2) Доедать все до крошки. (Мол, зачем, если нет дефицита продуктов?)







Смысл этой "привычки" не в том, чтобы "навалить" себе таз еды и "доедать" любыми средствами, а в том чтобы научиться соизмерять свой аппетит и не накладывать больше, чем надо. Не жадничать. И да, я не люблю выбрасывать еду. И считаю неприличным оставлять в гостях тарелку с остатками "лишнего" салата, который сама же выбрала и положила. А как раз иное поведение считаю "дурной привычкой". Но это взрослые. А дети всегда не доедали. И в то время и сейчас. И при чем здесь СССР?!