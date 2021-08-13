FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 939 постов • 385 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та 
"Это не моя кошка!": коты, которые нагло и мило вторглись в дома людей

"Это не моя кошка!": коты, которые нагло и мило вторглись в дома людей (30 фото)

Автор:
13 августа 2021 15:05
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   истории спасения   история спасения   коты   кошка   кошки   питомцы   фото   
800
30

Некоторые коты профессионально "захватывают" дома, воруя сердца владельцев и оставаясь там навсегда. Как им это удается - никто не знает. Они бывают очень настойчивыми и порой наглыми, но отказать этим пушистикам крайне сложно. На Фейсбуке есть группа, которая собирает такие забавные истории людей, к которым вторглись чужие или бездомные коты.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: животные   истории спасения   история спасения   коты   кошка   кошки   питомцы   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
800
metrolog 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
PtDragon 23 минуты назад
>"Мой внук нарисовал кота, который настойчиво хочет зайти к нам в гости"
Нарисовал и подписал "Fat Butt" - "Толстая Попа"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
alecsey_n 59 минут назад
Надо быть с ними осторожнее! Плодятся как кролики! Хоба - и через пол года уже 10 котиков, а потом все 40. Из серии рассказов "Я привезла домой с дачи 4 котят, а через два года в моей квартире уже 50 кошек".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Есть такая работа - мусор разгребать Есть такая работа - мусор разгребать Люди обходили стороной угрюмую кошку, которая всего лишь хотела любви Люди обходили стороной угрюмую кошку, которая всего лишь хотела любви Особенную кошку подобрали в ужасном состоянии, а теперь она - всеобщая любимица Особенную кошку подобрали в ужасном состоянии, а теперь она - всеобщая любимица Бездомному коту дали важную работу на вокзале Бездомному коту дали важную работу на вокзале Сообразительный котяра знает больше 50 команд Сообразительный котяра знает больше 50 команд Точно в цель: молниеносная реакция кота на брошенный снежок Точно в цель: молниеносная реакция кота на брошенный снежок
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

380826



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
18 СМС-переписок, которые не дадут заскучать
3
98
18 СМС-переписок, которые не дадут заскучать
20 сильных фото с историей, которые затронут струны вашей души
3
70
20 сильных фото с историей, которые затронут струны вашей души
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Пятничный Калейдоскоп позитива
0
1
Пятничный Калейдоскоп позитива
«Будешь на кухню за тарелками ездить»: Моргенштерн подарил подростку свою инвалидную коляску
0
62
«Будешь на кухню за тарелками ездить»: Моргенштерн подарил подростку свою инвалидную...
Есть такая работа - мусор разгребать
Есть такая работа - мусор разгребать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#ynews#картинки#автомобили#сша#фильм#полиция#дети
#интересно#факты#кино#дтп#прикол#новости#авто аварии#Украина#комментарии#интернет
#Юмор#Россия#животные#подборка#аварии#СССР#автомир#фотографии#приколы#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться