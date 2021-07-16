FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2978 постов • 1064 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
В ОАЭ в 50-градусную жару искусственно вызвали проливные дожди

В ОАЭ в 50-градусную жару искусственно вызвали проливные дожди (3 фото)

Автор:
16 июля 2021 15:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: вызов осадков   дожди   дроны   климат   оаэ   пустыня   технологии   
2326
3

Ученые при помощи дронов успешно протестировали новую технологию.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: вызов осадков   дожди   дроны   климат   оаэ   пустыня   технологии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Игорь Час назад
Ну это всё безусловно хорошо. Только если где-то ВНЕЗАПНО появилось много осадков - значит где-то их теперь не будет.


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
207
Бухтей Минуту назад
Интересно. С ростом среднегодовых температур повышается и содержание воды в атмосфере. Да еще водяной пар относится к парниковым газам. Так что выдоить из атмосферы часть влаги - то, что доктор прописал.
Если это чистая технология без засевания реагентами, то может быть очень интересно.
У нас что ни лето, так пересохшая Сибирь горит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
100
Fisher1979 3 минуты назад
Фантасика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Виталий Касандров 9 минут назад
Видео позапрошлогоднее да и не из ОАЭ а от СА .У них тогда реально катаклизм был. Были реально сильные дожди .но в сезон где то 2 мес норма выпала за неделю .
А насчет дронов -у панорамы много последователей .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−17
горби 37 минут назад
а сколково изобрело робота федора
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
parallax 43 минуты назад
Теперь к жарище добавится стопроцентная влажность.
А заодно у соседей всё посохнет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ден 46 минут назад
С природой шутки плохо, она просто ничего про это не знает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
271
korney 51 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Великий Кормчий Час назад
А теперь ждите сухие грозы, смерчи и ураганы....
Ибо природу не обманешь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Bjornsson Час назад
Довыделываются эти любители изменения климата.......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Доктор Джонс Час назад
Теперь в других регионах, где осадки были, дождя вообще не будет...
Равновесная замкнутая система стремится к минимальной энтропии...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
495
Сергей Ковалев Доктор Джонс 10 минут назад
И так климат колбасит по всей планете!
Человечество стремительно приближает свой конец!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
553k
Alexey Berestenko Час назад
Похоже на неправду
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
332
Ринат Час назад
Мы рады!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце Китайские пожарные дроны потушили высотку за считанные минуты Китайские пожарные дроны потушили высотку за считанные минуты На показе Dolce &amp; Gabbana выпустили на подиум дроны с сумочками На показе Dolce & Gabbana выпустили на подиум дроны с сумочками Amazon представил дрона-охранника Amazon представил дрона-охранника Фотосъемка с помощью дронов от суперпрофессионала Чейза Гатмана Фотосъемка с помощью дронов от суперпрофессионала Чейза Гатмана Первую в мире коммерческую установку Hyperloop построят в ОАЭ Первую в мире коммерческую установку Hyperloop построят в ОАЭ
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

382380



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Нужна помощь: семья лишилась дома и питомцев из-за трагической случайности
0
10
Нужна помощь: семья лишилась дома и питомцев из-за трагической случайности
Редкие кадры из лихих 90-х, которые передают настроения той России
10
327
Редкие кадры из лихих 90-х, которые передают настроения той России
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Бузова минимизировала модный образ на максимум
1
73
Бузова минимизировала модный образ на максимум
О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце
О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Просто наверни и прокрути!
4
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#люди#прикол#аварии#СССР#приколы#Разное#Москва#абсурд
#фото#Россия#факты#дтп#животные#кино#фотографии#коронавирус#интересное#авария дня
#интересно#автомобили#автомир#подборка#картинки#сша#авто аварии#познавательно#полиция#пешехода сбили

На что жалуетесь?

Вернуться