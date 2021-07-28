Робот отлично показал себя на Олимпиаде в Токио

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Робот-баскетболист Кью ростом 186 сантиметров, произведенный компанией Toyota, продемнстрировал недюжинные способности на Олимпийских играх в Японии. Перед началом баскетбольного матча между командами США и Франции он успешно пробил штрафной и трехочковый броски, а под конец своего дебюта утопил мяч в крзине с середины поля.
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Сборная США проиграла Франции на Олимпийских играх в Токио но героями матча стали вовсе не французы. Больше всего внимания привлек к себе робот-баскетболист , который поразил зрителей своим мастерством во время перерывов. Машина ростом 186 сантиметров по имени Кью, разработанная Toyota, точно бросила мяч в корзину с линии штрафного броска, удачно бросила трехочковый и даже сумела попасть в корзину с середины корта.
Олимпийские игры в Токио, конечно, стали для Кью идеальной сценой чтобы продемонстрировать свои навыки. Однако это далеко не первое выступление механического спортсмена. Первый его выход на корт состоялся в 2018 году, когда Кью соревновался с Arvalq Tokyo - командой высшей баскетбольной лиги Японии - в штрафных бросках. Затем он объявился год спустя, чтобы установить мировой рекорд, выполнив 2020 штрафных бросков подряд без промахов в знак уважения к Играм 2020 года.
Нынешеяя версия Кью значительно улучшена по сравнению с ранними версиями, которые были прикреплены к платформам и другим устройствам, поддерживавшим робота, где была размещена часть его механизмов. Нынешняя версия Кью способна самостоятельно передвигаться по площадке, используя колеса, установленные в ее башмаках - и она это продемонстрировала, перемещаясь по площадке для каждого из бросков.
Робот использует для бросков ряд датчиков, технологию трехмерного картографирования и алгоритмы. Все это помогает ему понять, где находится корзина, и выровнять траекторию мяча. Затем он регулирует двигатели в своих руках и ногах, чтобы создать идеальный угол и приложить необходимое количество силы для броска.
Робот бросает мячи, используя ряд датчиков, технологию трехмерного картографирования и алгоритмы, которые помогают ему понять, где находится корзина, и направить бросок. Затем он регулирует двигатели в руках и ногах, чтобы создать идеальный угол и приложить необходимое количество силы для удара.
Робот-баскетболист понравился публике, но его разработчики говорят, что это не было основной задачей. Главное, Кью помог им понять, как создавать роботов, которые могут точно имитировать движения человека, что имеет множество практических применений. Такие роботы могут выполнять тяжелую работу, которую сложно выполнять людям, - например, сбор урожая, доставку и работу на фабриках.
Это далеко не единственный робот, над которым работала Toyota. Ранее компания продемонстрировала публике робота, который может играть на скрипке.
Робот-баскетболист понравился публике, но его разработчики говорят, что это не было основной задачей. Главное, Кью помог им понять, как создавать роботов, которые могут точно имитировать движения человека, что имеет множество практических применений. Такие роботы могут выполнять тяжелую работу, которую сложно выполнять людям, - например, сбор урожая, доставку и работу на фабриках.
Это далеко не единственный робот, над которым работала Toyota. Ранее компания продемонстрировала публике робота, который может играть на скрипке.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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