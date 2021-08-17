Чтобы убрать пень с участка не нужно мазать его селитрой и ждать год

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Знающие люди делают это за 3 минуты по методу Циолковского.
До недавнего времени я был твёрдо убеждён, что главными врагами всех садоводов дачников являются сорняки и всякая живность, которая вместо хозяев повадилась кушать урожай.
Ничего подобного!
Самый страшный враг - пень.
И ладно если дерево небольшое, например, вишня, походишь с лопатой вокруг него, выроешь ямку размером с кратер небольшого вулкана, обрубишь корни, сгонишь семь потов, а потом с помощью лома и нецензурной лексики всё-таки выкорчуешь дерево из земли.
А если дерево большое?
Именно тут кроется самая большая засада!
Что делать с этим пнём? Выкопать не получится! Загонять экскаватор? А если нет такой возможности - из всех средств малой механизации доступны только дед с бабкой, внучка и жучка. А мышка уже давно лапкой махнула на эту проблему, и ушла к более адекватным хозяевам, богатым репкой, а не пнями.
Так что проблему пней нужно решать кардинально.
Однажды мой сосед решил выдернуть огромный пень газелью. Обкопал его со всех сторон, порубасил корни, зацепил длинным тросом за задний мост, разогнался и дёёёёрнул. Угу, верхняя половина газели рванула вперёд, а задний мост остался на месте.
Ничего подобного!
Самый страшный враг - пень.
И ладно если дерево небольшое, например, вишня, походишь с лопатой вокруг него, выроешь ямку размером с кратер небольшого вулкана, обрубишь корни, сгонишь семь потов, а потом с помощью лома и нецензурной лексики всё-таки выкорчуешь дерево из земли.
А если дерево большое?
Именно тут кроется самая большая засада!
Что делать с этим пнём? Выкопать не получится! Загонять экскаватор? А если нет такой возможности - из всех средств малой механизации доступны только дед с бабкой, внучка и жучка. А мышка уже давно лапкой махнула на эту проблему, и ушла к более адекватным хозяевам, богатым репкой, а не пнями.
Так что проблему пней нужно решать кардинально.
Однажды мой сосед решил выдернуть огромный пень газелью. Обкопал его со всех сторон, порубасил корни, зацепил длинным тросом за задний мост, разогнался и дёёёёрнул. Угу, верхняя половина газели рванула вперёд, а задний мост остался на месте.
Газели у меня нет, лишних задних мостов тоже, поэтому проблему с пнём я решил своим методом, несколько далёким от советов, которые часто вижу на Ютубе и Дзене. Вы уже, наверное, читали полезный совет о том, что нужно просверлить старый пень в нескольких местах, засыпать дырки шариками аммиачной селитры, ждать год и потом разломать всё кувалдой.
Читали? Забудьте!
Глупый совет. Большой пень селитра за год не разъест. Замучаетесь кувалдой махать. Нормальные люди используют селитру, но несколько другую и по технологии известного российского учёного, который пытался всё, до чего мог дотянуться, запустить в космос, или, на худой конец, сбросить с крыши - Константина Эдуардовича Циолковского.
Читали? Забудьте!
Глупый совет. Большой пень селитра за год не разъест. Замучаетесь кувалдой махать. Нормальные люди используют селитру, но несколько другую и по технологии известного российского учёного, который пытался всё, до чего мог дотянуться, запустить в космос, или, на худой конец, сбросить с крыши - Константина Эдуардовича Циолковского.
×
Дядька был классный. Разрабатывал не только научные теории, но и пытался их реализовывать на маленьких учебных ракетах. Так что мы возьмём на вооружение его опыт и постараемся избавиться от пня, запустив его на околоземную орбиту. А для этого нам нужно сделать из пня... самую настоящую рррракету.
Итак. Как в тех же самых роликах из интернета, берём пень 1 штука. И сверлим в нём несколько больших дырок. У меня есть большое сверло по металлу, вот им геноцид пня я и учинил. Главное сверлить близко-близко друг к другу, чтобы отверстия практически соединялись.
Итак. Как в тех же самых роликах из интернета, берём пень 1 штука. И сверлим в нём несколько больших дырок. У меня есть большое сверло по металлу, вот им геноцид пня я и учинил. Главное сверлить близко-близко друг к другу, чтобы отверстия практически соединялись.
Практически стартовая площадка
После чего идём домой и достаём из гаража два важнейших ингридиента для создания ракетного топлива: калиевую селитру и пачку/банку/коробку сахара. Для своего пня-космонавта я взял пачку калиевой селитры (аммиачная не подходит!!!) и смешал её в простой стеклянной банке с сахаром в пропорции 70% селитры * 30% сахара.
Кто делал в советском детстве, не подключенном ко всяким интернетам и смартфонам, бомбочки, тот знает, что полученная смесь - это практически ракетное топливо (в настоящем ракетном топливе требуется смешивать 50%*50%). Им можно заправлять маленькие ракеты, которые летают на таком горючем до полутора-двух километров высоты.
После чего идём домой и достаём из гаража два важнейших ингридиента для создания ракетного топлива: калиевую селитру и пачку/банку/коробку сахара. Для своего пня-космонавта я взял пачку калиевой селитры (аммиачная не подходит!!!) и смешал её в простой стеклянной банке с сахаром в пропорции 70% селитры * 30% сахара.
Кто делал в советском детстве, не подключенном ко всяким интернетам и смартфонам, бомбочки, тот знает, что полученная смесь - это практически ракетное топливо (в настоящем ракетном топливе требуется смешивать 50%*50%). Им можно заправлять маленькие ракеты, которые летают на таком горючем до полутора-двух километров высоты.
Второй компонент
Нам такой реактивной силы не нужно, иначе пень действительно может просто взлететь и сбить МКС, например. Хотя... если заложить побольше, то шарахнет знатно, после чего можно предъявить ультиматум Чехии и выслать их дипломатов: мол ваши агенты пень взорвали.
Ладно, шучу, шучу.
При соотношении 70*30 селитра будет гореть очень сильно, но реактивной струи не будет. Зато будет адова температура - около 1400 градусов. Так что первой свежести у вас пень или нет - без разницы.
Итак, полученной смесью плотно фаршируете пень-космонавта, капаете на одно из отверстий бензинчиком и делаете небольшую дорожку, чтобы успеть отойти от места страта. Поджигаете...
Нам такой реактивной силы не нужно, иначе пень действительно может просто взлететь и сбить МКС, например. Хотя... если заложить побольше, то шарахнет знатно, после чего можно предъявить ультиматум Чехии и выслать их дипломатов: мол ваши агенты пень взорвали.
Ладно, шучу, шучу.
При соотношении 70*30 селитра будет гореть очень сильно, но реактивной струи не будет. Зато будет адова температура - около 1400 градусов. Так что первой свежести у вас пень или нет - без разницы.
Итак, полученной смесью плотно фаршируете пень-космонавта, капаете на одно из отверстий бензинчиком и делаете небольшую дорожку, чтобы успеть отойти от места страта. Поджигаете...
Место взлёта. Пню кирдык
Карамельное топливо (так его ещё называют) горит очень сильно. От пня и корней не остаётся ничего, только обугленные остатки. Если пень очень большой, а дырок мало, то процедуру можно повторить ещё разок. В конце концов, на месте пня у вас останется - яма.
Выгорает всё вплоть до корней!
И, как говорил мой любимый юморист М. Задорнов, не надо лохматить бабушку! Зачем ждать год и махать кувалдой, когда всех забот на 3 минуты, не более.
Карамельное топливо (так его ещё называют) горит очень сильно. От пня и корней не остаётся ничего, только обугленные остатки. Если пень очень большой, а дырок мало, то процедуру можно повторить ещё разок. В конце концов, на месте пня у вас останется - яма.
Выгорает всё вплоть до корней!
И, как говорил мой любимый юморист М. Задорнов, не надо лохматить бабушку! Зачем ждать год и махать кувалдой, когда всех забот на 3 минуты, не более.
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Метки: полезное садоводство технологии
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Эффект был потрясающий вся группа "подрывников" и и съемочная группа телевидения были обделаны вонючей дохлятиной.
https://meduza.io/shapito/2015/11/17/davayte-vzorvem-tushu-kashalota-istoriya-samoy-glupoy-idei-v-pirotehnikehttps://meduza.io/shapito/2015/11/17/davayte-vzorvem-tushu-kashalota-istoriya-samoy-glupoy-idei-v-pirotehnike
Не надо толкать людей на неосмотрительные поступки, половина даже не подумает о возможных последствиях. Например на торфяных грунтах вообще можно запалить пласт и он будет тлеть месяцами, а потом, когда пласт выгорит, в полость провалится половина садоводства.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Торфяные_пожарыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Торфяные_пожары
Вариант с поджёгом хорош, только если почвы не с торфом, а то много пней сгорит, и не только...
Пень вначале горел, а потом тлел 2 суток, пока весь не выгорел. Боковые корни остались, но они уже нам не мешали, со временем сами сгниют.
Зачем ещё какие-то бочки и кастрюли в огороде?
А у вас есть дома кастрюля или бочка без дна?