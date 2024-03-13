Хозяин госпитализирован: в Челябинске взорвался самогонный аппарат и разнёс квартиру

Дверь улетела в подъезд, а стёкла вылетели на улицу.
В Челябинске любитель самогона лишился квартиры и попал в больницу. В обычной многоэтажке произошёл взрыв. Оказалось, это взорвался самогонный аппарат. Стёкла вылетели из окон, а дверь просто выдавило в подъезд. Хозяин самогонного аппарата оказался в больнице с сильными ожогами.
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Оказалось, мужчина установил в ванной комнате самогонный аппарат и варил зелье для себя и друзей. Однако, в какой-то момент процесс вышел из-под контроля, сообщает 12 марта пресс-служба МЧС России. Мужчина получил ожоги, но возгорания удалось избежать.
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Ну, судя по количеству 3-х литровых банок на столе, он явно не только для друзей варил...