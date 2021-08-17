Мы все ещё делаем это. И правильно делаем? Так ли плохи советские привычки?

Часто встречаю в сети призывы "Немедленно избавиться от ДУРАЦКИХ привычек из СССР"
Встретил в сети довольно интересный пост. О "советских привычках", которые остались с нами.
Часто встречаю в сети призывы "Немедленно избавиться от ДУРАЦКИХ привычек из СССР" и не понимаю, зачем? Я не вижу ничего плохого в том, что нещадно критикуется авторами статей, словно это что-то ужасное и не приличное.
Вот от чего нас настоятельно заставляют немедленно избавиться:
1) Есть с хлебом. (Якобы это не вкусно, калорийно и глупо.)
Кому не вкусно? Автору? А мне, например, наоборот вкусно. А без хлеба нет. Почему я должна менять свои предпочтения в угоду кому-то? И при чем тут СССР?! И тогда были те, кто не ел хлеб, и сейчас есть молодые люди, которые предпочитают есть всё с хлебом. А калории можно убрать за счет уменьшения объема порций. Или "сжечь" их работая физически. Другое дело, что сейчас все "избавляются" от "привычки" работать. А это действительно, проблема...
2) Доедать все до крошки. (Мол, зачем, если нет дефицита продуктов?)
Смысл этой "привычки" не в том, чтобы "навалить" себе таз еды и "доедать" любыми средствами, а в том чтобы научиться соизмерять свой аппетит и не накладывать больше, чем надо. Не жадничать.
И да, я не люблю выбрасывать еду. И считаю неприличным оставлять в гостях тарелку с остатками "лишнего" салата, который сама же выбрала и положила. А как раз иное поведение считаю "дурной привычкой".
Но это взрослые. А дети всегда не доедали. И в то время и сейчас. И при чем здесь СССР?!
3) Беречь хрусталь и сервизы для праздников и гостей. (Якобы таким образом мы "откладываем жизнь на потом")
Можно подумать, что если не из этого хрусталя или сервиза, то мы едим из консервных банок и пьем прямо из чайника...
Нет, ну правда, неужели для того чтобы "жить сейчас" мне непременно надо разбить чашку из сервиза и подавать макароны в хрустале?! Хрусталь тяжелый, его мыть неудобно. Его место именно на праздничном столе! И гостям я подам ЦЕЛЫЙ сервиз. А на каждый день у меня есть масса красивой и удобной посуды.
Другое дело, что пропадает "привычка" ходить в гости. А это уже лично мне не нравится.
4) Пытаться всё починить самостоятельно ( Дескать, "сапоги -сапожник, пироги-пирожник", лучше вызвать специалиста, а не держать в доме кучу инструментов)
Ну не знаю... Вот нисколько я не раскаиваюсь в том, что умею лампочку ввернуть, поменять прокладку в смесителе или личинку в замке, не хуже мужчины. Специалисты нынче такие расценки озвучивают, что легче новое купить, чем чинить что-либо. И жди целый день этого специалиста. За иным специалистом надо другого специалиста вызывать, переделывать. Так что уж лучше я найду место для отверток и плоскогубцев. И дрель мне место не отлежала.
5) Ходить дома в старой домашней одежде. ( Это не красиво, сейчас большой выбор вещей и нет дефицита)
И что? Поэтому я должна дома в вечернем платье и туфлях ходить?! Нет, я не против, если ходить. А если готовить, стирать, убираться... Нет, у кого времени много, можно, наверно, не спеша и грациозно свеклу по терке "катать". Но мне сподручнее не бояться испачкать новую блузку и не рисковать "растянуться" на мокром полу в туфлях на каблуках. Не в рванье же мы ходим. Чистая домашняя одежда, что не так?
6) Покупать продукты впрок и делать домашние заготовки (Сейчас можно купить что-угодно в любое время)
Я никогда не сравню домашние маринованные огурчики, с магазинными. То количество уксуса, которое добавляют на производстве, делают огурцы не съедобными для меня. Никто ещё не отказался от баночки томатного соуса или малинового варенья, которые я закатываю по "советской привычке". И если на улице дождь, метель или просто не хочется идти в магазин, или внезапные гости... Я достаю из морозилки мясо, открываю купленную впрок баночку горошка, баночку домашней аджики ... и с сочувствием наблюдаю в окно тех, кто "поборол дурные советские привычки" и бежит по лужам или сугробам в магазин.
7) Да, у меня есть пакет с пакетами, которые мне периодически бывают нужны. По прежнему готовлю обед и считаю, что это полезнее и вкуснее фаст-фуда. Храню книги, которые редко, но перечитываю...
Источник:
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Старая одежда для дома.
Одежда для дома должна быть домашней, удобной, практичной, чистой и опрятной. А не старая футболка которую стыдно на улицу одевать.
Никто не предлагает ходить дома в платье и брючном костюме, но носить дома старые треники с вытертыми и вытянутыми коленками тоже нельзя.
Купите себе пару домашних штанов/шорт и 5-6 футболок (как вариант рубашка поло) и ходите в них дома
(для женщин другие варианты), это и удобно и опрятно, а для готовки просто одевайте фартук.
Да, у меня тоже хранятся пара старых джинс, несколько старых футболок и старая куртка, но я надеваю их только тогда когда одежда может быть безвозвратно испорчена, например если что-то делаю с машиной и велосипедом.
Насчет все ремонтировать самому, тут тоже все неоднозначно. У меня есть отвертки/ключи/дрель/перфоратор и я ними пользуюсь, но я не стану копать во дворе яму для замены масла в автомобиле, я поеду на СТО и мне там его заменят быстро и качественно, я уж не говорю о более сложном ремонте. И телевизор я ремонтировать сам не стану даже учитывая что у меня есть осцилограф и я умею ним пользоваться.
Так что фраза "Немедленно избавиться от ДУРАЦКИХ привычек из СССР" весьма правильна, она говорит избавляться от ДУРАЦКИХ привычек, а хорошие (не важно откуда они) оставлять , а СССР тут использовано в понимании "из прошлого которое было не таким как нынешнее".
Мой ответ:
у меня пакет с пакетами живет без каких либо мыслей об окружающей среде.