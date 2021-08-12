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Как снимали фильм "Молчание ягнят"

Как снимали фильм "Молчание ягнят" (11 фото)

Автор:
12 августа 2021 08:38
Сообщество : Кино
Метки: Как снимали   Молчание ягнят   актеры   кино   роль   факты   фильм   фото   
875
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В 1991 году фильм “Молчание ягнят” впервые в истории получил пять премий “Оскар” в самых престижных категориях киноакадемии: лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучшая режиссёрская работа, лучший адаптированный сценарий, и, самое главное – лучший фильм.

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Метки: Как снимали   Молчание ягнят   актеры   кино   роль   факты   фильм   фото   
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22k
Ваня Час назад
шикарный фильм!!!
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1k
голландец 12 минут назад
Этот взгляд достоин Оскара
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1k
Евгения Ефимова 47 минут назад
Одна из редких экранизаций, не оскверняющих книгу. Уровня "Унесенных ветром", я бы сказала. Мало того, что снято с большим почтением к первоисточнику, так еще и прекрасное попадание в роль главных героев.
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−82
Петр Давыдов Час назад
Смотрел до недавнего времени только на кассете и по телику и то как то так сегментами.
Скачал посмотрел, конечно уже совсем устарел как триллер.
Очень затянуто, не пугает не держит в напряжении.
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6k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
Я бы посмотрел на Джека Николсона в роли Лектера.
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177
Юрий Sterling Malory Archer Час назад
Не тот типаж, по моему мнению
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