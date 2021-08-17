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Встретил в сети довольно интересный пост. О "советских привычках", которые остались с нами.
Часто встречаю в сети призывы "Немедленно избавиться от ДУРАЦКИХ привычек из СССР" и не понимаю, зачем? Я не вижу ничего плохого в том, что нещадно критикуется авторами статей, словно это что-то ужасное и не приличное.
Часто встречаю в сети призывы "Немедленно избавиться от ДУРАЦКИХ привычек из СССР" и не понимаю, зачем? Я не вижу ничего плохого в том, что нещадно критикуется авторами статей, словно это что-то ужасное и не приличное.
Вот от чего нас настоятельно заставляют немедленно избавиться:
1) Есть с хлебом. (Якобы это не вкусно, калорийно и глупо.)
Кому не вкусно? Автору? А мне, например, наоборот вкусно. А без хлеба нет. Почему я должна менять свои предпочтения в угоду кому-то? И при чем тут СССР?! И тогда были те, кто не ел хлеб, и сейчас есть молодые люди, которые предпочитают есть всё с хлебом. А калории можно убрать за счет уменьшения объема порций. Или "сжечь" их работая физически. Другое дело, что сейчас все "избавляются" от "привычки" работать. А это действительно, проблема...
Кому не вкусно? Автору? А мне, например, наоборот вкусно. А без хлеба нет. Почему я должна менять свои предпочтения в угоду кому-то? И при чем тут СССР?! И тогда были те, кто не ел хлеб, и сейчас есть молодые люди, которые предпочитают есть всё с хлебом. А калории можно убрать за счет уменьшения объема порций. Или "сжечь" их работая физически. Другое дело, что сейчас все "избавляются" от "привычки" работать. А это действительно, проблема...
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2) Доедать все до крошки. (Мол, зачем, если нет дефицита продуктов?)
Смысл этой "привычки" не в том, чтобы "навалить" себе таз еды и "доедать" любыми средствами, а в том чтобы научиться соизмерять свой аппетит и не накладывать больше, чем надо. Не жадничать. И да, я не люблю выбрасывать еду. И считаю неприличным оставлять в гостях тарелку с остатками "лишнего" салата, который сама же выбрала и положила. А как раз иное поведение считаю "дурной привычкой". Но это взрослые. А дети всегда не доедали. И в то время и сейчас. И при чем здесь СССР?!
Смысл этой "привычки" не в том, чтобы "навалить" себе таз еды и "доедать" любыми средствами, а в том чтобы научиться соизмерять свой аппетит и не накладывать больше, чем надо. Не жадничать. И да, я не люблю выбрасывать еду. И считаю неприличным оставлять в гостях тарелку с остатками "лишнего" салата, который сама же выбрала и положила. А как раз иное поведение считаю "дурной привычкой". Но это взрослые. А дети всегда не доедали. И в то время и сейчас. И при чем здесь СССР?!
3) Беречь хрусталь и сервизы для праздников и гостей. (Якобы таким образом мы "откладываем жизнь на потом")
Можно подумать, что если не из этого хрусталя или сервиза, то мы едим из консервных банок и пьем прямо из чайника...Нет, ну правда, неужели для того чтобы "жить сейчас" мне непременно надо разбить чашку из сервиза и подавать макароны в хрустале?! Хрусталь тяжелый, его мыть неудобно. Его место именно на праздничном столе! И гостям я подам ЦЕЛЫЙ сервиз. А на каждый день у меня есть масса красивой и удобной посуды. Другое дело, что пропадает "привычка" ходить в гости. А это уже лично мне не нравится.
Можно подумать, что если не из этого хрусталя или сервиза, то мы едим из консервных банок и пьем прямо из чайника...Нет, ну правда, неужели для того чтобы "жить сейчас" мне непременно надо разбить чашку из сервиза и подавать макароны в хрустале?! Хрусталь тяжелый, его мыть неудобно. Его место именно на праздничном столе! И гостям я подам ЦЕЛЫЙ сервиз. А на каждый день у меня есть масса красивой и удобной посуды. Другое дело, что пропадает "привычка" ходить в гости. А это уже лично мне не нравится.
4) Пытаться всё починить самостоятельно ( Дескать, "сапоги -сапожник, пироги-пирожник", лучше вызвать специалиста, а не держать в доме кучу инструментов)
Ну не знаю... Вот нисколько я не раскаиваюсь в том, что умею лампочку ввернуть, поменять прокладку в смесителе или личинку в замке, не хуже мужчины. Специалисты нынче такие расценки озвучивают, что легче новое купить, чем чинить что-либо. И жди целый день этого специалиста. За иным специалистом надо другого специалиста вызывать, переделывать. Так что уж лучше я найду место для отверток и плоскогубцев. И дрель мне место не отлежала.
Ну не знаю... Вот нисколько я не раскаиваюсь в том, что умею лампочку ввернуть, поменять прокладку в смесителе или личинку в замке, не хуже мужчины. Специалисты нынче такие расценки озвучивают, что легче новое купить, чем чинить что-либо. И жди целый день этого специалиста. За иным специалистом надо другого специалиста вызывать, переделывать. Так что уж лучше я найду место для отверток и плоскогубцев. И дрель мне место не отлежала.
5) Ходить дома в старой домашней одежде. ( Это не красиво, сейчас большой выбор вещей и нет дефицита)
И что? Поэтому я должна дома в вечернем платье и туфлях ходить?! Нет, я не против, если ходить. А если готовить, стирать, убираться... Нет, у кого времени много, можно, наверно, не спеша и грациозно свеклу по терке "катать". Но мне сподручнее не бояться испачкать новую блузку и не рисковать "растянуться" на мокром полу в туфлях на каблуках. Не в рванье же мы ходим. Чистая домашняя одежда, что не так?
И что? Поэтому я должна дома в вечернем платье и туфлях ходить?! Нет, я не против, если ходить. А если готовить, стирать, убираться... Нет, у кого времени много, можно, наверно, не спеша и грациозно свеклу по терке "катать". Но мне сподручнее не бояться испачкать новую блузку и не рисковать "растянуться" на мокром полу в туфлях на каблуках. Не в рванье же мы ходим. Чистая домашняя одежда, что не так?
6) Покупать продукты впрок и делать домашние заготовки (Сейчас можно купить что-угодно в любое время)
Я никогда не сравню домашние маринованные огурчики, с магазинными. То количество уксуса, которое добавляют на производстве, делают огурцы не съедобными для меня. Никто ещё не отказался от баночки томатного соуса или малинового варенья, которые я закатываю по "советской привычке". И если на улице дождь, метель или просто не хочется идти в магазин, или внезапные гости... Я достаю из морозилки мясо, открываю купленную впрок баночку горошка, баночку домашней аджики ... и с сочувствием наблюдаю в окно тех, кто "поборол дурные советские привычки" и бежит по лужам или сугробам в магазин.
Я никогда не сравню домашние маринованные огурчики, с магазинными. То количество уксуса, которое добавляют на производстве, делают огурцы не съедобными для меня. Никто ещё не отказался от баночки томатного соуса или малинового варенья, которые я закатываю по "советской привычке". И если на улице дождь, метель или просто не хочется идти в магазин, или внезапные гости... Я достаю из морозилки мясо, открываю купленную впрок баночку горошка, баночку домашней аджики ... и с сочувствием наблюдаю в окно тех, кто "поборол дурные советские привычки" и бежит по лужам или сугробам в магазин.
7) Да, у меня есть пакет с пакетами, которые мне периодически бывают нужны. По прежнему готовлю обед и считаю, что это полезнее и вкуснее фаст-фуда. Храню книги, которые редко, но перечитываю...
Есть у вас подобные привычки из СССР и собираетесь ли вы от них избавляться?!
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Метки: СССР еда история советские привычки факты
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Как ни странно, но это голландский дуэт Maywood.
P.S хотя мой тренер говорит что от хлеба нужно дейо избавлятся!
Часто встречаю в сети призывы "Немедленно избавиться от ДУРАЦКИХ привычек из СССР"