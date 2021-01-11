7 полезных гаджетов для дома

Для собственного спокойствия и контроля ситуации в помещении и за его пределами стоит обратиться к технологии видеонаблюдения. Вы сможете следить за тем, что делают ваши дети (а если есть няня, то это дополнительный контроль), чем занимают себя ваши домашние питомцы в ваше отсутствие, проверять состояние пожилого человека.

Также камера может следить за территорией вокруг дома или квартиры. Есть модели с датчиком движения, которые записывают звук и видео, сохраняют его и передают в реальном времени на ваш смартфон. Также вы можете не только следить за тем, кто находится у вашей двери, но и ответить, если вдруг в ваше отсутствие кто-то позвонит в дверь. Камера передаст звонок в дверь на ваш смартфон и вы ответите звонящему из любой точки мира, глядя на него, главное, чтобы был более-менее стабильный интернет.