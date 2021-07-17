В Амстердаме открыли первый в мире 3D-мост

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Напечатанный на 3D-принтере металлический мост установлен через канал Аудезийдс Ахтербургвал в Амстердаме. Конструкция оснащена датчиками, чтобы инженеры могликонтролировать ее состояние в режиме реального времени. На то, чтобы методом послойной печати изготовить изделие из сварной стали, у создателей ушло полгода.
Первый в мире стальной пешеходный мост длиной 12 метров, напечатанный на 3D-принтере, установлен в Амстердаме.
Мост, созданный голландской компанией MX3D, был установлен через канал Аудезийдс Ахтербургвал в районе красных фонарей Амстердама. Мост S-образной формы создавался более четырех лет. Он станет "живой лабораторией" голландской столицы, поскольку, помимо прямых функций, он будет обрабатывать данные о пешеходном движении. В оценке аналитических возможностей напичканного датчиками моста примут участие исследователи из лондонского Империал-колледжа.
Данные, собранные с датчиков, позволят экспертам отслеживать, как мост меняется в течение срока службы, например, прогибается ли сталь из-за шагов, и оценивать, сколько людей его используют. «Столь крупная металлическая конструкция, напечатанная на 3D-принтере и предназначенная для движения пешеходов, никогда раньше не строилась, - сказал соавтор проекта профессор Лерой Гарднер из Департамента гражданской и экологической инженерии Империал-колледжа. - Мы протестировали и смоделировали структуру и все ее компоненты, следили за процессом на протяжении всего процесса печати, и теперь рады увидеть, что мост, наконец, открыт для публики».
Данные датчиков также будут вводиться в «цифровой двойник» моста - компьютерную версию, имитирующую реальный мост. Работоспособность моста будет проверяться в сравнении с двойником, что поможет ответить на вопросы о пригодности стали, напечатанной на 3D-принтере, и поможет градостроителям принять решения о будущих строительных проектах.
В 3D-печати используется программное обеспечение для создания трехмерного дизайна, после чего робот печатает изделие. У таких роботов на концах рук есть сопла, испускающие печатный материал - в данном случае сталь, которая наваривается слой за слоем. Для строительства нового моста потребовалось 4,5 тонны нержавеющей стали. Такое большое количества металла потребовалось для сложного изогнутого дизайна конструкции. Мост состоит из четырех основных частей, а также из четырех «угловых завитков», которые были вручную сварены вместе. Печать началась в марте 2017 года и длилась около шести месяцев. Готовый мост был выставлен на выставке Dutch Design Week в октябре 2018 года. Как заявили представители компании MX3D, в результате получился не просто функциональный общественный объект, а художественная инсталляция и памятник высоким технологиям.
В 3D-печати используется программное обеспечение для создания трехмерного дизайна, после чего робот печатает изделие. У таких роботов на концах рук есть сопла, испускающие печатный материал - в данном случае сталь, которая наваривается слой за слоем. Для строительства нового моста потребовалось 4,5 тонны нержавеющей стали. Такое большое количества металла потребовалось для сложного изогнутого дизайна конструкции. Мост состоит из четырех основных частей, а также из четырех «угловых завитков», которые были вручную сварены вместе. Печать началась в марте 2017 года и длилась около шести месяцев. Готовый мост был выставлен на выставке Dutch Design Week в октябре 2018 года. Как заявили представители компании MX3D, в результате получился не просто функциональный общественный объект, а художественная инсталляция и памятник высоким технологиям.
Из-за пандемии коронавируса установка моста была отложена, и он появился только сейчас. Разрабочики уверены, что такой мост - не последний. «3D-печать открывает огромные возможности для строительной отрасли, предоставляя гораздо большую свободу с точки зрения свойств и форм материалов, - рассказал профессор Гарднер. - Однако эта свобода сопряжена с рядом проблем и потребует от инженеров-строителей умения мыслить по-новому».
Эксперты предприняли амбициозную исследовательскую программу, включающую испытания поперечного сечения, компьютерное моделирование и испытания в реальных условиях. «Более четырех лет мы работали, изучая напечатанную микроструктуру и проводя испытания под нагрузкой на готовом мосту, - заявил представитель разработчиков Крейг Бьюкенен. - Эта сложная работа проводилась в наших испытательных лабораториях, а также в процессе строительства на месте в Амстердаме, Нидерланды, на самом напечатаном мосту».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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