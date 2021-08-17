Спасибо, люди: 20+ трогательных фото кошек до после спасения

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К сожалению, сегодня многие животные оказываются брошенными, или живут на улицах. Только у некоторых из них есть счастливый шанс - они волей судьбы попадают в руки добрых людей. Таких историй тоже много, и они просто не могут не радовать! Взгляните на эти фото кошек до и после спасения, которые поселяют тепло и надежду в душе.
"Эта красавица попала в капкан, и оставалась в нем примерно 5 дней. Она потеряла лапку, но обрела любящий дом"
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Больной котенок, которого нашли на парковке у магазина, через три года превратился в красавца!
"Меньше года назад я нашел этого котенка на улице, грязным и голодным. Сейчас он - избалованный мальчик"
10-летний пожилой кот прошел долгий путь после многих лет жизни на улицах. Наконец, ему удалось почувствовать себя по-настоящему любимым домашним питомцем
Обезвоженный котик пришел на порог людей, прося о помощи. Его подобрали и подарили теплый дом!
"Я нашла их брошенными в картонной коробке. Они страдали от недугов и недовеса, но я их выходила. Малышам уже два месяца!
"Я поймала этого котика, чтобы помочь ему вылечить ранку на шее. Не планировала оставлять, но у него были другие планы.. Люблю его"
Глаза этой крохи были покрыты коркой от чесотки, когда ее подобрали.. Смотрите, какое чудо она сейчас
"Мы не сразу узнали, что у котенка, которого мы нашли на улице, сильная инфекция. Я четыре месяца помогала ему вылечиться"
Этот кот запрыгнул на машину и начал мяукать, чтобы его заметили и помогли. Его отвезли в приют, а затем нашли хозяев!
"Этот кот начал приходить к нашему дому три года назад. Мы его подкармливали, и в итоге решили оставить. Теперь он - главный любимец семьи!"
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