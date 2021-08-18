Моторола С350 - самый «пацанский» мобильник нулевых. Разные сменные панельки. Легендарный телефон

Попробуйте уйти подальше в лес и все наши модные гаджеты останутся без связи, тогда как, какая-нибудь старенькая Нокия без проблем поймает связь. И аккумулятор, конечно, тоже раньше был преимуществом. Но сейчас не об этом.

Даже среди легенд были такие экземпляры, которые становились легендарными легендами, уж простите за тавтологию. =)

Возможно, именно на эти модели производители и не ставили больших надежд, думали, что будет очередной «проходной» товар, лишь бы чем-то заполнить производство. А они бах и становились хитом продаж, «рвали» по популярности всех конкурентов.