В Амстердаме открыли первый в мире 3D-мост

Данные датчиков также будут вводиться в «цифровой двойник» моста - компьютерную версию, имитирующую реальный мост. Работоспособность моста будет проверяться в сравнении с двойником, что поможет ответить на вопросы о пригодности стали, напечатанной на 3D-принтере, и поможет градостроителям принять решения о будущих строительных проектах.

В 3D-печати используется программное обеспечение для создания трехмерного дизайна, после чего робот печатает изделие. У таких роботов на концах рук есть сопла, испускающие печатный материал - в данном случае сталь, которая наваривается слой за слоем. Для строительства нового моста потребовалось 4,5 тонны нержавеющей стали. Такое большое количества металла потребовалось для сложного изогнутого дизайна конструкции. Мост состоит из четырех основных частей, а также из четырех «угловых завитков», которые были вручную сварены вместе. Печать началась в марте 2017 года и длилась около шести месяцев. Готовый мост был выставлен на выставке Dutch Design Week в октябре 2018 года. Как заявили представители компании MX3D, в результате получился не просто функциональный общественный объект, а художественная инсталляция и памятник высоким технологиям.