце Юлия Меньшова разместила в Инстаграме финал картины "Любовь и голуби". Всё. Всё… всё…
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