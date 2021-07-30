Фильм "Земля Санникова". Все со всеми переругались, но получился шедевр

"Земля Санникова", на мой взгляд, один из лучших советских фильмов, который можно пересматривать сотни раз.
Сняли его начинающие тогда режиссеры Леонид Попов и Альберт Мкртчян, а сценарий будущей картины доводил до ума Марк Захаров. Ничто перед съёмками фильма не предвещало проблем. А они были, да еще и какие!
Уж так сошлись звезды, что наши любимые актеры никак не могли ужиться на съёмочной площадке, конфликтовали они часто и с режиссером. За кадром иногда страсти были просто не шуточные, само начальство " Мосфильма" разбирало эти конфликты.
Начинающие режиссеры, молодые и дерзкие, сразу пригласили сниматься в своем фильме именитых актеров. Сначала роли были распределены так:
Армен Джигарханян - руководитель экспедиции Александр Ильин, Игорь Ледогоров - Губин, Евгений Леонов - Игнатий, Владимир Высоцкий - Крестовский, Марина Влади - невеста Ильина.
Это они так хотели, но вышло иначе. Ледогоров, Леонов и Джигарханян сразу отказались от съемок, просто не захотели сниматься у новичков. Зато Владислав Дворжецкий и Сергей Шакуров согласились на предложенные роли охотно, да и Георгий Вицин не посчитал для себя зазорным сняться в роли Игнатия.
Владимиру Высоцкому предложенная роль офицера - авантюриста Крестовского очень понравилась, он даже быстро написал специально несколько песен к фильму, в том числе и "Кони привередливые".
Но эту роль Высоцкий так и не сыграл, помешало радио. Как назло, почти прямо перед съёмками в эфире Западногерманского радио "Немецкая волна" прошла передача, в которой играли песни Высоцкого. Радиоведущие представили Владимира Высоцкого как яркого борца с советским режимом. Был жуткий скандал, все дошло до ЦК партии...
Директору "Мосфильма было дано распоряжение - отстранить Высоцкого от съёмок во всех фильмах. Вместо Владимира Высоцкого эту роль сыграл Олег Даль. Ему не очень понравилось, что он должен играть вместо Высоцкого, но все же согласился.
Уже в самом начале съёмок Олег Даль часто спорил с режиссерами , он считал их не профессионалами, да и другие актеры часто говорили им об этом прямо в лицо. Обстановка была нервная, дисциплины никакой, часто все срывалось, а тут еще Даль к ранним утренним съёмкам не успевал протрезветь, приходилось снимать как есть, бюджет ограничен.
Сильно повздорили и Сергей Шакуров с режиссером Мкртчяном, ругались исключительно по творческому проекту. На стороне Шакурова был и Владислав Дворжецкий...
От все этой каждодневной своры до последнего себя держал только Георгий Вицин, который всегда отличался уживчивым и неконфликтным характером, но и он не сдержался.
Оппозиционные к режиссерам актеры отбили в Москву следующую телеграмму, в которой они намеком просили заменить режиссёров фильма. Текст телеграммы был лаконичен:( одно слово тогда стоило три копейки, поправьте, если не так)
"Сидим в говне на волчьих шкурах. Дворжецкий. Вицин. Даль. Шакуров".
Шакурова после этой телеграммы потом вызвали в Москву, просили решить вопрос мирно и дали понять, что нее будут они никаких режиссёров менять. " Езжайте ,товарищ Шакуров! И снимайтесь дальше в кино..."
После этого как - то все поутихло. Не стал выступать за обострение конфликта потом и Дворжецкий. Вроде, он стоял в то время на очереди на квартиру, ( кто жил в то время , тот понимает, какая это трагедия, если тебя отодвигают в конец списка.) Был рад хоть временному затишью и миролюбивый Георгий Вицин.
А вот Сергей Шакуров проявил характер. Он поставил ультиматум - или я или режиссёры. Стоял на своем. И руководство "Мосфильма" сняло его с роли Губина . Вместо Шакурова роль Губина досталась Юрию Назарову.
Сергей Шакуров был очень обижен на своих коллег. Считал, что они его предали... После этого он с ними никогда не общался.
Да и Юрий Назаров еле терпел выходки режиссёров. Ему не понравилось, что в жару подростков ( сцена с туземцами) снимали по 12 часов, а ведь это еще дети, они в обморок падали...
Он добился, чтобы съёмки были приостановлены, пока не сделают навесы, чтобы подросткам было не так жарко. Такая настойчивость очень не понравилось режиссёру Альберту Мкртчяну и теперь уже он требовал у руководства " Мосфильма", чтобы убрали с роли Назарова.
" На Мосфильме" вся эта чехарда всем уже порядком надоела и в этот раз там встали на защиту актера. Никто Юрия Назарова от роли не отстранил.
Легче всего было Олегу Далю, он выпивал и не нервничал. Трезвым он не конфликтовал никогда...
Уже позже Олег Даль напишет в своем дневнике об этих режиссёрах , что они "клинические недоноски".
А под занавес еще новый сюрприз.. В фильме песню "Есть только миг.." замечательно спел Олег Даль, но когда уже сдавали фильм, руководство решило , что эту песню должен другой певец или актер. Говорили, что им просто не понравилась запись. Режиссеры попросили спеть песню Валерия Золотухина, он приехал на студию, записал. Им не понравилось. Золотухин обиделся. Тогда попросили исполнить " Есть только миг" Олега Анофриева, он не отказался. Эта песня и стала визитной карточкой фильма.
Вот в каких муках и нервотрёпках рождалось великое кино... Но и это еще не все. Из-за всех этих скандалов " Земле Санникова" присудили третью категорию, а это значит - маленькие гонорары, как актерам, так и режиссерам.
Но что для зрителя все эти категории? Первого октября будет 48 лет со дня его премьеры. Столько лет прошло, а "Земля Санникова" до сих пор смотрится на одном дыхании...
Источник:
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