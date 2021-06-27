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Как подслушивали секреты соседей в СССР

Как подслушивали секреты соседей в СССР (9 фото)

Автор:
27 июня 2021 08:14
Сообщество : СССР
Метки: СССР   наушники   прослушка   соседи   факты   фото   
931
9

Все началось с журнала, где была короткая заметка: "Как сделать переговорное устройство, которому не нужны батарейки".

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Метки: СССР   наушники   прослушка   соседи   факты   фото   
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4  комментария
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17k
Юрий 17 минут назад
1. "наши радиоконцерты шли в прямом эфире" - вся деревня слушала концерты после полуночи?
2. "никому и в голову не приходило... настучать участковому." - вся деревня слушала, а участковый спал?
3. "в деревнях радиоточки на ночь ставили на полную громкость." - практически вся деревня шунтировала радиолинию своими регуляторами громкости. И как можно было услышать сигнал в несколько милливольт с другого конца деревни ("По голосам определяем: это ругаются муж с женой, живущие практически в конце деревни!") даже при наличии усилителя? Да и другие радиоточки что то транслируют в линию..... Сказки с яндекс дзена.
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2k
VPJ 2 минуты назад
Попытаюсь закончить, шоб было полное взаимо, мля, пардонте, понимание. Ползание под окном -улучшало слышымость на все 146 прОцентов. В Новый год , падла мороз, снег помешали.
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164
Андрей Ы. 7 минут назад
Русские хакеры. Начало.
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