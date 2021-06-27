Как подслушивали секреты соседей в СССР

Все началось с журнала, где была короткая заметка: "Как сделать переговорное устройство, которому не нужны батарейки".
Для этого нужно то было только громкоговоритель абонентской радиоточки и высокоомные наушники.
Соединяем их длинным проводом. Один говорит в громкоговоритель, а другой слушает в наушниках. Протянули провод между комнатами, соединили радиоточку и наушник-отличное переговорное устройство получилось, а главное работает без всякого электричества!
Нас уже не удержать-решили сделать линию связи между домами. Бросили клич среди друзей, но ни у кого не оказалось длинных кусков кабеля. Как же быть? И тут пришла идея: вдоль улицы по всей деревне выстроились деревянные опоры электросети. А чуть ниже электрических, проложены стальные провода радиосети.
Целый день по этим проводам передается радиовещание, а ровно в полночь, исполнив напоследок гимн СССР, радиовещание отключается. Линия до 05.45 утра остается свободной. Вот мы решили и воспользоваться этим "простоем" радиосети.
Первые попытки докричаться по нашей "линии связи" нас разочаровали -голос слышен так тихо, что едва можно разобрать речь собеседника. Значит надо усилить звук, а усилитель есть в магнитофоне! Берем магнитофон и подключаем радиосеть к линейному входу
2 и 3(5) пины вход усилителя
Из колонок магнитофона послышалась энергичная ругань! По голосам определяем: это ругаются муж с женой, живущие практически в конце деревни! Причем такие обвинения сыпались в адрес друг -друга, что даже мы краснели)))
Все дело в том, что в деревнях радиоточки на ночь ставили на полную громкость. В 05часов 45 минут начинается ежедневное выступление председателя. Это и будильник и экстренный выпуск новостей колхоза-никак нельзя пропустить. Пока нет сигнала радиопередач, радиоточка работает как микрофон, передавая в линию все звуки вокруг себя.
Так мы превратились в разведслужбу деревенского масштаба. КГБ, ФБР и ЦРУ были детским садом по сравнению с нами. Особенно было интересно слушать разговоры позднего застолья-развязанные алкоголем языки много секретов выдавали)
Особо интересные дискуссии записывали на кассету и давали потом слушать участникам застолья. Дабы не выдать источник информации, мы сочинили легенду про направленный микрофон, который улавливает дребезжание оконного стекла от голоса.
Единственная ночь в году, когда наша разведка была бессильна -это Новый Год. В радиосети стоял гул от десятка застольев и новогодней программы телевидения. В этом рое голосов что то разобрать было нереально.
Когда разведывательная деятельность наскучила, решили устраивать радиоконцерты для сельчан. Для этого брали трансформатор от абонентского громкоговорителя для повышения напряжения сигнала.
Обмотку громкоговорителя трансформатора подключали к выходу усилителя, а вторую обмотку подключали к радиосети.
Причем наши радиоконцерты шли в прямом эфире. В промежутках между песнями мы вставляли свои комментарии или же "поздравляем Марию Ивановну.... и передаем песню Бони-М ( Челентано, АББА, Смоки) ".
Взрослые потом еще долго вспоминали эти наши концерты в прямом эфире. Где то с юмором, а где то и с предложением возобновить передачи. Причем никому и в голову не приходило ругать нас за эти шалости или настучать участковому. Все таки, до чего толерантное было поколение.
Потом уже было радиолюбительство, бессонные ночи в сладком дыму канифоли и первые эфиры "шарманки".....
Источник:
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2. "никому и в голову не приходило... настучать участковому." - вся деревня слушала, а участковый спал?
3. "в деревнях радиоточки на ночь ставили на полную громкость." - практически вся деревня шунтировала радиолинию своими регуляторами громкости. И как можно было услышать сигнал в несколько милливольт с другого конца деревни ("По голосам определяем: это ругаются муж с женой, живущие практически в конце деревни!") даже при наличии усилителя? Да и другие радиоточки что то транслируют в линию..... Сказки с яндекс дзена.