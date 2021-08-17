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Мы все ещё делаем это. И правильно делаем? Так ли плохи советские привычки?

Мы все ещё делаем это. И правильно делаем? Так ли плохи советские привычки? (7 фото)

Автор:
17 августа 2021 15:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   история   моя страна   общество   социализм   
508
7

Часто встречаю в сети призывы "Немедленно избавиться от ДУРАЦКИХ привычек из СССР"

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Метки: СССР   история   моя страна   общество   социализм   
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14  комментариев
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4k
Денис Колосов 47 минут назад
На счет хлеба, я его только с первым ем.. что в СССР, что сейчас... Ну не могу я макароны или картошку с хлебом есть, никак) Ну с яичницей могу хлеб есть.. Остальное - насилие над моим организмом.
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5k
pilgrimnl 10 минут назад
а при чем тут СССР, назовите страну где таких привычек нет, хоть одной? Вы еще не видели как американцы закупаются в прок, и в каких упаковках у них хлеб продается.
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775
Тарас Карпенко 15 минут назад
В целом автор прав, но вот в одном пункте я с ним категорически не соглашусь.

Старая одежда для дома.
Одежда для дома должна быть домашней, удобной, практичной, чистой и опрятной. А не старая футболка которую стыдно на улицу одевать.
Никто не предлагает ходить дома в платье и брючном костюме, но носить дома старые треники с вытертыми и вытянутыми коленками тоже нельзя.
Купите себе пару домашних штанов/шорт и 5-6 футболок (как вариант рубашка поло) и ходите в них дома
(для женщин другие варианты), это и удобно и опрятно, а для готовки просто одевайте фартук.
Да, у меня тоже хранятся пара старых джинс, несколько старых футболок и старая куртка, но я надеваю их только тогда когда одежда может быть безвозвратно испорчена, например если что-то делаю с машиной и велосипедом.

Насчет все ремонтировать самому, тут тоже все неоднозначно. У меня есть отвертки/ключи/дрель/перфоратор и я ними пользуюсь, но я не стану копать во дворе яму для замены масла в автомобиле, я поеду на СТО и мне там его заменят быстро и качественно, я уж не говорю о более сложном ремонте. И телевизор я ремонтировать сам не стану даже учитывая что у меня есть осцилограф и я умею ним пользоваться.

Так что фраза "Немедленно избавиться от ДУРАЦКИХ привычек из СССР" весьма правильна, она говорит избавляться от ДУРАЦКИХ привычек, а хорошие (не важно откуда они) оставлять , а СССР тут использовано в понимании "из прошлого которое было не таким как нынешнее".
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−38
Thomsen Полчаса назад
Надуманная тема какая-то. Как будто брюзгливый спор бабушки с внуками-миллениалами, которые прикалывются над её мещанской стенкой с хрусталём, над штопанным нафталиновым халатом, ломтями хлеба толщиной в полпальца к обеду, пакетом со стиранными пакетами, антресолями с барахлом и прочими атрибутами старости.
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719
Электрик Полчаса назад
Часто встречаю в сети призывы "Немедленно избавиться от ДУРАЦКИХ привычек из СССР"

Мой ответ:
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9k
Kostick 41 минуту назад
за выбрасываемую еду - готов всечь. хорошая посуда - просто приятно самому. починить что? если руки не из жопы, то почему бы и нет? хрусталь давно весь на помойке) совсем старая, ветхая одежда - живя в частном доме, для какой грязной работы, дабы потом просто выкинуть накол. а без хлеба не наедаюсь, скорей всего по причине одноразового питания. привык есть приходя с работы, раз в сутки.
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529
Андрей Ы. 45 минут назад
Пакет с пакетами раньше был из экономии. Сейчас это забота о окружающей среде. Имеет право на существование. Кушать с хлебом - особенность нашей ( и не только нашей) национальной кухни. Не вижу причины от неё отказываться. Старая домашняя одежда? Всё таки лучше новая домашняя одежда. Домашние заготовки? А почему и нет, если есть на это время? Уметь что то руками? Обязательно. И для мужчины и для женщины. А вот культ хрусталя никогда не понимал.
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7k
Перст Указующий 48 минут назад
тараканами запахло
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4k
Денис Колосов 53 минуты назад
было... почему мыть хрусталь не удобно? в посудомойке пофиг что, все отмывается.. Лично мне жалко места под всякие сервизы..Тут ищешь куда кофемашину, гриль поставить, спортивную стенку детям, себе турник, грушу, беговую дорожку.. а тут драгоценные метры под какую то хрень занимать
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