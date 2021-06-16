Удивительный мир: лучшие фото дикой природы по версии Nature TTL

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Природа нашей планеты разнообразна и удивительна. Однако, некоторые из ее чудес встречаются очень часто, а некоторые удается увидеть крайне редко - именно поэтому работа профессиональных фотографов дикой природы так ценится. Они улавливают в объектив то, что мы не увидим в обычной жизни. Недавно NatureTTL объявили лучших фотографов дикой природы 2021 года и их самые удивительные работы - их отбирали среди 8000 снимков. Посмотрите на красоту!
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"Ловушка природы" (насекомоядное растение саррацения пурпурная "съела" двух крошечных саламандр), фотограф Samantha Stephens
* Медуза признана судом России иноагентом
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