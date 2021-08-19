FISHKINET
Сообщество Аварии 4701 пост • 470 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Сообщество Аварии 
В Кабардино-Балкарии племянник депутата устроил ДТП с тремя жертвами: чего боятся выжившие?

В Кабардино-Балкарии племянник депутата устроил ДТП с тремя жертвами: чего боятся выжившие? (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 августа 2021 12:10
Сообщество : Аварии
Метки: 360подмосковье   авария   видео   депутат   дтп   смертельное дтп   чиновник   
1444
1
1
Племянник депутата Госдумы Анатолий Бифов задержан после смертельной аварии в Кабардино-Балкарии, в которой погибли три человека. Автоавария произошла 17 августа.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: 360подмосковье   авария   видео   депутат   дтп   смертельное дтп   чиновник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
> чего опасаются другие участники ДТП? (C)

Логично опасаются, что сделают виноватыми их, а так-же погоду,грейдер, маршрутку и жителей окрестных домов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
NeDron Полчаса назад
"Прицепом" в Ютубе идет такая новость:
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Trenzel2003 44 минуты назад
Ну что, по прежнему "закон един для всех"? Что бы подавился этими словами, та тварь кто это утверждал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
АлексЮстасу Час назад
Не жизнь, а фарс. Племянник депутата-коммуниста-алкоцаря местного республиканского масштаба имеет право на причинение вреда здоровью, повлекшее смерть, человекам в количестве (нужное вписать) штук и думать потом о домашнем/автомобильном/пляжном/банном аресте. Корочка и значок депутата - это вам не палка в руках гарипотера.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−12
железный фаллоимитатор Час назад
единопутиносос ?
грязная путлеровская рашка -какашка ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Опять зарплата. Час назад
Oни опасаются что на выборах опять победят те же самые рожи..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антивакцинщики: теории и аргументы Антивакцинщики: теории и аргументы Водитель Mercedes на севере Москвы сбил на тротуаре двух женщин и сбежал Водитель Mercedes на севере Москвы сбил на тротуаре двух женщин и сбежал Суд вынес приговор Эдварду Билу за совершённое им в Москве ДТП Суд вынес приговор Эдварду Билу за совершённое им в Москве ДТП В Москве задержали лихача, сбившего насмерть двух женщин В Москве задержали лихача, сбившего насмерть двух женщин Авария дня. Срезал путь и отправился на тот свет Авария дня. Срезал путь и отправился на тот свет Несколько афганцев упали с взлетевшего американского самолета в Кабуле Несколько афганцев упали с взлетевшего американского самолета в Кабуле
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

695891



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Мужчина спас брошенного щенка, которого нашёл в ботинке
0
51
Мужчина спас брошенного щенка, которого нашёл в ботинке
Как снимался фильм «Гостья из будущего»
3
73
Как снимался фильм «Гостья из будущего»
﻿
Антивакцинщики: теории и аргументы
Антивакцинщики: теории и аргументы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#кино#приколы#люди#Россия#афганистан#ржач#автомобили#талибан
#история#интересно#СССР#прикол#фильм#фотографии#картинки#авто аварии#мемы#автомир
#Юмор#животные#дтп#подборка#аварии#интересное#новости#природа#позитив#ynews

На что жалуетесь?

Вернуться