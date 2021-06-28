Десяток провальных смартфонов ХХI века

Филиал Nokia, который был образован в конце 90-х, выпускал дорогие брендовые модели телефонов Vertu. И первое время спрос на устройства был очень даже хороший, в начале 2000-х о Vertu знали все и они приобретались для того, чтобы подчеркнуть статус владельца.

В те годы смартфоны были с довольно-таки скромным функционалом, отличие начинки Vertu от выскотехнологичных флагманов были небольшими и это вполне себе подходило для обеспеченных владельцев. Но технологии развивались стремительно, Стив Джобс презентовал первый айфон и умные мобильники стали набирать мощь. Каждый год выпускались смартфоны с улучшенной начинкой, как программной, так и "железной".

В Vertu банально не успевали заимствовать технологичную начинку, да еще и помещать ее в стильный дизайн и вручную готовить несколько тысяч аппаратов. То есть к моменту выхода на рынок у них была только стильная "богатая" оболочка, а по внутреннему наполнению их мог обогнать любой среднестатистический смартфон.

Vertu начали сокращать производство и к 2017 году полностью закрыла все подразделения в Англии. Большая часть сотрудников была уволена, а через какое-то время права на марку перекупила турецко-кипрская компания и выпустила Vertu Constellation.

Выпустили этот гаджет на рынок по цене от €5000 и но снова не успевал за всеми модными тенденциями рынка. Сапфировый экран утяжелял и утолщал модель и окончательно похоронил бренд из-за своей неактуальности.