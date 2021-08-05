15 эксклюзивных вещей из Японии, которые уже давно пора перенять

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Давно известно, что в Японии технологии и сервис находятся совершенно на новом уровне. В этом посте вы увидите примеры, показывающие этот уникальный мир и удивительную азиатскую культуру, полную невероятного гостеприимства.
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Водители очень заботятся о пассажирах
Даже в бюджетном отеле они предлагают широкий выбор подушек, классифицированных по высоте, плотности, мягкости, упругости и наполнению
В больницах, банках и других общественных местах есть очки для клиентов, которые забыли свои собственные
В магазинах есть коляски для тех, кто приходит с детьми, но без колясок
Гусеничные телеги для тяжёлых вещей
Крошечные капсульные отели действительно популярны, благодаря своим низким ценам, конфиденциальности и небольшим бонусам, таким как Wi-Fi и подвесной телевизор
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А вот Pinsaro - миньет бар, было бы неплохо перенять
На месте пассажиров я бы напрягся, если пилот видит свой самолёт со стороны.
А капсюльные отели (в аэропортах такие видел) полное говно. Япошкам да, им заходит, но вот нам. За все время видел там какого то одного хипстера.
На днях читал о магазине где продовец предложил уже не первой свежести маску которая валялась около кассы как запасная если кто-то из покупателей забыл свою дома.