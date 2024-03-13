Хозяин госпитализирован: в Челябинске взорвался самогонный аппарат и разнёс квартиру

Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева

SOSI или 285? Ургант посмеялся над логотипом Челябинска к 285-летию города

Пьяные люди решил испытать судьбу, когда заметили в океане акулу

Тульского Пряника приняли в МЧС, чтобы научить детей правилам безопасности

Как научиться правильно пить текилу с солью и лаймом?

"В нетрезвом состоянии перебарщиваю": певица Слава принесла публичные извинения Ксении Собчак за...