Тульского Пряника приняли в МЧС, чтобы научить детей правилам безопасности

Сотрудники МЧС по Тульской области приняли в свои ряды необычного персонажа. На церемонии вручения Тульский Пряник получил удостоверение и медаль. На службе он будет обучать детей правилам безопасности. Россияне не сразу узнали в этом персонаже пряник...
16 августа в Туле состоялась торжественная церемония, на которой Тульскому Прянику вручили медаль и удостоверение сотрудника МЧС. На церемонии Пряник дал обещание, что что будет готовить детей к опасностям взрослой жизни и научит их правилам противопожарной профилактики, сообщает ИА «Тульская пресса».
После этого обещания сотрудники МЧС провели голосование за принятие Пряника Тульского в ряды сотрудников Главного Управления МЧС России. Решение было принято единогласно.
Тульский Пряник уже приступил к своим обязанностям. Он провёл День безопасности в центре отдыха «Новая волна». В будущем Тульский Пряник посетит все общеобразовательные учреждения в регионе и расскажет детям о правилах безопасности.
«Для нас всегда важно обучить детей методам и правильным действиям в условиях чрезвычайной ситуации. Человек в такой необычной должности должен любить детей, уважать их, рассказывать много нового. Прежде всего он должен обучать правилам и приемам в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций», — рассказал Тульский Пряник в интервью.
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Вид Тульского Пряника смутил пользователей сети. Люди назвали его Губкой Бобом после генеральной уборки. Что ж, винить их сложно, ведь этот персонаж и правда мало похож на пряник.
Так много вопросов и так мало ответов. Интересно, кто это придумал?
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Как они краник бы обыграли, в ширину спрятали?
- Кто упоролся? Я упоролся? Ничего не курил.