7 полезных гаджетов для дома

Как часто мы задумываемся, а выключили ли утюг? А дверь точно закрыта? И как часто мы просыпаемся от неприятного звука будильника, после которого не то, что вставать, жить не хочется?
Современный мир предлагает нам все больше комфорта и заботится о нашем здоровье.
Современный мир предлагает нам все больше комфорта и заботится о нашем здоровье.
Отрицать то, что современные технологии прочно вошли в нашу жизнь - бессмысленно. Мы уже давно расплачиваемся с помощью телефонов (или умных часов), следим за нашими маленькими детьми из соседней комнаты, запускаем удаленно стиральную машину и робот-пылесос, ну и многое другое.
А что еще нам предлагает современный мир, чтобы улучшить качество жизни? Много интересного.
А что еще нам предлагает современный мир, чтобы улучшить качество жизни? Много интересного.
Умная розетка
Чудесное изобретение для сохранности наших нервов.
Как раз для тех, кто часто переживает, что забыл второпях выключить электроприборы - смарт-розетки. Небольшое устройство, которое очень похоже на обычную розетку.
Что она умеет:
- включение и выключение приборов по таймеру
- голосовое управление;
- управление со смартфона;
- модель с диммером может контролировать яркость световых приборов;
- а модель с контролем энергопотребления позволит определить какая домашняя техника больше всего потребляет электричества.
Как раз для тех, кто часто переживает, что забыл второпях выключить электроприборы - смарт-розетки. Небольшое устройство, которое очень похоже на обычную розетку.
Что она умеет:
- включение и выключение приборов по таймеру
- голосовое управление;
- управление со смартфона;
- модель с диммером может контролировать яркость световых приборов;
- а модель с контролем энергопотребления позволит определить какая домашняя техника больше всего потребляет электричества.
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Камера наблюдения
Для собственного спокойствия и контроля ситуации в помещении и за его пределами стоит обратиться к технологии видеонаблюдения. Вы сможете следить за тем, что делают ваши дети (а если есть няня, то это дополнительный контроль), чем занимают себя ваши домашние питомцы в ваше отсутствие, проверять состояние пожилого человека.
Также камера может следить за территорией вокруг дома или квартиры. Есть модели с датчиком движения, которые записывают звук и видео, сохраняют его и передают в реальном времени на ваш смартфон. Также вы можете не только следить за тем, кто находится у вашей двери, но и ответить, если вдруг в ваше отсутствие кто-то позвонит в дверь. Камера передаст звонок в дверь на ваш смартфон и вы ответите звонящему из любой точки мира, глядя на него, главное, чтобы был более-менее стабильный интернет.
Также камера может следить за территорией вокруг дома или квартиры. Есть модели с датчиком движения, которые записывают звук и видео, сохраняют его и передают в реальном времени на ваш смартфон. Также вы можете не только следить за тем, кто находится у вашей двери, но и ответить, если вдруг в ваше отсутствие кто-то позвонит в дверь. Камера передаст звонок в дверь на ваш смартфон и вы ответите звонящему из любой точки мира, глядя на него, главное, чтобы был более-менее стабильный интернет.
Климат в доме
Батареи сушат кожу и слизистые, экология в больших городах оставляет желать лучшего, а деваться нам некуда.
Есть специальные климат-системы, которые регулируют использование отопления и охлаждения жилья, а еще и экономят электроэнергию.
Что умеет такая система:
- автоматически регулирует микроклимат в каждой комнате;
- контролирует температуру и влажность, сообщая владельцу о резкой смене этих показателей;
- перед приходом жильцов создает нужную температуру в помещении;
- экономит электроэнергию, когда в помещении за счет выключения приборов;
- можно настраивать температурный режим с помощью смартфона.
Есть специальные климат-системы, которые регулируют использование отопления и охлаждения жилья, а еще и экономят электроэнергию.
Что умеет такая система:
- автоматически регулирует микроклимат в каждой комнате;
- контролирует температуру и влажность, сообщая владельцу о резкой смене этих показателей;
- перед приходом жильцов создает нужную температуру в помещении;
- экономит электроэнергию, когда в помещении за счет выключения приборов;
- можно настраивать температурный режим с помощью смартфона.
Умная лампочка
Многие считают, что умные лампочки - это для ленивых, кто не хочет лишний раз встать, чтобы включить или выключить свет. Но это не совсем так. Потому что эти лампочки могут многое.
Конечно, в первую очередь - это безопасность. Их наличие в частном доме, например, может создать эффект вашего присутствия, чтобы отпугнуть потенциальных воров.
Экономия на электроэнергии также немаловажна - у вас больше не будет помещений, где впустую горит свет.
Что они умеют:
- весь свет дома у вас в телефоне;
- экономят ваши деньги, сохраняя электроэнергию, что немаловажно для вашего кошелька;
- взаимодействует с другими устройствами умного дома, если они у вас есть;
- менять температуру и яркость света - от холодного белого до света напоминающего свечной, или вообще любого оттенка радуги.
Конечно, в первую очередь - это безопасность. Их наличие в частном доме, например, может создать эффект вашего присутствия, чтобы отпугнуть потенциальных воров.
Экономия на электроэнергии также немаловажна - у вас больше не будет помещений, где впустую горит свет.
Что они умеют:
- весь свет дома у вас в телефоне;
- экономят ваши деньги, сохраняя электроэнергию, что немаловажно для вашего кошелька;
- взаимодействует с другими устройствами умного дома, если они у вас есть;
- менять температуру и яркость света - от холодного белого до света напоминающего свечной, или вообще любого оттенка радуги.
Умный световой будильник
Сложно просыпаться от трели смартфона или "любимой" песни, от которой начинает тошнить уже через несколько дней.
Специально для тех, кому непросто подниматься по утрам изобрели специальные умные будильники. Они представляют собой не только набор определенных звуков для мягкого пробуждения, но и лампу, которая постепенно будет заливать комнату мягким рассветным светом. По мнению ученых, если за 30 минут до пробуждения воздействовать на человека светом, имитирующим рассвет, то он не только быстрее проснется, но и снизит заторможенность после пробуждения.
А еще такой будильник смягчает зимнюю хандру, такой электронный свет даже используют в лечении сезонного аффективного расстройства.
Также есть еще умные будильники с ароматами, например, моря, кофе или шоколада. Капсулы хватает на 30 пробуждений.
Специально для тех, кому непросто подниматься по утрам изобрели специальные умные будильники. Они представляют собой не только набор определенных звуков для мягкого пробуждения, но и лампу, которая постепенно будет заливать комнату мягким рассветным светом. По мнению ученых, если за 30 минут до пробуждения воздействовать на человека светом, имитирующим рассвет, то он не только быстрее проснется, но и снизит заторможенность после пробуждения.
А еще такой будильник смягчает зимнюю хандру, такой электронный свет даже используют в лечении сезонного аффективного расстройства.
Также есть еще умные будильники с ароматами, например, моря, кофе или шоколада. Капсулы хватает на 30 пробуждений.
Умный столик
Этот помощник также заботится о вашем здоровье и комфортном сне.
Не так давно был создан умный столик, который, по сути, мало чем отличается от обычной прикроватной тумбочки, но его функционал очень даже обширен. Перед сном столик будет убаюкивать звуки природы, если нужно, ночью включит белый шум, заглушая уличные звуки, а утром разбудит мягким рассветным сиянием.
Также он может поставить нужную музыку и охладить напитки. Он синхронизируется с голосовым ассистентом смартфона, а еще может заряжать несколько гаджетов сразу.
Не так давно был создан умный столик, который, по сути, мало чем отличается от обычной прикроватной тумбочки, но его функционал очень даже обширен. Перед сном столик будет убаюкивать звуки природы, если нужно, ночью включит белый шум, заглушая уличные звуки, а утром разбудит мягким рассветным сиянием.
Также он может поставить нужную музыку и охладить напитки. Он синхронизируется с голосовым ассистентом смартфона, а еще может заряжать несколько гаджетов сразу.
Капсульная пивомашина
Это, конечно, не самый полезный в мире гаджет, но для любителей пива очень даже подойдет.
Только представьте - холодное собственное пиво прямо у вас на кухне. Вы просто вставляете капсулу в аппарат и устройство само сварит вам бутылочку пива, используя оптимизированный алгоритм ферментации и механизм самоочистки.
Все, конечно же, управляется через приложение на смартфоне и в любой момент попросить гаджет сделать пивка.
Только представьте - холодное собственное пиво прямо у вас на кухне. Вы просто вставляете капсулу в аппарат и устройство само сварит вам бутылочку пива, используя оптимизированный алгоритм ферментации и механизм самоочистки.
Все, конечно же, управляется через приложение на смартфоне и в любой момент попросить гаджет сделать пивка.
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Метки: быт гаджеты дизайн дом идеи мир технологий полезное технологии
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