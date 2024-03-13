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Хозяин госпитализирован: в Челябинске взорвался самогонный аппарат и разнёс квартиру

Хозяин госпитализирован: в Челябинске взорвался самогонный аппарат и разнёс квартиру

Автор:
13 марта 2024 18:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   МЧС   Челябинск   алкоголь   самогон   самогонный аппарат   фото   
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Дверь улетела в подъезд, а стёкла вылетели на улицу.

В Челябинске любитель самогона лишился квартиры и попал в больницу. В обычной многоэтажке произошёл взрыв. Оказалось, это взорвался самогонный аппарат. Стёкла вылетели из окон, а дверь просто выдавило в подъезд. Хозяин самогонного аппарата оказался в больнице с сильными ожогами.

Оказалось, мужчина установил в ванной комнате самогонный аппарат и варил зелье для себя и друзей. Однако, в какой-то момент процесс вышел из-под контроля, сообщает 12 марта пресс-служба МЧС России. Мужчина получил ожоги, но возгорания удалось избежать.

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Метки: Видео   МЧС   Челябинск   алкоголь   самогон   самогонный аппарат   фото   
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7  комментариев
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441
Пчёл 12 минут назад
"... мужчина установил в ванной комнате самогонный аппарат и варил зелье для себя и друзей..."
Ну, судя по количеству 3-х литровых банок на столе, он явно не только для друзей варил...
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36k
БамбарбияКиргуду 5 минут назад
В школе плохо учился видимо.В таких делах знание физики и химии -это зызнь.
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42k
Сергей 12 минут назад
Не прокатило у мужика осчастливться
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14k
Андрей А Полчаса назад
Не удивлюсь, если из-за таких долбойобов запретят продажу сэмаппаратов!
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35k
Teodor Полчаса назад
Кто ему дверь ставил?
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20k
babuby 36 минут назад
Заниматься такими вещами в многоквартирном доме ... Это-же чистой воды терроризм!!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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