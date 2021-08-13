"Это не моя кошка!": коты, которые нагло и мило вторглись в дома людей

Некоторые коты профессионально "захватывают" дома, воруя сердца владельцев и оставаясь там навсегда. Как им это удается - никто не знает. Они бывают очень настойчивыми и порой наглыми, но отказать этим пушистикам крайне сложно. На Фейсбуке есть группа, которая собирает такие забавные истории людей, к которым вторглись чужие или бездомные коты.
"Однажды Лаудер просто заявился на моем пороге. Он плакал и плакал, пока я его не впустила в дом. Вот так и решилась моя судьба - теперь я кошатница"
"Рано утром проснулась от кошачьего жалобного мяуканья. Пошла искать свою кошку, но она сладко спала на диване. Потом увидела это чудо. Как так?"
"А вы когда-нибудь заходили в гостиную и видели.. чужого кота, который греется у вашего камина?"
"Эта кошка просто зашла в открытую дверь нашего дома. Оказалось, она бродячая, и соседи ее постоянно прогоняли. Мы не смогли выгнать ее"
"Пару месяцев назад мы приютили кота, который постоянно заглядывал к нам. Еще взяли дворовую собаку. Недавно к нам начал приходить этот приятель: "Эй, это здесь всех принимают в дом?"
"Сидела в детской, и услышала шаги кошачьих лап по лестнице. Ожидала, что сейчас в комнату зайдет мой черно-белый пухляш, но увидела этого кота. Не знаю, откуда он взялся!"
"Арендовали семьей дом на пару дней. Когда я зашла утром на кухню, увидела это чудо. Видимо, он пришел показать, кто тут главный во всем районе"
"Мы начинали подкармливать одного кота. Затем тот привел друга. А недавно заявился еще один дружочек"
"Этот кот решил на время притвориться нашей кошкой, чтобы получить еду и объятия. Мы были даже удивлены, ведь наша кошка никогда не была такой ласковой! Все раскрылось, когда наша "настоящая" кошка вернулась с прогулки"
"Я взяла этого кота с улицы, чтобы подлечить его ушную инфекцию, но очень привязалась к нему. Теперь он официально мой питомец!"
"Месяц назад моя кошка привела домой маленького бродячего котенка. Мы решили, что это судьба, и приняли его в семью"
"Этот кот запрыгнул к нам в машину, прошелся по коленям моего мужа и пришел ко мне. Начал мурчать и бодаться головой. Ну что за прелесть"
"Эта беременная мадам зашла к нам в дом, и решила, что останется здесь. У нас не осталось выбора!"
"Бродил по всему жилому комплексу, чтобы найти своего кота, и случайно увидел его на чужом балконе!"
"Забыли закрыть калитку во дворике, и этот красавец заглянул в гости. С тех пор мы не смогли его отпустить. Добро пожаловать в семью!"
"А мы подкармливали черно-белую кошечку, и заметили, что она беременна. Что думаете? Она решила родить малышей в нашем доме, и теперь у нас живет семейство"
"Этот рыжий сердцеед очаровал всех в доме, и теперь мы позволяем ему заниматься кошачьей йогой у нас в гостиной"
Источник:
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Нарисовал и подписал "Fat Butt" - "Толстая Попа"