В одном из солнечных протуберанцев астрономы узрели грядущего всадника апокалипсиса

По сообщению ufonews.su, со ссылкой на spaceweather.com, опасаться нечего, до Земли этот протуберанец не долетит, озабоченность астрономов вызывает лишь интенсивность солнечной активности, однако, на днях к этому беспокойству добавилась и мистическая составляющая.





Солнечный фотограф Максимилиан Теодореску, сделавший новое фото аномального протуберанца, разглядывая собственный снимок, сказал – «это похоже на призрачного всадника на лошади» (фото в большом разрешении). Профессиональные фотографы и художники – большие выдумщики, способные в куске камня разглядеть контуры будущего изваяния, однако здесь и людям других профессий всадник очевиден. А то, что он огненно-рыжий, вызывает в памяти известную цитату из Откровения Иоанна Богослова, то есть Апокалипсиса:





1. И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырёх животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри.





2. Я взглянул, и вот, конь белый, и на нём всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить.





3. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри.





4. И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нём дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч.