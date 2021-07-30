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Фильм "Земля Санникова". Все со всеми переругались, но получился шедевр

Фильм "Земля Санникова". Все со всеми переругались, но получился шедевр (11 фото)

Автор:
30 июля 2021 08:40
Сообщество : Кино
Метки: Земля Санникова   актеры   интересно   кино   факты   фильм   фото   
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11

"Земля Санникова", на мой взгляд, один из лучших советских фильмов, который можно пересматривать сотни раз.

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Метки: Земля Санникова   актеры   интересно   кино   факты   фильм   фото   
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2  комментария
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41k
Элек Мек Полчаса назад
Фильм хороший,а книга ещё лучше.
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34k
Alex 10 минут назад
Отличный фильм!
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