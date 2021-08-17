Тульского Пряника приняли в МЧС, чтобы научить детей правилам безопасности

«Для нас всегда важно обучить детей методам и правильным действиям в условиях чрезвычайной ситуации. Человек в такой необычной должности должен любить детей, уважать их, рассказывать много нового. Прежде всего он должен обучать правилам и приемам в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций», — рассказал Тульский Пряник в интервью.