В Кабардино-Балкарии племянник депутата устроил ДТП с тремя жертвами: чего боятся выжившие?

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Племянник депутата Госдумы Анатолий Бифов задержан после смертельной аварии в Кабардино-Балкарии, в которой погибли три человека. Автоавария произошла 17 августа.
Азрет Бифов на "Камри", пытаясь обогнать пассажирскую ГАЗель, не рассчитал траекторию движения и влетел в неё. Микроавтобус потерял управление и на полном ходу врезался в грейдер.
Где Бифов и чего опасаются другие участники ДТП?
Где Бифов и чего опасаются другие участники ДТП?
Авторский пост
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Логично опасаются, что сделают виноватыми их, а так-же погоду,грейдер, маршрутку и жителей окрестных домов.