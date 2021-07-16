В ОАЭ в 50-градусную жару искусственно вызвали проливные дожди

Аравийский полуостров - один из самых засушливых регионов планеты. Но вскоре все может измениться. 14 июля в нескольких районах Объединенных Арабских Эмиратов прошли проливные дожди, которые были вызваны искусственно с использованием новых технологий.

Летом в ОАЭ дождей практически не бывает. А термометры показывают почти 50 градусов по Цельсию. К примеру, в Катаре прошлой зимой и весной дважды наблюдался лишь слабый дождь. И больше осадков не было.