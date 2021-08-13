В Уфе полицейский расстрелял неадекватного мужчину с ножом

В столице Башкортостана полицейскому пришлось применить табельное оружие против неадекватного мужчины, который пытался напасть на правоохранителей с кухонным ножом и гирей.





"В отдел полиции №10 управления МВД России по Уфе поступил звонок от жителя города о том, что во дворе одного из домов по улице Менделеева неизвестный мужчина повредил его автомобиль марки Кia. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы приняли меры к задержанию злоумышленника. Вооруженный кухонным ножом и небольшой гирей мужчина, успел нанести повреждения еще одной иномарке – Volkswagen", - сообщили в уфимском МВД.





Мужчина игнорировал требования полицейских и сдаваться явно не собирался. Держа в руках нож, он целенаправленно двигался в сторону одного из правоохранителей, который после предупредительного выстрела открыл огонь на поражение.