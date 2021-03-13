Как японки делают лица меньше, а улыбки шире

Ниже, в видео показано как работают "утиная и собачья мордочки" и еще один тренажер "губы с языком-сердечком", который я не нашла в "Донки", видимо расхватали! Он сочетает в себе и "клюв" и "собачку", а еще вибрирует. Девушка на видео предупреждает, что если болит голова, лучше его не использовать.



Японка считает, что зимой лицо становится полнее, выглядит больше, чем летом, поэтому такие массажеры просто необходимы для того, чтобы сделать его меньше.

Как раз сейчас самое время "схуднуть" лицом к лету!