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7 полезных гаджетов для дома

7 полезных гаджетов для дома (8 фото)

Автор:
11 января 2021 17:29
Сообщество : Фабрика идей
Метки: быт   гаджеты   дизайн   дом   идеи   мир технологий   полезное   технологии   
2048
8
Как часто мы задумываемся, а выключили ли утюг? А дверь точно закрыта? И как часто мы просыпаемся от неприятного звука будильника, после которого не то, что вставать, жить не хочется?
Современный мир предлагает нам все больше комфорта и заботится о нашем здоровье.
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Метки: быт   гаджеты   дизайн   дом   идеи   мир технологий   полезное   технологии   
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339
antonnesterov Час назад
Как сказали в южном парке, даже если вы думаете что это не реклама - это реклама
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33k
parallax 5 минут назад
Умная лампочка не экономит электроэнергию. Модуль управления лампой всегда находится в режиме ожидания, а значит постоянно потребляется ток. Даже если это миллиамперы, за год набежит немаленький расход. Самым экономным является классический механический электровыключатель.
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35k
Бабай 24 минуты назад
Я, как энергетик, авторитетно заявляю - все это голимая ху.йня!
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270
Olgaz 40 минут назад
Пивомашину обязательно надо приобрести))))))
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12k
Альф 57 Час назад
Все придумано до нас

Все придумано до нас
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8k
Vacony Час назад
боюсь спросить что за хрень будет в этой чудо пивоварне...
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3k
Taf Taffus Час назад
Вот за домашние камеры особенно забавно. В них всегда используется внешнее облачное хранилище. А че? Удобно же - можно смотреть архив из любой точки мира. А то, что ролики как вы там кувыркаетесь с женой (или не с женой) потом по тематическим площадкам владельцами сервиса записи монетизируется, это уже дело десятое.
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12k
minimalism Автор поста Taf Taffus Час назад (изменен)
ну так отключить же можно, настроить включение и трансляцию записи и так далее) все ж с ними спокойнее, особенно если дети из школы приходят и дома одни, или с няней, которая пока не еще не завоевала доверие)
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19k
pssst minimalism 8 минут назад
про няню я в кино видел.
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