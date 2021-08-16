Фильм "Варкрафт": интересные факты и фото со съёмок

В итоге, режиссёром стал Дункан Джонс, который считал, что вселенная Варкрафта чересчур эксцентрична даже для фэнтезийного фильма.

Дункан Джонс взялся за работу над сценарием, пытаясь сделать его более реалистичным. При этом, перед режиссёром стояла задача сохранить атмосферу Варкрафта.