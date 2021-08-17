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Тульского Пряника приняли в МЧС, чтобы научить детей правилам безопасности

Тульского Пряника приняли в МЧС, чтобы научить детей правилам безопасности (6 фото + 1 видео)

Автор:
17 августа 2021 13:46
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   интересное   мчс   пряник   тульский пряник   фото   
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Сотрудники МЧС по Тульской области приняли в свои ряды необычного персонажа. На церемонии вручения Тульский Пряник получил удостоверение и медаль. На службе он будет обучать детей правилам безопасности. Россияне не сразу узнали в этом персонаже пряник...

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Метки: видео   интересное   мчс   пряник   тульский пряник   фото   
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23  комментария
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20k
Ратибор 2 часа назад
Похоже, двоюродный брат этого:
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246
Мурчелло 11 минут назад
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246
Мурчелло 19 минут назад
Если бы ему на лбу написали,то все было бы понятно.
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769
Алксандр Шевченко 46 минут назад
Ну не их это, заниматься анимацией должны профи. Хотели сэкономить, дорого обходится такая экономия, в первую очередь это репутационные потери.
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−35
orys shoshka Час назад
Страна непуганных идиотов
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246
Мурчелло orys shoshka 20 минут назад
Это Израиль страна непуганный идиотов.Пока по иплу не дашь,ничего не понимают.
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−38
Thomsen Час назад
Почему не самовар или ТТ? У них вообще конкурс был?
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25k
Григорий Час назад
- Сынок, иди ужинать.
- Кто упоролся? Я упоролся? Ничего не курил.
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358
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Да я если такое на дороге увижу, пить брошу.
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3k
Феликс Дзержинский Час назад
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34
RUSSfan Час назад
Ну, судя по памятнику "Алёнке", тут удивляться нечему) Нет норм скульпторов и аниматоров...
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20k
Ватаку Накомоде Час назад
У них уже был шедевральный мульт для детей про Спасаева. Видимо источник вдохновения один и тот же))
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2k
lekha-fil 2 часа назад
Нас учили учителя, не прикидываясь всякой хренью. И эти правила поведения на дороге мы запомнили крепко. А здесь "пряник". Тьфу.
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1k
Инквизитор РФ 2 часа назад
дЕБИЛЫ
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3k
Chanceux 2 часа назад
С какой он стороны пряник ?

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718
manul74 2 часа назад
Это Губка боб... постаревший.
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35k
Лесли 🥰 2 часа назад
Пряник...как вообще можно узнать в нем пряник?))))
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56k
pynh 2 часа назад
А чо пряник упоротый?
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