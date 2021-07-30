Фильм "Земля Санникова". Все со всеми переругались, но получился шедевр

Оппозиционные к режиссерам актеры отбили в Москву следующую телеграмму, в которой они намеком просили заменить режиссёров фильма. Текст телеграммы был лаконичен:( одно слово тогда стоило три копейки, поправьте, если не так)

"Сидим в говне на волчьих шкурах. Дворжецкий. Вицин. Даль. Шакуров".

Шакурова после этой телеграммы потом вызвали в Москву, просили решить вопрос мирно и дали понять, что нее будут они никаких режиссёров менять. " Езжайте ,товарищ Шакуров! И снимайтесь дальше в кино..."

После этого как - то все поутихло. Не стал выступать за обострение конфликта потом и Дворжецкий. Вроде, он стоял в то время на очереди на квартиру, ( кто жил в то время , тот понимает, какая это трагедия, если тебя отодвигают в конец списка.) Был рад хоть временному затишью и миролюбивый Георгий Вицин.

А вот Сергей Шакуров проявил характер. Он поставил ультиматум - или я или режиссёры. Стоял на своем. И руководство "Мосфильма" сняло его с роли Губина . Вместо Шакурова роль Губина досталась Юрию Назарову.

Сергей Шакуров был очень обижен на своих коллег. Считал, что они его предали... После этого он с ними никогда не общался.

Да и Юрий Назаров еле терпел выходки режиссёров. Ему не понравилось, что в жару подростков ( сцена с туземцами) снимали по 12 часов, а ведь это еще дети, они в обморок падали...