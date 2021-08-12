Как снимали фильм "Молчание ягнят"

В 1991 году фильм “Молчание ягнят” впервые в истории получил пять премий “Оскар” в самых престижных категориях киноакадемии: лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучшая режиссёрская работа, лучший адаптированный сценарий, и, самое главное – лучший фильм.
Сценарий к этому фильму был основан на произведении Томаса Харриса. Писатель как-то побывал в мексиканской тюрьме, где брал интервью у врача. Харриса впечатлили элегантные манеры доктора и то, как они вели беседу.
Беседовали писатель и врач о детских психологических травмах, которые толкают людей на совершение преступлений. Собственно, отсюда и сцена с беседой доктора Лектера и Клариссы Старлинг о ягнятах.
Ранее, по роману этого писателя "Красный дракон", уже был снят фильм "Охотник на людей", но успеха эта кинокартина не имела. Дино Де Лаурентис, будучи продюсером "Охотника на людей", бесплатно передал права на экранизацию нового фильма о Ганибале Лектктере, не веря в перспективность этого персонажа.
На роль Лектера рассматривались такие актёры как Джек Николсон и Джереми Айронс. Ходили даже слухи, что роль может исполнить Роберт Де Ниро. Но сценарист Тед Тэлли, ещё на этапе написания сценария, представлял в этой роли Энтони Хопкинса.
Хопкинсу роль и досталась. Готовился актёр к ней очень серьёзно. Энтони изучал материалы о известных маньяках, посещал тюрьмы, в которых они содержались, смотрел интервью.
При просмотре интервью с Чарльзом Мэнсоном, Хопкинс заметил, что отвечая на вопросы, Мэнсон не моргает. Эту особенность актёр перенёс для нас на экран.
Когда Лектер смотрит прямо в камеру и не моргает, это производит жуткое и чарующее впечатление.
Главную женскую роль исполнила Джоди Фостер, которую тоже сценарист в фильме видел изначально. Режиссёр Джонатан Демме хотел отдать роль Мишель Пфайффер, но та отказалась, сочтя сценарий слишком жутким.
Кларисса Старлинг и Ганнибал Лектер никогда бы не познакомились, если бы не связующее звено, в лице Буффало Билла. Образ этого персонажа стал собирательным, в его основу легли биографии реально существовавших убийц: Теда Банди, хитростью заманивающего девушек; Эда Гейна, любившего делать поделки из кожи; Гари Хейдника, державшего своих жертв в яме.
Исполнил эту роль Тед Левайн и он очень помог режиссёру в раскрытии персонажа. У режиссёра не было годных идей на счёт того, как показать внутренний мир и мотивацию Буффало Билла, ведь в фильме он особо ни с кем не общается и даже с пленной девушкой говорит словно не с живым объектом.
Тед Левайн предложил раскрыть своего персонажа через одежду, макияж и любимую музыку. Та сцена, в которой показаны все эти элементы, почти полностью состоит из импровизации актёра.
Фильм планировали презентовать осенью 1990 года, но решили не конкурировать с картиной "Танцующий с волками". В итоге, "Молчание ягнят" вышел 14 февраля 1991 года.
Фильму удалось взбудоражить общественность. Возле кинотеатров даже собирались люди, чтобы выразить свой протест в адрес фильма. Но, как мы знаем, подобные мероприятия только подогревают интерес.
Как итог, "Молчание ягнят" собрал в мировом прокате 272 миллиона долларов, при бюджете в 19 миллионов. А также, кинокартина была удостоена пяти премий "Оскар".
Источник:
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Скачал посмотрел, конечно уже совсем устарел как триллер.
Очень затянуто, не пугает не держит в напряжении.