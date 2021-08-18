Моторола С350 - самый «пацанский» мобильник нулевых. Разные сменные панельки. Легендарный телефон

Есть вещи, которые становятся легендарными. Кнопочные мобильники уже стали легендарными сами по себе, хоть и уступили дорогу безликим смартфонам, но кое в чём они до сих пор превосходят своих современных «плоских» потомков.
Попробуйте уйти подальше в лес и все наши модные гаджеты останутся без связи, тогда как, какая-нибудь старенькая Нокия без проблем поймает связь. И аккумулятор, конечно, тоже раньше был преимуществом. Но сейчас не об этом.
Даже среди легенд были такие экземпляры, которые становились легендарными легендами, уж простите за тавтологию. =)
Возможно, именно на эти модели производители и не ставили больших надежд, думали, что будет очередной «проходной» товар, лишь бы чем-то заполнить производство. А они бах и становились хитом продаж, «рвали» по популярности всех конкурентов.
Одним из таких телефонов был Моторола С350 (Motorola C350). Пожалуй, всё в нём было идеально: от дизайна - приятной серебристо-чёрной расцветки, идеального размера, который так удобно лежал в руке, цветной дисплей и 24-х голосая полифония, сменные корпуса и даже GPRS. Хоть это было и дорого, но получалось с сайтов «Артёмка» и «Сасиса» качать мидяшки (мелодии).
Это был самый «пацанский» телефон того времени, но и девчонки им не брезговали, нужно было только подобрать красный цвет и он становился элегантным и утончённым.
Производители сами называли его «молодёжным», именно в эту целевую аудиторию они и метили. Т.к. он был одним из первых телефонов с цветным дисплеем, то сразу стал желанным предметом. Экран был с разрешением 96х64 точки, отображающим до 4096 оттенков. Хотя, конечно, экранчик был достаточно зернистым, пиксели видно было невооружённым глазом.
Ещё один плюс в том, что у него был вход для шнура Mini USB, что позволяло уже не тратить больших денег на загрузку новых мелодий с интернета, а закачивать их с компьютера. Помню даже CD-диски специальные продавали с мелодиями и картинками.
С350 содержал встроенную телефонную книгу на 100 записей, но на каждое имя можно было записать более одного номера, в настройках дополнительно указывая: домашний, сотовый или рабочий.
Классной фишкой было приложение «MotoMixer». Эта программа позволяла самостоятельно составлять полифонические мелодии, микшируя готовые сэмплы (звуковые фрагменты) наподобие того, как это делают диджеи.
В телефоне было целых три встроенных игры! ТРИ! !! «Astrosmash» - простая аркадная стрелялка, «Snood21» — своеобразная карточная игра, гибрид пасьянса и «двадцать одно», и «короночка» — симулятор мотогонок MotoGP.
От одного заряда телефон спокойно мог работать 3-4 суток. И это если на нем что-то делать, играть, например, а если положить в карман и не трогать, то может и неделю мог бы продержаться.
Пожалуй, было у него пару минусов. Клавиши со временем стирались, но для владельца это не было проблемой, он мог и с закрытыми глазами смску набрать.
Второй минус, это конечно же цена - на старте продаж, а это начало 2003-го года, стоил он 170 долларов, примерно 5100 рублей по тому курсу. Хотя в последствии цена опустилась и до 60-ти долларов, примерно 1800 рублей. Сейчас сумма кажется небольшой, но тогда и зарплаты были совсем другими.
Случается так, что уходят легенды, уступая место новому. А может именно поэтому они и становятся легендами, что остаются в нашей памяти.
Конечно, в нашей памяти остаются даже не столько сами телефоны, сколько тот период, когда мы были их владельцами, наша юность, наше детство.
Сомневаюсь, что через 10 лет кто-то из молодёжи скажет: «Ах, какой у меня был прекрасный смартфон «Редми ноут 100 500 десять восемь восемьсот» …». Безликие они все какие-то.
Источник:
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А я то думал, что наличие связи зависит от уровня покрытия, а не от возраста телефона
В моем детстве мотороллы не пользовались популярностью, и были довольно редки. Вот нокии или сименсы - другое дело