"Это не моя кошка!": коты, которые нагло и мило вторглись в дома людей

Некоторые коты профессионально "захватывают" дома, воруя сердца владельцев и оставаясь там навсегда. Как им это удается - никто не знает. Они бывают очень настойчивыми и порой наглыми, но отказать этим пушистикам крайне сложно. На Фейсбуке есть группа, которая собирает такие забавные истории людей, к которым вторглись чужие или бездомные коты.