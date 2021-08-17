Спасибо, люди: 20+ трогательных фото кошек до после спасения

К сожалению, сегодня многие животные оказываются брошенными, или живут на улицах. Только у некоторых из них есть счастливый шанс - они волей судьбы попадают в руки добрых людей. Таких историй тоже много, и они просто не могут не радовать! Взгляните на эти фото кошек до и после спасения, которые поселяют тепло и надежду в душе.