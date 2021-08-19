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В одном из солнечных протуберанцев астрономы узрели грядущего всадника апокалипсиса

В одном из солнечных протуберанцев астрономы узрели грядущего всадника апокалипсиса (2 фото)

Автор:
19 августа 2021 09:14
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: апокалипсис   астрономы   всадник   мир   протуберанцы   рыжий   солнце   фото   
2427
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Который день подряд ведущие астрономы мира следят за весьма необычной активностью Солнца, в частности, за солнечными протуберанцами, которые появились вдоль северо-восточного края светила. Образование растёт с каждым днём и непрерывно меняет форму.

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Метки: апокалипсис   астрономы   всадник   мир   протуберанцы   рыжий   солнце   фото   
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421
Руслан 2 часа назад
«Истинно говорю вам: 4 мая 1925 года Земля налетит на небесную ось»(с)
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363
Елена Букреева 15 минут назад
Всадники - это символы каких-то событий. Интересно, неужели кто-то ждёт, что на землю прыгнет буквальная огненная лошадь
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2k
Sergiy Rambus Полчаса назад
Первый всадник, второй всадник, это понятно.
Когда погромы начнутся?
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4k
Shtoppi Полчаса назад
Шизофрения она такая.
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5k
SR 57 минут назад
Каждый видит по-своему...

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24
Игорь Час назад
Странно, что астрономы ищут всадников на солнце. По контексту понятно, что события, связанные со всадниками, происходят на Земле. « взять мир с Земли», Откр 6:5-8: "И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай. И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри. И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными." Звери земные, ячмень на земле, как и динарий- денежная единица. Войны, голод, смерть-вот что несут населению земли эти символические всадники. Начиная с первой мировой все три всадника носятся по Земле. Они УЖЕ скачут. Что касается белого коня: Библия часто трактует сама себя. В другом видении апостолу Иоанну было показано следующее: Откр 19:11-16: "И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует. Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого. Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: «Слово Божие». И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано имя: «Царь царей и Господь господствующих»." Снова белый конь, всадник выехал, чтобы воевать и побеждает народы. Кто он? Вот что Библия говорит о Христе: Ин 1 "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было богоподобным Ин 5 "Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну," Не следует ли, исходя из этого отождествить всадника на белом коне с Иисусом Христом, получившим царскую власть от Отца и готовым к войне? Поражать он будет народы, то есть человечество, не признавшее власть Христа-царя над собой.
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24
Игорь Дарвин и аморальная премия 52 минуты назад
Не, не накрыло. Когда-то я очень хотел понять книгу « Откровение», она же по гречески «Апокалипсис» из Библии. Много всякого читал. А с этими выводами согласен полностью. Всё вполне логично. Не переживай, я в порядке
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3
Thomsen Час назад
Автору этой херни нужно тест Роршаха пройти. Психиатр услышит много прикольного.
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11k
Евгений 2 часа назад
Астроном с телескопом.
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6
Сергей 2 часа назад
Все что нужно знать:
Апофения переживание, заключающееся в способности видеть структуру или взаимосвязи в случайных или бессмысленных данных.
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−2
laotzy 2 часа назад
То тарелками пугають,
Дескать, подлые, летають.
То у них собаки лають,
То у них рутины говорять...
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23k
Батончик с маком 2 часа назад
Получается что второй всадник это Чубайс.
Больше смысла в этой ахинее я не нахожу.
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1k
saturn 2 часа назад
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484
Миша 2 часа назад
Ну да, ну да, астрономы узрели

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950
Александр 2 часа назад
Даже при минимальном воображении конечно похоже на всадника.
Другое дело, едва ли пророчества были про формы протуберанцев Солнца - там всё проще, как натуральная резня начнётся, вот вам и всадник апокалипсиса с мечом-мором и т.д. и т.п.!!!!
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2k
Lefterov 2 часа назад
Это что за бред я сейчас прочитал в этой статье?
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45k
doker 3 часа назад
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4k
Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
Редька,что ты куришь?
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