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Самые необычные торговые автоматы

Самые необычные торговые автоматы (31 фото)

Автор:
09 июля 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: интересно   необычно   техника   технический прогресс   торговля   торговые автоматы   факты   
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Эти автоматы раньше считались заморской диковинкой, а теперь мы уже привыкли покупать в них все подряд - от воды в бутылках до контактных линз. Но кое-где пошли еще дальше и продают в автоматах штуки совсем уж удивительные!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   необычно   техника   технический прогресс   торговля   торговые автоматы   факты   
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Мистер Фикс 17 минут назад
Автомат по продаже ношеного белья в Японии


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