Чтобы убрать пень с участка не нужно мазать его селитрой и ждать год

До недавнего времени я был твёрдо убеждён, что главными врагами всех садоводов дачников являются сорняки и всякая живность, которая вместо хозяев повадилась кушать урожай.



Ничего подобного!



Самый страшный враг - пень.



И ладно если дерево небольшое, например, вишня, походишь с лопатой вокруг него, выроешь ямку размером с кратер небольшого вулкана, обрубишь корни, сгонишь семь потов, а потом с помощью лома и нецензурной лексики всё-таки выкорчуешь дерево из земли.



А если дерево большое?



Именно тут кроется самая большая засада!



Что делать с этим пнём? Выкопать не получится! Загонять экскаватор? А если нет такой возможности - из всех средств малой механизации доступны только дед с бабкой, внучка и жучка. А мышка уже давно лапкой махнула на эту проблему, и ушла к более адекватным хозяевам, богатым репкой, а не пнями.



Так что проблему пней нужно решать кардинально.



Однажды мой сосед решил выдернуть огромный пень газелью. Обкопал его со всех сторон, порубасил корни, зацепил длинным тросом за задний мост, разогнался и дёёёёрнул. Угу, верхняя половина газели рванула вперёд, а задний мост остался на месте.