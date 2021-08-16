Фильм "Варкрафт": интересные факты и фото со съёмок

Компания Blizzard много лет вынашивала идею о фильме по мотивам своей знаменитой компьютерной игры. Были планы выпустить фльм ещё в 2006 году, как ответ "Властелину колец". Но вот ясного видения того, как этот фильм должен выглядеть у Blizzard не было.
Свои режиссёрские услуги предлагал даже Уве Болл, широко известный своими провальными экранизациями компьютерных игр. Боллу, ожидаемо, отказали, подчеркнув, что ему права на экранизацию уж точно не отдадут.
В итоге, режиссёром стал Дункан Джонс, который считал, что вселенная Варкрафта чересчур эксцентрична даже для фэнтезийного фильма.
Дункан Джонс взялся за работу над сценарием, пытаясь сделать его более реалистичным. При этом, перед режиссёром стояла задача сохранить атмосферу Варкрафта.
Правок в сценарий было внесено довольно много. Дункану не понравилось, что все положительные персонажи принадлежат к расе людей, а орки показаны исключительно с отрицательной стороны. Акценты были смещены и всё стало не так однозначно.
Снимать фильм отправились в Канаду. Но поехали туда не ради канадской природы. Большая часть фильма снята в павильонах. На натурную съёмку было потрачено лишь две рабочие смены.
А вот в павильонах работа кипела. Было отстроено около сотни различных локаций. Было создано орочье оружие в натуральную величину. К работе была привлечена целая армия портных и костюмеров. Подготовительный процесс растянулся на 10 месяцев.
Но не смотря на проделанную работу, фильму, конечно, требовалась постобработка, которая заняла 20 месяцев.
Самой сложной работой стало создание орков. Было привлечено огромное количество специалистов, которые с помощью техники захвата актёрской игры, создавали на экранах этих зеленокожих воинов.
Но прежде чем орки появлялись на экранах, образ каждого был вынесен сначала на эскиз, а затем в скульптуру.
Фильм был готов к выходу в 2015 году. Но премьеру решили перенести, чтобы не конкурировать с фильмом "Пробуждение силы".
Премьера "Варкрафта" состоялась в 2016 году. Были большие надежды на кассовые сборы в Китае и началось всё неплохо, но уже во второй уикенд премьеры, посещаемость рухнула.
При бюджете в 160 миллионов долларов, фильм собрал в США лишь 47 миллионов. В мировом прокате было собрано 439 миллионов.
Сборы оказались намного меньше ожидаемых и ждать новых фильмов о вселенной Варкрафта не приходилось. Но в прошлом году появилась информация, что над новым фильмом всё же работают.
Источник:
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Посмотрел только сейчас, когда он на TV пошел. Неплохо. Очень даже. Наверное отдохнул от игры за 7 лет))) Решил учетку восстановить и посмотреть что там изменилось
Вселенная крутая. Но что бы сделать сильную, эпичную историю нужен новый Толкиен или получится натянутая неинтересная фигня, типа историй на тему Звёздных войн.