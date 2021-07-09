Эти автоматы раньше считались заморской диковинкой, а теперь мы уже привыкли покупать в них все подряд - от воды в бутылках до контактных линз. Но кое-где пошли еще дальше и продают в автоматах штуки совсем уж удивительные!

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Автомат в магазине в Праге, где продаются моющие средства на разлив. Можно проявить экологическую сознательность, не покупая новую бутылку, а раз за разом наполняя старую 0 Источник:

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В Японии торговый автомат наносит ваш портрет на лицо фигурки по вашему выбору. Можно, например, стать ниндзя 0 Источник:

"Библиомат" - торговый автомат, который за $2 (150 рублей) выдаст вам случайную книгу 0 Источник:

"У нас в школе поставили аптечный торговый автомат с лекарствами первой помощи и предметами гигиены" 0 Источник:

Аппарат по продаже скрипичных струн и мундштуков для духовых инструментов 0 Источник:

На одном из парижских вокзалов стоит аппарат, который недорого распечатывает короткие рассказы, чтобы можно было не скучать в ожидании поезда 0 Источник:

Торговый автомат с носками 0 Источник:

В Голландии есть торговые автоматы для продажи яиц 0 Источник:

Раньше эти торговые автоматы в Лас-Вегасе продавали сигареты. Теперь за $5 (400 рублей) здесь можно купить оригинальную авторскую картину малого формата 0 Источник:

Шагающий торговый автомат-робот в Японии 0 Источник:

Торговый автомат, продающий пирожные 0 Источник:

Автомат по продаже книг в Румынии 0 Источник:

В Германии в торговом автомате можно купить мясо и колбасу 0 Источник:

Автомат "Сюрприз" за 35 центов (25 рублей) выдаст вам банкугазировки со случайным вкусом 0 Источник:

В наше время без торгового автомата, торгующего масками, не обойтись 0 Источник:

В Японии есть торговые автоматы, в которых можно купить шапочки для котиков. Мимими! 0 Источник:

Япония, автомат по продаже зонтиков 0 Источник:

Аппарат, торгующий играми для приставки Gameboy 0 Источник:

Идеальный торговый аппарат для детей: сладости плюс футбол! 0 Источник:

"В нашем инженерном департаменте стоит аппарат, торгующий предохранителями" 0 Источник:

"В отеле, где я остановился, есть торговый автомат, который продает исключительно шампанское" 0 Источник:

В Швейцарии можно встретить торговый автомат, торгующий сыром 0 Источник:

"В нашем компьтерном отделе стоит аппарат по продажекомпьютерных комплектующих. Счет за них автомат сам направляет в тот отдел, для которого закупаются запчасти" 0 Источник:

"У нас на работе поставили торговый автомат по продаже пиццы" 0 Источник:

В клинике стоит автомат по продаже здоровой еды - свежих салатов 0 Источник:

Торговый автомат, который продает багеты, конечно же, работает во Франции! 0 Источник:

А в Сингапуре в торговом автомате можно купить свежее филе лосося 0 Источник:

Торговый автомат по продаже драже Skittles, где вы можете смешать конфеты с разными ароматами в пропорции по своему вкусу 0 Источник:

В Китае на городской улице можно встретить беспилотный автомобиль - торговый автомат, который продает фаст-фуд 0 Источник: