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В Уфе полицейский расстрелял неадекватного мужчину с ножом

В Уфе полицейский расстрелял неадекватного мужчину с ножом (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 августа 2021 14:34
Сообщество : Криминал
Метки: видео   нападение   пистолет   полиция   применение оружия   уфа   
1533
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Вот почему американские копы выпускают в опасных преступников целую обойму - уфимец, получив три пули в грудь, лишь присел. Пришлось "добивать" дубинкой.

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Метки: видео   нападение   пистолет   полиция   применение оружия   уфа   
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32  комментария
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10k
Underwood 51 минуту назад
"за его жизнь борются врачи"
Может нунах на её бороться?
Вылечат, а он возьмёт и прирежет человеека.
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−13
Arman Минуту назад
Менты молодцы!
Представьте этот неадыкват с ножом на вас полезет, ведь вам никто не поможет! Просто мимо пройдут, как было со стрелком в школе.
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9k
Star Link 12 минут назад
Че это за пукалка, после третьего выстрела неадекват лишь присел подумать?
Далее еще смешней, мент кому-то грит мол вызывай скорую. У самих нет связи с центром?
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8k
djinn 13 минут назад
ну не знаю, будь на месте полицая все-таки пострелял бы по коленям, зачем грех брать на душу. тем более мастер ножей шел медленно- время было прицелиться. Опять же, если было плохое настроение- стрелял бы в голову.
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2k
Алекс 21 минуту назад
Что то предупредительного не видно, только три в цель...
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−194
arcush Полчаса назад
Какие-то странные менты... Надо их защищать населению или им защищать население? И чем стрелял? Три выстрела в грудь... Или макарка всё-таки гавно или из...? Чего? Дробовик роняет хулигана резинопенокартечью, и метр тащит по асфальту.
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3k
avz-07 Полчаса назад
Чему удивляются? Хотите, чтобы валили наглушняк - верните на вооружение полиции ТТ. С трёх маслин в брюхо лечить будет некого.
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4k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Почему мент не стрелял по ногам? Если мужик умрет -мента еще и посадить можно
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8k
Евгений Полчаса назад
Не надо за его жизнь бороться, надо было на месте наглухо валить!!!
И автор, не путай магазин и обойму!
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1k
zu4ara 43 минуты назад
Я не понял, менты с травматами или мужик в бронике?
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12k
SpoiltNail 43 минуты назад
Взялся за нож - получи пулю.
Ибо нехер.
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3k
Brataxe 47 минут назад
Куда все фишкянские зоозащитники подевались? Почему никто не кричит, что не обязательно было стрелять и с вооруженным ножом человеком легко справится голыми руками?
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−28
адик буравчик 50 минут назад
БЛМ
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1k
Евгений Домрачев 51 минуту назад
холостыми что ли стрелял?
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54
Дмитрий Д 52 минуты назад
Был бы какой кавказец, наверное даже и пистолет не достали. Ну в целом все верно
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56k
pynh Час назад
мент с дубинкой ссунявый мушкетер
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