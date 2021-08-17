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Чтобы убрать пень с участка не нужно мазать его селитрой и ждать год

Чтобы убрать пень с участка не нужно мазать его селитрой и ждать год (6 фото)

Автор:
17 августа 2021 09:07
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: полезное   садоводство   технологии   
4450
6
Знающие люди делают это за 3 минуты по методу Циолковского.
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Метки: полезное   садоводство   технологии   
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38  комментариев
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12k
Юрий Николаевич 7 часов назад
Лучше удали пост. Пока ФСБ не засекла. Это практически рецепт ВВ.
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13k
Михаил Гривин 47 минут назад
По центру "шахту" поглубже, сбоку (наискосок) к шахте вентиляционное отверстие. В шахту соляру с небольшим добавлением бензина или масло (туда бензина побольше добавить). Все, поджигаем, периодически подходим и доливаем масло/соляру (уже без бензина). Если начали это где-то в 9 утра, то к полуночи догорит даже очень большой пень от берёзы. При этом никаких спецэффектов не будет, пень просто не спеша и безопасно сгорит.
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1k
Скальпы Гуронов 52 минуты назад
Вспомнилась история с огромным дохлым кашалотом, которого выбросило на берег рядом с небольшим американским городишком и которого решили взорвать да не рассчитали с количеством динамита.
Эффект был потрясающий вся группа "подрывников" и и съемочная группа телевидения были обделаны вонючей дохлятиной.
https://meduza.io/shapito/2015/11/17/davayte-vzorvem-tushu-kashalota-istoriya-samoy-glupoy-idei-v-pirotehnikehttps://meduza.io/shapito/2015/11/17/davayte-vzorvem-tushu-kashalota-istoriya-samoy-glupoy-idei-v-pirotehnike
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15k
speaktr-st Час назад
Главное, чтобы пень был поближе к соседским постройкам. И тогда будет удалено два пня: деревянный и устроивший поджог.
Не надо толкать людей на неосмотрительные поступки, половина даже не подумает о возможных последствиях. Например на торфяных грунтах вообще можно запалить пласт и он будет тлеть месяцами, а потом, когда пласт выгорит, в полость провалится половина садоводства.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Торфяные_пожарыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Торфяные_пожары
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10k
Lexx 2 часа назад
в Симпсонах было по Циолковскому
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35k
Игорь 2 часа назад
Выдргивать рывком, зацепив за задний мост - глупо. А вот подкопать и выдернуть лебёдкой, хоть с помощью ГАЗ-66 получится, и ничего не вывернешь, кроме пня. Можно и менее мощной лебёдкой, главное хорошо подкопать и обрубить корни.

Вариант с поджёгом хорош, только если почвы не с торфом, а то много пней сгорит, и не только...
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5k
М С 3 часа назад
Было это в 80-х. Каким-то макаром отец отхватил участок под огород на просеке под ЛЭП. Пней там была тьма. В первый день толпой с трудом 3 пня выкорчевали. Через пару дней так насобачились, что по 40 штук за день вдвоем убирали.
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22k
Юрьевич 4 часа назад
Спасибо что не так автор боролся с пнём

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9k
Lev Asriev 5 часов назад
А я просто спиливал бензопилой пень, как можно ниже, затем, бензопилою же выпиливал в остатке вертикальные пропилы. максимально глубоко.Все, о пне можно забыть. сгниет сам по себе.
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912
Irenne Mustafina 7 часов назад
А люлей не вставят за разжигание костров на участке?
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18k
Татьяна Юсова 7 часов назад
А мы сделали ещё проще. Насверлили в пне дырок, залили их розжигом для мангала, таким черным, вонючим, одели сверху пакет от дождя и оставили на несколько дней. Жидкость хорошо впиталась, через 3 дня в дырках уже ничего не было. Долили ещё и подожгли.
Пень вначале горел, а потом тлел 2 суток, пока весь не выгорел. Боковые корни остались, но они уже нам не мешали, со временем сами сгниют.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
591
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