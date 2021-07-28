Робот отлично показал себя на Олимпиаде в Токио

Робот бросает мячи, используя ряд датчиков, технологию трехмерного картографирования и алгоритмы, которые помогают ему понять, где находится корзина, и направить бросок. Затем он регулирует двигатели в руках и ногах, чтобы создать идеальный угол и приложить необходимое количество силы для удара.

Робот-баскетболист понравился публике, но его разработчики говорят, что это не было основной задачей. Главное, Кью помог им понять, как создавать роботов, которые могут точно имитировать движения человека, что имеет множество практических применений. Такие роботы могут выполнять тяжелую работу, которую сложно выполнять людям, - например, сбор урожая, доставку и работу на фабриках.

Это далеко не единственный робот, над которым работала Toyota. Ранее компания продемонстрировала публике робота, который может играть на скрипке.