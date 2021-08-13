В Уфе полицейский расстрелял неадекватного мужчину с ножом

Вот почему американские копы выпускают в опасных преступников целую обойму - уфимец, получив три пули в грудь, лишь присел. Пришлось "добивать" дубинкой.
В столице Башкортостана полицейскому пришлось применить табельное оружие против неадекватного мужчины, который пытался напасть на правоохранителей с кухонным ножом и гирей.
"В отдел полиции №10 управления МВД России по Уфе поступил звонок от жителя города о том, что во дворе одного из домов по улице Менделеева неизвестный мужчина повредил его автомобиль марки Кia. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы приняли меры к задержанию злоумышленника. Вооруженный кухонным ножом и небольшой гирей мужчина, успел нанести повреждения еще одной иномарке – Volkswagen", - сообщили в уфимском МВД.
Мужчина игнорировал требования полицейских и сдаваться явно не собирался. Держа в руках нож, он целенаправленно двигался в сторону одного из правоохранителей, который после предупредительного выстрела открыл огонь на поражение.
Источник:
Преступника доставили в больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи. Gолицейские устанавливают обстоятельства происшествия и мотивы нападавшего.
Источник:
Источник:
- В Челябинске местные жители задержали педофила и сдали полиции
- Челябинец ремнем выпорол компанию девушек за громкую музыку и танцы под окнами дома
- Под Харьковом голый наркоман навалял полицейскому и предложил "обнимашки"
- Православный активист напал на Александра Невзорова
- В США вооруженный ножами мужчина попытался атаковать полицейского
Понравилось32
Может нунах на её бороться?
Вылечат, а он возьмёт и прирежет человеека.
Представьте этот неадыкват с ножом на вас полезет, ведь вам никто не поможет! Просто мимо пройдут, как было со стрелком в школе.
Далее еще смешней, мент кому-то грит мол вызывай скорую. У самих нет связи с центром?
И автор, не путай магазин и обойму!
Ибо нехер.
А тут Вася, за него никто не вступится, всё спустится на тормозах. Вон пацана застрелили менты за 2 рулона обоев, система своих не сдала, засекретили дело. И тут вполне может быть личный мотив у полицая, спровоцировал, человек подставился в состоянии аффекта, вот и счёты сведены (как версия). В общем нестоит с полицаями связываться - себе дороже выйдет в любом случае.
таблетки выпить забыл?