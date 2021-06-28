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Десяток провальных смартфонов ХХI века

Десяток провальных смартфонов ХХI века (11 фото)

Автор:
28 июня 2021 18:37
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: гаджеты   инновации   интересное   как это работает   полезное   провалы   технологии   
3548
11
Практически ни один из крупных производителей электронной техники не обошелся без провалов. Устройства, выпущенные в спешке, недостаточно тестирований, некоторые так вообще на рынок даже не выходили.
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Метки: гаджеты   инновации   интересное   как это работает   полезное   провалы   технологии   
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15k
Денис 55 минут назад
Я бы добавил ещё один провал, на этот раз отечественный :)

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66k
Пётровыч 16 минут назад
Компания отзывает Galaxy Note7
Ссылка www.youtube.com
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634
Электроник Полчаса назад
А где ёптафон?
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11k
Lynx 37 минут назад
Для внутреннего рынка, к примеру, япы, делают куда завлекательные вещи, нежели ифоны, хуавеи, гнусмасы.
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8k
vit 47 минут назад
Ошибок просто немеряно. Вычитывать нужно тексты перед публикацией.
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52k
Похабыч Час назад
Можно ещё добавить Palm Pre, прикольный был аппарат, хотя Palm webOS была мертворождённой как и Symbian UIQ3..
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5k
Ya Час назад
Очень хорошо что такой мусор не пошел в серию. Это не смартфоны, а только понт. Особенно долбанутые это производители Vertu Constellation за €5000 и Galaxy Fold складной. А вот смарты с лазерным проектором пошли бы на ура типа
https://mobile-review.com/news/blackview-max-1-kompaktnyj-android-smartfon-so-vstroennym-lazernym-proektorom-postupaet-v-prodazhuhttps://mobile-review.com/news/blackview-max-1-kompaktnyj-android-smartfon-so-vstroennym-lazernym-proektorom-postupaet-v-prodazhu
И если в в начале 2000-х аппарат мог быть статусным, то сейчас никакая звонилка не может статусной, так как у всех проституток и воров последние модели айфонов, о каком статусе можно говорить. Да и вообще сейчас любой аппарат стоимостью 200-250 баксов удовлетворит любые потребности, выше это опять же понты для неработающих малолеток.
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−124
vova old Час назад
Energizer Power Max P18K Pop кстати просто не продавался! в Америке рынок операторский То есть ты плаTiшь за контракт а телефон Он практически любой, за исключением Galaxy Note почему-то, получаешь бесплатно через год тебе этот же телефон бесплатно меняет а Energizer операторы не взяли . были люди всякие типа туристы и очень много тут в Штатах выживальщиков у которых готовые бункера на случай прихода Зомби Как вот они этот телефон Даже искали но он просто был показан на выставке и не продавался
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−124
vova old 2 часа назад
BlackBerry Storm Это не просто провальный телефон это телефон он который убил саму компанию BlackBerry. где-то 10 11 лет назад в Нью-Йорке если у тебя не было BlackBerry -Значит ты не серьёзный человек. доходило до того что мексиканская компания продавала поддельне пластмассовые игрушки, просто для того чтобы человек мог ходить и и прикидываться что у него есть BlackBerry и вот когда вышел iPhone он тот самый первый, ещё весь кривой пользователь blackberry, не хотели переходить на iPhone он и BlackBerry выпустила Storm который был в общем-то даже дороже почти на 200 долларов Чем iPhone , продажи были очень большие но телефон оказался полным гавном с абсолютно паршивым тачскрином который было легче разбить Чем вызвать отклик который нужен и вот тут бы blockberry извиниться и вернуть телефоны, но нет они выпустили следующий BlackBerry STORM 2 ещё дороже и люди опять на это купились и он опять оказался гавном. Ну как говорится если тебя обманули дважды, это ещё ничего, если трижды то ты дурак и все люди просто отказались от пользоваться blackberry на досках за $800+ сторм годами просили хотя бы 10 и все равно никто не мог продать, причём пострадали модели которые были действительно очень хорошие. у меня было простое blackberry батарейка работала 2 недели!!! причём я им пользовался постоянно+ у товарища осталось после замены 3 новых батарейки он мне их подарил Я никогда ими даже не воспользовался. какой сегодня телефон может выдать две недели раб, как говорят в Америке после 2 таких приколов все массово перестали покупать B BlackBerry тем более к тому времени email от Айфона давал тот же самый функционал
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4k
avix 2 часа назад
"Филиал Nokia, который был образован в конце 90-х, выпускал дорогие бредовые модели телефонов Vertu." - Вот прямо ошибочка по Фрэйду. Полагаю имелось в виду "брендовые", но то, что они были тем еще бредом, признавали многие.
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(-♛-) Est quaedam flere voluptas 2 часа назад
Филиал Nokia, который был образован в конце 90-х, выпускал дорогие бредовые модели телефонов Vertu.
-------------------------------именно что БРЕДОВЫЕ! Опечатка в тему!
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