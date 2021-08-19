В одном из солнечных протуберанцев астрономы узрели грядущего всадника апокалипсиса

Который день подряд ведущие астрономы мира следят за весьма необычной активностью Солнца, в частности, за солнечными протуберанцами, которые появились вдоль северо-восточного края светила. Образование растёт с каждым днём и непрерывно меняет форму.
По сообщению ufonews.su, со ссылкой на spaceweather.com, опасаться нечего, до Земли этот протуберанец не долетит, озабоченность астрономов вызывает лишь интенсивность солнечной активности, однако, на днях к этому беспокойству добавилась и мистическая составляющая.
Солнечный фотограф Максимилиан Теодореску, сделавший новое фото аномального протуберанца, разглядывая собственный снимок, сказал – «это похоже на призрачного всадника на лошади» (фото в большом разрешении). Профессиональные фотографы и художники – большие выдумщики, способные в куске камня разглядеть контуры будущего изваяния, однако здесь и людям других профессий всадник очевиден. А то, что он огненно-рыжий, вызывает в памяти известную цитату из Откровения Иоанна Богослова, то есть Апокалипсиса:
1. И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырёх животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри.
2. Я взглянул, и вот, конь белый, и на нём всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить.
3. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри.
4. И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нём дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч.
С первым всадником, несмотря на некоторое разночтение, конспирологи-эсхатологи полтора года назад определились практически единогласно: первому всаднику дан был венец, что так же читается, как КОРОНА (венценосный - коронованный). Второй всадник должен быть рыжий, с его появлением должен быть забран мир, а стало быть откроются пути на войну. Ну и вот он, и явил себя, Что же касается дальнейшего развития событий, то как говорят в Одессе на Привозе: "Будем поглядеть...".
Источник:
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Когда погромы начнутся?
Апофения переживание, заключающееся в способности видеть структуру или взаимосвязи в случайных или бессмысленных данных.
Дескать, подлые, летають.
То у них собаки лають,
То у них рутины говорять...
Больше смысла в этой ахинее я не нахожу.
Другое дело, едва ли пророчества были про формы протуберанцев Солнца - там всё проще, как натуральная резня начнётся, вот вам и всадник апокалипсиса с мечом-мором и т.д. и т.п.!!!!
Если тебя это утешит я тоже прочитал это. )))