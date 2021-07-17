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В Амстердаме открыли первый в мире 3D-мост

В Амстердаме открыли первый в мире 3D-мост (6 фото + 1 видео)

Автор:
17 июля 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 3D печать   3D-мост   ynews   амстердам   новости   новый мост   технический прогресс   технологии   
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Напечатанный на 3D-принтере металлический мост установлен через канал Аудезийдс Ахтербургвал в Амстердаме. Конструкция оснащена датчиками, чтобы инженеры могликонтролировать ее состояние в режиме реального времени. На то, чтобы методом послойной печати изготовить изделие из сварной стали, у создателей ушло полгода.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 3D печать   3D-мост   ynews   амстердам   новости   новый мост   технический прогресс   технологии   
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1  комментарий
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Очевидное-Невероятное 15 минут назад
3D-мост и напечатанный на 3D-принтере мост - совсем не одно и то же.
Любой предмет который нас окружает - 3D.
Мы живем в 3D-пространстве + 4-е измерение "время".
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