Как японки делают лица меньше, а улыбки шире

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Конечно, есть специальная гимнастика и массаж, но японцы они же такие японцы, поэтому напридумывали еще и разных невероятных штучек!
Некоторые из них настолько кавайные (милые), что тут же хочется их купить! Однако какими бы нелепыми и забавными не казались японские тренажеры - они все хорошо работают с мышцами лица.
Например эти "утиные клювы" и "собачьи мордочки".
Например эти "утиные клювы" и "собачьи мордочки".
Милая аhiru-chan (уточка) - тренажер под названием "Sumairi ekusa saizu" (от анг. smile exercise - упражнение на улыбку).
Инструкция очень проста: "утиный клюв" нужно закрепить во рту, он растянет рот в улыбке и приподнимет уголки губ, в таком положении надо выдержать 10 секунд по три подхода.
Инструкция очень проста: "утиный клюв" нужно закрепить во рту, он растянет рот в улыбке и приподнимет уголки губ, в таком положении надо выдержать 10 секунд по три подхода.
Говорят, что продержаться 10 секунд не так-то просто, быстро устают мышцы, зато после упражнения видна хорошая такая подтяжка уголков рта. Производители обещают - если каждый день удерживать во рту "клювик", то со временем опущенные уголки рта и обвисшие щеки естественным образом поднимутся! Поправит этот тренажер и несимметричную улыбку. И никаких уколов ботокса и филлеров!
Всего лишь прикусить выступ пластмассовой штуковины и удерживать ее во рту!
Всего лишь прикусить выступ пластмассовой штуковины и удерживать ее во рту!
А это wan-chan (собачка) - популярный массажер для красивых скул - надо вставить его в рот и начать раздувать и втягивать щеки, как будто надуваешь воздушный шарик.
Японки говорят, что это упражнение здорово поднимает лицевые мышцы, делая щеки меньше, скулы рельефнее, а кожу подтянутой.
Ниже, в видео показано как работают "утиная и собачья мордочки" и еще один тренажер "губы с языком-сердечком", который я не нашла в "Донки", видимо расхватали! Он сочетает в себе и "клюв" и "собачку", а еще вибрирует. Девушка на видео предупреждает, что если болит голова, лучше его не использовать.
Японка считает, что зимой лицо становится полнее, выглядит больше, чем летом, поэтому такие массажеры просто необходимы для того, чтобы сделать его меньше.
Как раз сейчас самое время "схуднуть" лицом к лету!
Японка считает, что зимой лицо становится полнее, выглядит больше, чем летом, поэтому такие массажеры просто необходимы для того, чтобы сделать его меньше.
Как раз сейчас самое время "схуднуть" лицом к лету!
Вообще у японок на этот счет есть пунктик, они уверены, что лицо должно быть маленьким. "Когао" (маленькое лицо) - мечта всех девушек!
Нельзя не заметить (да и сами японцы об этом говорят), что у них большие головы и крупные лица, у европейцев головы по отношению к телу чуть меньше. Похоже у японок имеется небольшой комплекс, связанный и с размером лица. Они считают, что чем меньше лицо, тем красивее.
"Есть много преимуществ у маленьких лиц, например, глаза выглядят больше! Кагао - это каваии (мило), намного милее и эстетичнее, чем крупное лицо!" - говорят японки.
Нельзя не заметить (да и сами японцы об этом говорят), что у них большие головы и крупные лица, у европейцев головы по отношению к телу чуть меньше. Похоже у японок имеется небольшой комплекс, связанный и с размером лица. Они считают, что чем меньше лицо, тем красивее.
"Есть много преимуществ у маленьких лиц, например, глаза выглядят больше! Кагао - это каваии (мило), намного милее и эстетичнее, чем крупное лицо!" - говорят японки.
Какие же гаджеты для уменьшения лица популярны у японок - женщин с высоким эстетическим вкусом? Может и нам перенять?
Неужели реально сделать личико меньше, не изменив череп?
Реально! Если убрать отеки и провисание щек.
Щеки хорошо "сдувает" тренажер "собачка", а от отеков подойдут вот такие "намордники".
Неужели реально сделать личико меньше, не изменив череп?
Реально! Если убрать отеки и провисание щек.
Щеки хорошо "сдувает" тренажер "собачка", а от отеков подойдут вот такие "намордники".
Вы скажете, что от отечности существуют другие методы: лимфатический массаж, точечный массаж, гимнастика для лица? И будете правы!
Главное, делать это постоянно, выбрав для массажа время.
Но можно заниматься собой прямо не отрываясь от работы по дому!
Например вот в таком "наморднике-маске" на всю голову - Germanium Kogao Sauna Face Mask.
Главное, делать это постоянно, выбрав для массажа время.
Но можно заниматься собой прямо не отрываясь от работы по дому!
Например вот в таком "наморднике-маске" на всю голову - Germanium Kogao Sauna Face Mask.
К тому же, в Японии очень важно всегда сохранять лицо невозмутимо-приветливым, а в этой маске оно как раз такое!
Но главное - это сауна для лица, позволяющая ему худеть!
Плотная маска, благодаря специальной ткани с пропиткой, в состав которой входит германий, плотно покрывает лицо, и оно истекает потом. Германий очень популярен в Японии, и в этой маске-сауне он не случаен - выводит токсины, имеет противогрибковое и антибактериальное воздействие.
Вообще масок для красивого овала лица очень-очень много!
Они разные, но суть одна - не дают обвисать мышцам, борются с гравитацией.
Но главное - это сауна для лица, позволяющая ему худеть!
Плотная маска, благодаря специальной ткани с пропиткой, в состав которой входит германий, плотно покрывает лицо, и оно истекает потом. Германий очень популярен в Японии, и в этой маске-сауне он не случаен - выводит токсины, имеет противогрибковое и антибактериальное воздействие.
Вообще масок для красивого овала лица очень-очень много!
Они разные, но суть одна - не дают обвисать мышцам, борются с гравитацией.
Есть и не простые, а просто фантастические! Как этот "подтягивающий пояс" для лица VONMIE NICOBELT, примерив который, становишься похожей на гостью из будущего.
Массажер, благодаря токам, тренирует и подтягивает большие и малые скуловые мышцы. Всего 10 мин в день и можно получить маленькое личико, идеальный овал, убрать двойной подбородок!
Массажер, благодаря токам, тренирует и подтягивает большие и малые скуловые мышцы. Всего 10 мин в день и можно получить маленькое личико, идеальный овал, убрать двойной подбородок!
А эта маска мне давно приглянулась, она позволяет извлечь пользу из разговоров. Пока болтаешь о том, о сем - маска оказывает давление на мышцы вокруг рта, убирает носогубные складки и подтягивает контур лица. Прежде, чем позвонить подружке, необходимо вытянуть губы уточкой и надеть маску, закрепив ее на ушах.
Все! Теперь можно с пользой для красоты лица болтать языком (или просто произносить звуки, если не дозвониться до подружки), но не менее 10 минут, как советуют производители.
Вот только нагрузка на уши... Не станут ли они от нее более оттопыренными?!
Все! Теперь можно с пользой для красоты лица болтать языком (или просто произносить звуки, если не дозвониться до подружки), но не менее 10 минут, как советуют производители.
Вот только нагрузка на уши... Не станут ли они от нее более оттопыренными?!
Нет, это вовсе не садистский инструмент компрачикосов для создания улыбки Гуинплена из романа В. Гюго, а приспособление для поднятия уголков рта.
Этот "умный" тренажер, на полном серьезе работает с мышцами лица. Создатели уверяют, что всего лишь 2 минуты в день простых упражнений, и вы в скором времени будете удивлены - уголки рта поднимутся, улыбка станет (страшно) красивой, так как будет видно все 8 зубов!
Рекомендуется и тем, кого беспокоят обвисшие щеки и глаза.
Этот "умный" тренажер, на полном серьезе работает с мышцами лица. Создатели уверяют, что всего лишь 2 минуты в день простых упражнений, и вы в скором времени будете удивлены - уголки рта поднимутся, улыбка станет (страшно) красивой, так как будет видно все 8 зубов!
Рекомендуется и тем, кого беспокоят обвисшие щеки и глаза.
Но прежде чем начать тренировать улыбку, желательно все же заранее предупредить домашних, для их душевного спокойствия, чтобы потом к психотерапевту не обращаться.
Да... Чего только не придумают японцы, чтобы продлить молодость и красоту: поднять все что отвисло, уменьшить, выпрямить, разгладить - причем без пластических операций и уколов красоты!
Интересно, где черпают идеи для создания всех этих гаджетов японские доктора и дизайнеры!?
Не перестаю поражаться их уму и фантазии!
Например, вот такую, на первый взгляд, глупую вращающуюся "соску-пустышку" - устройство Facial Lift At Once - точно же не дурачки разработали!
Этот массажер против двойного подбородка вставляется в рот и дает очень хорошие результаты - с помощью вибраций подтягивает и тонизирует лицевые мышцы.
Интересно, где черпают идеи для создания всех этих гаджетов японские доктора и дизайнеры!?
Не перестаю поражаться их уму и фантазии!
Например, вот такую, на первый взгляд, глупую вращающуюся "соску-пустышку" - устройство Facial Lift At Once - точно же не дурачки разработали!
Этот массажер против двойного подбородка вставляется в рот и дает очень хорошие результаты - с помощью вибраций подтягивает и тонизирует лицевые мышцы.
Создатели гарантируют почти моментальную подтяжку лица, если установив нужный режим, включить кнопочки на "пустышке" и постараться удержать ее во рту 3-4 минуты.
И напоследок средство, которое могло бы спасти многие семьи от развода. Заклеить рот на ночь - и храпа не слышно и горло не сохнет!
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-а начали эти эксперименты еще их дедушки из отряда 731.