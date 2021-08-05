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15 эксклюзивных вещей из Японии, которые уже давно пора перенять

15 эксклюзивных вещей из Японии, которые уже давно пора перенять (16 фото)

Автор:
05 августа 2021 17:00
Сообщество : Путешествия
Метки: Перенять   Эксклюзивно   Япония   вещи   сервис   технологии   уникальные   
2155
16

Давно известно, что в Японии технологии и сервис находятся совершенно на новом уровне. В этом посте вы увидите примеры, показывающие этот уникальный мир и удивительную азиатскую культуру, полную невероятного гостеприимства.

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Метки: Перенять   Эксклюзивно   Япония   вещи   сервис   технологии   уникальные   
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19  комментариев
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Netyn Час назад
Никому не нужная херня
А вот Pinsaro - миньет бар, было бы неплохо перенять
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235
КакогоХу 16 минут назад
К величайшему сожалению, на сегодняшний день в России можно перенять только по умывальнику
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15k
Fat boy slim is * in a heaven 16 минут назад
Не надо эту хрень перенимать
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16k
Денис 21 минуту назад
бОльшая часть неэксклюзивная.
На месте пассажиров я бы напрягся, если пилот видит свой самолёт со стороны.
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2k
VPJ Полчаса назад
Мда. Неинтересно. А японки страшные. Казашки лучше.
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23k
Владимир 37 минут назад
Нда.. Серьезно, подсчет калорий на лестнице (метро Москвы, Питера), экраны в самолетах (Аэрофлот), подушки в гостиницах, пакетики с кофе? Ояебу..
А капсюльные отели (в аэропортах такие видел) полное говно. Япошкам да, им заходит, но вот нам. За все время видел там какого то одного хипстера.
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73
Viatcheslav Kouznetsov 48 минут назад
За ссылки из инстаграмма - жирный минус. Нельзя было скопипастить?
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219
Fisher1979 48 минут назад
В больницах, банках и других общественных местах есть очки для клиентов, которые забыли свои собственные.

На днях читал о магазине где продовец предложил уже не первой свежести маску которая валялась около кассы как запасная если кто-то из покупателей забыл свою дома.
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274
Макс Дорошенко Час назад
Отдать им Курилы, пусть там всё облагородят и оптимизируют. А лет так через пять забрать обратно, сказать им что мы передумали. Профит стопудовый!
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