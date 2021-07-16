В ОАЭ в 50-градусную жару искусственно вызвали проливные дожди

Ученые при помощи дронов успешно протестировали новую технологию.
Аравийский полуостров - один из самых засушливых регионов планеты. Но вскоре все может измениться. 14 июля в нескольких районах Объединенных Арабских Эмиратов прошли проливные дожди, которые были вызваны искусственно с использованием новых технологий.
Летом в ОАЭ дождей практически не бывает. А термометры показывают почти 50 градусов по Цельсию. К примеру, в Катаре прошлой зимой и весной дважды наблюдался лишь слабый дождь. И больше осадков не было.
Власти Эмиратов решили вложиться в работу ученых, которые разрабатывают технологии по увеличению объемов осадков. И уже есть первые результаты. В Хаджарском горном массиве, в районах Вади аль-Хилю, Кальба роуд и Хувайлат среди бела дня при жаре в почти 50 градусов на землю обрушился проливной дождь.
#الامارات : الان جريان الشعاب والاودية في الحويلات شمال حتا في المنطقة الشرقية #منخفض_العرب .— مركز العاصفة (@Storm_centre) July 15, 2021
١٥/٠٧/٢٠٢١#مركز_العاصفة pic.twitter.com/ughowKKMnr
Бюро прогнозов погоды Катара посоветовало жителям запасаться таким непривычным в этих краях аксессуаром как зонтик - с будущей субботы до середины следующей недели в регионе возможны дожди. Это связано с тестированием новых способов искусственного вызова осадков.
Ученые начали активно использовать дроны, которые способны вызывать дожди с помощью электрических разрядов без использования химических соединений, которыми раньше "засеивали" растущие тучи. Испытаниями занимается дубайская академия SANAD совместно с учеными британского университета Рединга.
И в Эмиратах будут яблони цвести!
Источник:
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Если это чистая технология без засевания реагентами, то может быть очень интересно.
У нас что ни лето, так пересохшая Сибирь горит
А насчет дронов -у панорамы много последователей .
А заодно у соседей всё посохнет.
Ибо природу не обманешь
Равновесная замкнутая система стремится к минимальной энтропии...
Человечество стремительно приближает свой конец!