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Моторола С350 - самый «пацанский» мобильник нулевых. Разные сменные панельки. Легендарный телефон

Моторола С350 - самый «пацанский» мобильник нулевых. Разные сменные панельки. Легендарный телефон (8 фото)

Автор:
18 августа 2021 22:46
Метки: гаджеты   интересно   техника   
669
8

Есть вещи, которые становятся легендарными. Кнопочные мобильники уже стали легендарными сами по себе, хоть и уступили дорогу безликим смартфонам, но кое в чём они до сих пор превосходят своих современных «плоских» потомков.

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Метки: гаджеты   интересно   техника   
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13k
Booka1a 9 часов назад
да не надо бубнежа, моторы не котировались никогда. в любом году были мобилы популярнее моторолы, кроме разве что Razr V3, который выстрелил из-за хорошей рекламы и действительно хорошего дизайна. по функционалу он был так себе на фоне телефонов других фирм той же цены
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3k
RomaXz 8 минут назад
Попробуйте уйти подальше в лес и все наши модные гаджеты останутся без связи, тогда как, какая-нибудь старенькая Нокия без проблем поймает связь

А я то думал, что наличие связи зависит от уровня покрытия, а не от возраста телефона

В моем детстве мотороллы не пользовались популярностью, и были довольно редки. Вот нокии или сименсы - другое дело
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1k
Hallo FreeSpace 7 часов назад
нашли что вспомнить ...
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3k
San_Fajanse 8 часов назад
Чё то бред, "пацанским"был и навсегда остался 3310, без вариантов, им можно было отбиваться в драке, а этот с350 уже попса
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26k
Notan Blaine 8 часов назад
Хороший телефон, был такой, но сломался, утонув в луже на окне.
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2k
Voland 9 часов назад
Я примерно в то время с Nokia 6600 ходил - вот это действительно была крутая штука!
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595
Алексей Попов 9 часов назад
А ещё его можно было легко ронять - разбирался на панельки, корпус, аккум и собирался как ни в чем не бывало.:-)
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17k
babuby 9 часов назад
Был такой. Особая его фишка была, в подключении к компу через USB! Обнаруживался системой как USB модем Motorola, моментально подтягивались дрова из системы, и айда в интернет! Правда кабель было сложно найти в продаже, так что делали сами либо из текстолита фольгированного вырезали, либо использовали кусок платы от китайских магнитофонов.
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8k
Ном-Номыч 9 часов назад
У меня такой был. Классный аппарат того времени. А вот сменные панельки к ним продавались полное фуфло несовместимое.
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