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Эти автоматы раньше считались заморской диковинкой, а теперь мы уже привыкли покупать в них все подряд - от воды в бутылках до контактных линз. Но кое-где пошли еще дальше и продают в автоматах штуки совсем уж удивительные!
Автомат в магазине в Праге, где продаются моющие средства на разлив. Можно проявить экологическую сознательность, не покупая новую бутылку, а раз за разом наполняя старую
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В Японии торговый автомат наносит ваш портрет на лицо фигурки по вашему выбору. Можно, например, стать ниндзя
"У нас в школе поставили аптечный торговый автомат с лекарствами первой помощи и предметами гигиены"
На одном из парижских вокзалов стоит аппарат, который недорого распечатывает короткие рассказы, чтобы можно было не скучать в ожидании поезда
Раньше эти торговые автоматы в Лас-Вегасе продавали сигареты. Теперь за $5 (400 рублей) здесь можно купить оригинальную авторскую картину малого формата
"В отеле, где я остановился, есть торговый автомат, который продает исключительно шампанское"
"В нашем компьтерном отделе стоит аппарат по продажекомпьютерных комплектующих. Счет за них автомат сам направляет в тот отдел, для которого закупаются запчасти"
Торговый автомат по продаже драже Skittles, где вы можете смешать конфеты с разными ароматами в пропорции по своему вкусу
В Китае на городской улице можно встретить беспилотный автомобиль - торговый автомат, который продает фаст-фуд
Источник: — переведено специально для fishki.net
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