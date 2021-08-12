Как снимали фильм "Молчание ягнят"

Беседовали писатель и врач о детских психологических травмах, которые толкают людей на совершение преступлений. Собственно, отсюда и сцена с беседой доктора Лектера и Клариссы Старлинг о ягнятах.

Ранее, по роману этого писателя "Красный дракон", уже был снят фильм "Охотник на людей", но успеха эта кинокартина не имела. Дино Де Лаурентис, будучи продюсером "Охотника на людей", бесплатно передал права на экранизацию нового фильма о Ганибале Лектктере, не веря в перспективность этого персонажа.