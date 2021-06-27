Как подслушивали секреты соседей в СССР

Соединяем их длинным проводом. Один говорит в громкоговоритель, а другой слушает в наушниках. Протянули провод между комнатами, соединили радиоточку и наушник-отличное переговорное устройство получилось, а главное работает без всякого электричества!

Нас уже не удержать-решили сделать линию связи между домами. Бросили клич среди друзей, но ни у кого не оказалось длинных кусков кабеля. Как же быть? И тут пришла идея: вдоль улицы по всей деревне выстроились деревянные опоры электросети. А чуть ниже электрических, проложены стальные провода радиосети.