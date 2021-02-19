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20 забавных фотографий Жозефины и Дафны из фильма "В джазе только девушки"

20 забавных фотографий Жозефины и Дафны из фильма "В джазе только девушки" (21 фото)

Автор:
19 февраля 2021 14:17
Сообщество : Кино
Метки: Фотографии со съёмок   актеры   в джазе только девушки   голливуд   кино   классика жанра   комедия   
439
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"В джазе только девушки" ("Some Like It Hot") - американская черно-белая романтическая комедия 1959 года с Мэрилин Монро, Тони Кертисом и Джеком Леммоном в главных ролях. Фильм был римейком французской картины 1935 года под названием "Фанфары любви"; в основе сюжета - история двух музыкантов, которым приходится изображать женщин, чтобы спастись от гангстеров, свидетелями разборки которых они случайно стали.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии со съёмок   актеры   в джазе только девушки   голливуд   кино   классика жанра   комедия   
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7k
Nikita 2 часа назад
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4k
ваня панкин Час назад
шикарный фильм, шикарные актеры...
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13k
Ligov 2 часа назад
Фильм просто замечательный...)
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