20 забавных фотографий Жозефины и Дафны из фильма "В джазе только девушки"

"В джазе только девушки" ("Some Like It Hot") - американская черно-белая романтическая комедия 1959 года с Мэрилин Монро, Тони Кертисом и Джеком Леммоном в главных ролях. Фильм был римейком французской картины 1935 года под названием "Фанфары любви"; в основе сюжета - история двух музыкантов, которым приходится изображать женщин, чтобы спастись от гангстеров, свидетелями разборки которых они случайно стали.

0 Фильм снял известный режиссер Билли Уайлдер, он же в соавторстве с еще одним автором написал сценарий. И он же выбирал актеров на главные роли.



Билли Уайлдер заметил Тони Кертиса в фильме "Гудини" (1953 г.) и подумал, что этот актер идеально подойдет на роль красавчика Джо. На роль Джерри режиссер хотел взять Фрэнка Синатру, но тот не пришел на прослушивание. Затем рассматривались Джерри Льюис и Дэнни Кэй, но окончательный выбор пал на Джека Леммона. Режиссер видел его в комедии "Операция Бешеный шар" и понял, что это идеальный кандидат. Ну и, конечно, очень повезло, что сняться в роли Шугар согласилась такая большая к тому момента звезда, как Мэрилин Монро. Создатели фильма даже не надеялись на такую удачу!



Посмотрите подборку фотографий со съемок картины "В джазе только девушки". А может быть, есть смысл пересмотреть и сам фильм еще разок!

