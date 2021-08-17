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Сообщество Без кота и жизнь не та 943 поста • 386 подписчиков подписаться
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Спасибо, люди: 20+ трогательных фото кошек до после спасения

Спасибо, люди: 20+ трогательных фото кошек до после спасения (30 фото)

Автор:
17 августа 2021 20:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: до и после   животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   кошки   фото   
1294
30

К сожалению, сегодня многие животные оказываются брошенными, или живут на улицах. Только у некоторых из них есть счастливый шанс - они волей судьбы попадают в руки добрых людей. Таких историй тоже много, и они просто не могут не радовать! Взгляните на эти фото кошек до и после спасения, которые поселяют тепло и надежду в душе.

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Метки: до и после   животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   кошки   фото   
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1k
bigkoss 5 часов назад
За котиков + !!!
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95
ZeroCross.ru 2 часа назад
ну вот одарила незнакомая киса меня пятью котятами - я и не заметил (были мои дрова в саду - теперь это их дрова :) - дикие и голодные - вот че мне с ними делать - я зимой там не живу - словлю и сделаю массовую рассылку по дворам...
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10
Kirill Samuilov 2 часа назад
Моя котейка в тот день когда нашел при 40-градусной жаре без еды и воды и с ободраной кожей на лапке и 8 лет спустя.
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5k
SR 2 часа назад
Вот просто интересно... Кто эти два ублюдка, поставившие минус?
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8k
Павел 4 часа назад
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7
Vorona Gotik 4 часа назад
шикарное преобразование
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