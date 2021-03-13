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Как японки делают лица меньше, а улыбки шире

Как японки делают лица меньше, а улыбки шире (17 фото + 2 видео)

Автор:
13 марта 2021 09:28
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Япония   видео   гаджеты   интересно   красота   люди   фото   
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Конечно, есть специальная гимнастика и массаж, но японцы они же такие японцы, поэтому напридумывали еще и разных невероятных штучек!

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Метки: Япония   видео   гаджеты   интересно   красота   люди   фото   
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1  комментарий
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Опиум для народа Час назад
-"Да... Чего только не придумают японцы, чтобы продлить молодость и красоту"-
-а начали эти эксперименты еще их дедушки из отряда 731.
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