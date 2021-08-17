Мы все ещё делаем это. И правильно делаем? Так ли плохи советские привычки?

Встретил в сети довольно интересный пост. О "советских привычках", которые остались с нами.

Часто встречаю в сети призывы "Немедленно избавиться от ДУРАЦКИХ привычек из СССР" и не понимаю, зачем? Я не вижу ничего плохого в том, что нещадно критикуется авторами статей, словно это что-то ужасное и не приличное.





Вот от чего нас настоятельно заставляют немедленно избавиться:

1) Есть с хлебом. (Якобы это не вкусно, калорийно и глупо.)