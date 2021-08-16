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Фильм "Варкрафт": интересные факты и фото со съёмок

Фильм "Варкрафт": интересные факты и фото со съёмок (10 фото)

Автор:
16 августа 2021 14:38
Сообщество : Кино
Метки: актеры   варкрафт   кино   роль   факты   фильм   фото   
4836
10

Компания Blizzard много лет вынашивала идею о фильме по мотивам своей знаменитой компьютерной игры. Были планы выпустить фльм ещё в 2006 году, как ответ "Властелину колец". Но вот ясного видения того, как этот фильм должен выглядеть у Blizzard не было.

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Метки: актеры   варкрафт   кино   роль   факты   фильм   фото   
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12  комментариев
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6k
mr.Poher 12 часов назад
Орки в фильме - великолепны! Только ради их клыкастых морд, стоит его посмотреть. А вот сюжет искать в нём не стоит, по крайней мере логичный и не рваный. Как и диалоги, последовательные и лаконичные. Тут конечно, либо картинка, либо всё остальное... но картинка повторюсь, ВЫШЕ всяких похвал!
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Показать 1 ответ
294
Папай 5 часов назад
Я не хотел смотреть, понимая что всю атмосферу игры не передать фильмом.
Посмотрел только сейчас, когда он на TV пошел. Неплохо. Очень даже. Наверное отдохнул от игры за 7 лет))) Решил учетку восстановить и посмотреть что там изменилось
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11k
net 6 часов назад
Где-то читал, что если фильм собрал в прокате бюджет Х2, то он в плюсе. Так что пол миллиарда хорошие сборы. На лярд этот фильм не тянет. Тема Варкрафта не так популярна как всякие спайдермены и бэтмены.
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683
Oort 6 часов назад
Всё дело в сюжете.
Вселенная крутая. Но что бы сделать сильную, эпичную историю нужен новый Толкиен
или получится натянутая неинтересная фигня, типа историй на тему Звёздных войн.
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22k
Сибиряк 6 часов назад
2-ю серию давай!
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11
Александр Поляков 10 часов назад
гуано
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1k
Vasiliy 10 часов назад
А что они хотели? Пообещали надувную Гарону, а потом заявили - шутка
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−2
Andrey 12 часов назад
так скажу,смотрел когда он вышел, пересматривать желания нет !
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9k
abasg 12 часов назад
понимаю, как остро реагируют фанаты игры на то, как реализованы события и герои их любимых игр на экране. Но я не играл в варкарфт. потому, наверное, мне фильм понравился.
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