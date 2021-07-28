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Робот отлично показал себя на Олимпиаде в Токио

Робот отлично показал себя на Олимпиаде в Токио (6 фото)

Автор:
28 июля 2021 08:30
Сообщество : Спорт
Метки: Toyota   баскетбол   новости технологий   олимпиада   робот   спорт   технологии   человек против машины   
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Робот-баскетболист Кью ростом 186 сантиметров, произведенный компанией Toyota, продемнстрировал недюжинные способности на Олимпийских играх в Японии. Перед началом баскетбольного матча между командами США и Франции он успешно пробил штрафной и трехочковый броски, а под конец своего дебюта утопил мяч в крзине с середины поля.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Toyota   баскетбол   новости технологий   олимпиада   робот   спорт   технологии   человек против машины   
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2  комментария
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44k
doker 16 минут назад
Бл@, он ЧЁРНЫЙ!
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1k
голландец Полчаса назад
А где-то в это время одиноко заплакал робот Фёдор
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