Десяток провальных смартфонов ХХI века

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Практически ни один из крупных производителей электронной техники не обошелся без провалов. Устройства, выпущенные в спешке, недостаточно тестирований, некоторые так вообще на рынок даже не выходили.
Это вполне нормальный процесс, это производство, на котором невозможно без каких-либо ошибок. Но некоторые провалы были настолько громкими, что проигнорировать их невозможно.
Project Ara
Компанией Google в 2011 году было приобретено несколько патентов на модульные смартфоны у стартапа Modu. Дизайнеры и инженеры спустя пару лет разработали модульное устройство, которое базировалось на стальной рамке со слотами под модули расширения определенного формата.
Ну то есть пользователь покупал недорогое устройство, а потом расширял его возможности при помощи докупленных дополнений. В планах было, что ПО и основу будут создавать специалисты Google.
По идее можно было добавлять на смартфон камеру помощнее, модуль для беспроводной связи, внешний динамик, усиленную батарею и многое другое, чего на платформе не было.
Хотели выпустить три типоразмера: компактный, не больше iPhone 5/5s, среднего размера с диагональю дисплея до 4.7" и большой, с размером экрана больше 5.5". Для начала планировалось предоставить набор для разработчиков, чтобы они могли отладить производство сменных компонентов. Но уже на мероприятии
Google I/O 2014, когда показывали первый рабочий прототип гаджет завис на этапе загрузки.
Проект вроде бы интересный, но его так и не смогли довести до ума. Идея так и осталась на бумаге.
Ну то есть пользователь покупал недорогое устройство, а потом расширял его возможности при помощи докупленных дополнений. В планах было, что ПО и основу будут создавать специалисты Google.
По идее можно было добавлять на смартфон камеру помощнее, модуль для беспроводной связи, внешний динамик, усиленную батарею и многое другое, чего на платформе не было.
Хотели выпустить три типоразмера: компактный, не больше iPhone 5/5s, среднего размера с диагональю дисплея до 4.7" и большой, с размером экрана больше 5.5". Для начала планировалось предоставить набор для разработчиков, чтобы они могли отладить производство сменных компонентов. Но уже на мероприятии
Google I/O 2014, когда показывали первый рабочий прототип гаджет завис на этапе загрузки.
Проект вроде бы интересный, но его так и не смогли довести до ума. Идея так и осталась на бумаге.
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Galaxy Note 7
Фаблет Note 7 был презентован в конце лета 2016 года. Это был топовый флагман, хороший по всем статьям, обошел iPhone 6s/6s Plus, да даже и iPhone 7/7 Plus, который как раз вышел перед премьерой "семерки". И именно спешка, чтобы опередить конкурента и вышла боком компании.
И внезапно с аккумуляторами стали возникать проблемы. И серьезные! Устройство могло загореться или даже взорваться.
Первые модели взрывались из-за неверное просчитанной конструкции батареи. Дефект вызывал деформацию аккумулятора при нагреве, электроды замыкало. Вторая партия была лишена этого изъяна, но перед производством не было проведено должного тестирования и дефект контроллера питания привел к возгоранию и взрыву.
Представителям бренда пришлось серьезно извиняться, возмещать убытки и отзывать все проблемные устройства.
И внезапно с аккумуляторами стали возникать проблемы. И серьезные! Устройство могло загореться или даже взорваться.
Первые модели взрывались из-за неверное просчитанной конструкции батареи. Дефект вызывал деформацию аккумулятора при нагреве, электроды замыкало. Вторая партия была лишена этого изъяна, но перед производством не было проведено должного тестирования и дефект контроллера питания привел к возгоранию и взрыву.
Представителям бренда пришлось серьезно извиняться, возмещать убытки и отзывать все проблемные устройства.
Vertu Constellation
Филиал Nokia, который был образован в конце 90-х, выпускал дорогие брендовые модели телефонов Vertu. И первое время спрос на устройства был очень даже хороший, в начале 2000-х о Vertu знали все и они приобретались для того, чтобы подчеркнуть статус владельца.
В те годы смартфоны были с довольно-таки скромным функционалом, отличие начинки Vertu от выскотехнологичных флагманов были небольшими и это вполне себе подходило для обеспеченных владельцев. Но технологии развивались стремительно, Стив Джобс презентовал первый айфон и умные мобильники стали набирать мощь. Каждый год выпускались смартфоны с улучшенной начинкой, как программной, так и "железной".
В Vertu банально не успевали заимствовать технологичную начинку, да еще и помещать ее в стильный дизайн и вручную готовить несколько тысяч аппаратов. То есть к моменту выхода на рынок у них была только стильная "богатая" оболочка, а по внутреннему наполнению их мог обогнать любой среднестатистический смартфон.
Vertu начали сокращать производство и к 2017 году полностью закрыла все подразделения в Англии. Большая часть сотрудников была уволена, а через какое-то время права на марку перекупила турецко-кипрская компания и выпустила Vertu Constellation.
Выпустили этот гаджет на рынок по цене от €5000 и но снова не успевал за всеми модными тенденциями рынка. Сапфировый экран утяжелял и утолщал модель и окончательно похоронил бренд из-за своей неактуальности.
В те годы смартфоны были с довольно-таки скромным функционалом, отличие начинки Vertu от выскотехнологичных флагманов были небольшими и это вполне себе подходило для обеспеченных владельцев. Но технологии развивались стремительно, Стив Джобс презентовал первый айфон и умные мобильники стали набирать мощь. Каждый год выпускались смартфоны с улучшенной начинкой, как программной, так и "железной".
В Vertu банально не успевали заимствовать технологичную начинку, да еще и помещать ее в стильный дизайн и вручную готовить несколько тысяч аппаратов. То есть к моменту выхода на рынок у них была только стильная "богатая" оболочка, а по внутреннему наполнению их мог обогнать любой среднестатистический смартфон.
Vertu начали сокращать производство и к 2017 году полностью закрыла все подразделения в Англии. Большая часть сотрудников была уволена, а через какое-то время права на марку перекупила турецко-кипрская компания и выпустила Vertu Constellation.
Выпустили этот гаджет на рынок по цене от €5000 и но снова не успевал за всеми модными тенденциями рынка. Сапфировый экран утяжелял и утолщал модель и окончательно похоронил бренд из-за своей неактуальности.
BlackBerry Storm
Компания RIM (Research In Motion) была довольно-таки успешной на рынке смартфонов в 2000-х. Этот канадский бренд еще в 90-х выпускал пейджеры, а в XXI веке перешел на производство, так называемых, бизнес-смартфонов.
Основной особенностью этих гаджетов была QWERTY-клавиатура и на ней было завязано многое в системе. Пока сенсорные дисплеи не стали популярны, гаджеты BlackBerry были намного удобнее, чем телефоны с классической клавиатурой. Быстрый набор сообщений, работа в браузере, индивидуальная настройка горячих клавиш.
И одно время RIM была самой быстрорастущей компанией в мире, ведь за 10 лет ей удалось продать 50 млн смартфонов по всему миру и стать вторым по популярности брендом после Nokia.
Но после презентации первого iPhone в 2007 году позиции RIM стали сдавать. Канадцы как могли пытались бороться за внимание верхушки менеджмента и директоров, а Купертино в этот момент продавали свои гаджеты их подчиненным.
BlackBerry Storm стал первым смартфоном с сенсорным экраном и он оставлял желать лучшего. Пользователям приходилось долго переучиваться и скорость работы на смартфоне падала. Разработчикам даже не удалось создать нормальную операционную систему под управление пальцами. Все приложения проигрывали аналогам iOS и в целом все эксперименты заканчивались неудачей - странноватые монологи и гибридные слайдеры.
Вот так Apple убил RIM.
Основной особенностью этих гаджетов была QWERTY-клавиатура и на ней было завязано многое в системе. Пока сенсорные дисплеи не стали популярны, гаджеты BlackBerry были намного удобнее, чем телефоны с классической клавиатурой. Быстрый набор сообщений, работа в браузере, индивидуальная настройка горячих клавиш.
И одно время RIM была самой быстрорастущей компанией в мире, ведь за 10 лет ей удалось продать 50 млн смартфонов по всему миру и стать вторым по популярности брендом после Nokia.
Но после презентации первого iPhone в 2007 году позиции RIM стали сдавать. Канадцы как могли пытались бороться за внимание верхушки менеджмента и директоров, а Купертино в этот момент продавали свои гаджеты их подчиненным.
BlackBerry Storm стал первым смартфоном с сенсорным экраном и он оставлял желать лучшего. Пользователям приходилось долго переучиваться и скорость работы на смартфоне падала. Разработчикам даже не удалось создать нормальную операционную систему под управление пальцами. Все приложения проигрывали аналогам iOS и в целом все эксперименты заканчивались неудачей - странноватые монологи и гибридные слайдеры.
Вот так Apple убил RIM.
Facebook Phone
Компания Цукерберга решила не отставать и выпустила свой гаджет. Они не стали разрабатывать свою ОС и сделали его на Android. Железно было разработано в компании НТС и к моменту выхода у него были довольно-таки средние характеристики. Когда в 2013 году был презентован HTC First аналитики предположили, что компания просто избавляется от устарелых компонентов.
Гаджет получился со средним процессором, еще более посредственной камерой и скучным дизайном.
И единственное, чем отличался смартфон Цукерберга от конкурентных стала оболочка Facebook Home, где была сделана ставка на одноименную социальную сеть. На главном экране телефона всегда выводилась лента друзей, фото, сообщения. Только после просмотра новостей у пользователя был доступ к рабочему столу. К счастью, это можно было отключить.
Было продано примерно от 10 до 20 тысяч аппаратов HTC First и его называли главным технологичным провалом года. Его сначала продавали по 99 долларов, а потом и вовсе сняли с продаж.
Гаджет получился со средним процессором, еще более посредственной камерой и скучным дизайном.
И единственное, чем отличался смартфон Цукерберга от конкурентных стала оболочка Facebook Home, где была сделана ставка на одноименную социальную сеть. На главном экране телефона всегда выводилась лента друзей, фото, сообщения. Только после просмотра новостей у пользователя был доступ к рабочему столу. К счастью, это можно было отключить.
Было продано примерно от 10 до 20 тысяч аппаратов HTC First и его называли главным технологичным провалом года. Его сначала продавали по 99 долларов, а потом и вовсе сняли с продаж.
Microsoft KIN
В 2010 году компания Microsoft решила сделать линейку гаджетов специально для пользователей соцсетей. Был сделан упор на Facebook, Twitter и MySpace, целевой аудиторией должны были стать люди от 15 до 30 лет.
Главной особенностью этого устройства была возможность моментально делиться контентом в соцсетях. Забавно, ведь большинство смартфонов отлично справлялись с этой задачей. Но компанию это не остановило и они выпустили гаджет, который даже все особенности вышеупомянутых социальных сетей не поддерживал. И еще на нем нельзя было пользоваться другими популярными платформами для общения. А еще для этого устройства не было выпущено ни одной игры или стороннего приложения.
При подключении гаджета к компьютеру он распознавался как портативный проигрыватель и подобрать к нему драйверы было чрезвычайно муторно и сложно.
Также на девайсе было GPS-модуль, он был недоступен в навигационных приложениях. Единственная его функция была - выставлять геотеги к фото и видео.
В общей сложности было продано менее 10 тысяч таких смартфонов в США, а за пределами страны продажи даже и не стартовали.
Главной особенностью этого устройства была возможность моментально делиться контентом в соцсетях. Забавно, ведь большинство смартфонов отлично справлялись с этой задачей. Но компанию это не остановило и они выпустили гаджет, который даже все особенности вышеупомянутых социальных сетей не поддерживал. И еще на нем нельзя было пользоваться другими популярными платформами для общения. А еще для этого устройства не было выпущено ни одной игры или стороннего приложения.
При подключении гаджета к компьютеру он распознавался как портативный проигрыватель и подобрать к нему драйверы было чрезвычайно муторно и сложно.
Также на девайсе было GPS-модуль, он был недоступен в навигационных приложениях. Единственная его функция была - выставлять геотеги к фото и видео.
В общей сложности было продано менее 10 тысяч таких смартфонов в США, а за пределами страны продажи даже и не стартовали.
Galaxy Fold
Это был провал. Первая модификация гибкого смартфона компании Galaxy Fold. Они решились на выпуск нишевого премиального гаджета, находящегося на самом пике технологического развития. Гибкий дисплей с раскладной конструкцией.
Пара секунд и из пухлого кирпичика аппарат превращался в средних размеров планшет с ярким дисплеем без рамок. Все сомневались по поводу места сгиба матрицы, но проблема оказалась в другом - через несколько дней использования журналисты и обозреватели жаловались на дисплей, вышедший из строя. Ломалась на гибкая конструкция, а верхний защитный слой матрицы, который многие приняли за транспортировочную защитную пленку. После ее удаления у экрана не было достаточно прочности и он ломался.
Странно, что компания не предупредила о том, как важна защитная пленка и не запретили ее снятие. Ну и дополнительно усиливали негативный эффект пыль и мусор, попавшие внутрь складного механизма.
Тестовые образцы отозвали, релиз модели был перенесен на полгода, до выявления недостатков. Хорошо, что финальная модификация решила эти проблемы, однако первое впечатление было испорчено.
Пара секунд и из пухлого кирпичика аппарат превращался в средних размеров планшет с ярким дисплеем без рамок. Все сомневались по поводу места сгиба матрицы, но проблема оказалась в другом - через несколько дней использования журналисты и обозреватели жаловались на дисплей, вышедший из строя. Ломалась на гибкая конструкция, а верхний защитный слой матрицы, который многие приняли за транспортировочную защитную пленку. После ее удаления у экрана не было достаточно прочности и он ломался.
Странно, что компания не предупредила о том, как важна защитная пленка и не запретили ее снятие. Ну и дополнительно усиливали негативный эффект пыль и мусор, попавшие внутрь складного механизма.
Тестовые образцы отозвали, релиз модели был перенесен на полгода, до выявления недостатков. Хорошо, что финальная модификация решила эти проблемы, однако первое впечатление было испорчено.
Freedom 251
Наступил 2016 год и индийская компания Ringing Bells заявляет самый доступный смартфон в мире, по цене $4 - Freedom 251.
За эту сумму, доступную каждому, был предложен вполне неплохой смартфон, с хорошим набором возможностей - экран в 4 дюйма, с двумя камерами (фронтальная и основная), процессор в 4 ядра и 1ГБ оперативной памяти. Устройство работало на Android 5.1 Lollipop, а внешне было похоже на незабвенный и популярный iPhone 4.
За несколько месяцев очень успешной рекламной компании, предваряющей выход Freedom 251 было собрано количество предзаказов на сумму в 120 000 долларов. Но релиз смартфона не раз откладывался и первая партия сократилась с 2,5 млн штук до 5000 штук. Полгода компания извинялась и переносила выход, даже просила правительство Индии с просьбой о поддержке проекта финансово. Правительство отказало и потом еще выяснилось, что Freedom 251 являлся полной копией смартфона Adcom Ikon 4 стоимостью в 50 долларов.
В общем, идея была признана аферой, а на главу компании завели уголовное дело.
За эту сумму, доступную каждому, был предложен вполне неплохой смартфон, с хорошим набором возможностей - экран в 4 дюйма, с двумя камерами (фронтальная и основная), процессор в 4 ядра и 1ГБ оперативной памяти. Устройство работало на Android 5.1 Lollipop, а внешне было похоже на незабвенный и популярный iPhone 4.
За несколько месяцев очень успешной рекламной компании, предваряющей выход Freedom 251 было собрано количество предзаказов на сумму в 120 000 долларов. Но релиз смартфона не раз откладывался и первая партия сократилась с 2,5 млн штук до 5000 штук. Полгода компания извинялась и переносила выход, даже просила правительство Индии с просьбой о поддержке проекта финансово. Правительство отказало и потом еще выяснилось, что Freedom 251 являлся полной копией смартфона Adcom Ikon 4 стоимостью в 50 долларов.
В общем, идея была признана аферой, а на главу компании завели уголовное дело.
Red Hydrogen One
Red - это один из крупнейших производителей цифровых кинокамер. И в 2017 году они решили выпустить на рынок смартфон собственной разработки. Старт продаж был сдвинут на начало 2018 года, а потом перенесен на вторую половину года.
Ну вот, осенью представители Red продемонстрировали ударопрочный телефон из премиальных материалов со странным дизайном. Гаджет работал на процессоре Snapdragon 835, который был серьезно постаревшим за два года разработки, но с неплохой камерой. И главной особенностью Hydrogen One был голографический экран.
Объемная картинка без специальных очков, которая воспроизводилась только на смартфонах Hydrogen One. Некоторые разработчики игр добавили поддержку объёмной картинки в свои приложения.
Но это все было не совсем актуально, а базовая версия продавалась по 1295 долларов, а модель в титановом корпусе стоила вообще 1600 долларов. Продажи были скромные, а вскоре производство гаджетов свернули. Инновация ради инновации оказалась неудачным решением.
Ну вот, осенью представители Red продемонстрировали ударопрочный телефон из премиальных материалов со странным дизайном. Гаджет работал на процессоре Snapdragon 835, который был серьезно постаревшим за два года разработки, но с неплохой камерой. И главной особенностью Hydrogen One был голографический экран.
Объемная картинка без специальных очков, которая воспроизводилась только на смартфонах Hydrogen One. Некоторые разработчики игр добавили поддержку объёмной картинки в свои приложения.
Но это все было не совсем актуально, а базовая версия продавалась по 1295 долларов, а модель в титановом корпусе стоила вообще 1600 долларов. Продажи были скромные, а вскоре производство гаджетов свернули. Инновация ради инновации оказалась неудачным решением.
Energizer Power Max P18K Pop
Внезапно американский производитель элементов питания решил создать собственный смартфон, в начале 2019 года. Когда шла выставка MWC 2019, то на стенде компании помимо привычных аккумуляторов и батареек можно было увидеть прототип монструозного смартфона со странным названием: Energizer Power Max P18K Pop.
Экран был в 6.2 дюйма с разрешением 2280х1080 точек. Фронтальная камера была на выдвижном механизме и в спящем режиме пряталась внутрь корпуса. Размеры и вес модели поражали - 153 × 74,8 × 18 мм.
ПРоизводитель заявил работу гаджета без подзарядки - 50 суток в режиме ожидания и 90 часов в режиме разговора. Также от Energizer Power Max P18K Pop можно было заряжать планшеты, смартфоны и даже ноутбуки. А вот сам Energizer Power Max P18K Pop от комплектного блока питания заряжался больше 9 часов!
Но пользовательский интерес к этому гаджету был практически нулевым, поэтому производство смартфона было свернуто, а разработчики сказали, что будут и дальше изучать рынок, чтоб усовершенствовать смартфон. В первую очередь его размеры.
Экран был в 6.2 дюйма с разрешением 2280х1080 точек. Фронтальная камера была на выдвижном механизме и в спящем режиме пряталась внутрь корпуса. Размеры и вес модели поражали - 153 × 74,8 × 18 мм.
ПРоизводитель заявил работу гаджета без подзарядки - 50 суток в режиме ожидания и 90 часов в режиме разговора. Также от Energizer Power Max P18K Pop можно было заряжать планшеты, смартфоны и даже ноутбуки. А вот сам Energizer Power Max P18K Pop от комплектного блока питания заряжался больше 9 часов!
Но пользовательский интерес к этому гаджету был практически нулевым, поэтому производство смартфона было свернуто, а разработчики сказали, что будут и дальше изучать рынок, чтоб усовершенствовать смартфон. В первую очередь его размеры.
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И если в в начале 2000-х аппарат мог быть статусным, то сейчас никакая звонилка не может статусной, так как у всех проституток и воров последние модели айфонов, о каком статусе можно говорить. Да и вообще сейчас любой аппарат стоимостью 200-250 баксов удовлетворит любые потребности, выше это опять же понты для неработающих малолеток.
-------------------------------именно что БРЕДОВЫЕ! Опечатка в тему!