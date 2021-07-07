Бездомному коту дали важную работу на вокзале

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Бездомный котик, которого приютили на одном вокзале в Англии, стал местной знаменитостью. Его официально назначили "главным ловцом мышей", у него есть свой уголок на вокзале, а еще - ему присылают подарки люди со всего мира.
Бездомный кот по кличке Джордж (George) три года жил на станции вокзала Стоурбридж-Джанкшен в Англии. Но недавно он официально получил важную должность - "главный ловец мышей", и соответствующий бейджик. За все время здесь котик стал местной знаменитостью, его знает весь город, а персонал всегда рад наградить ловца едой или объятиями.
Когда-то бездомного котика приютил 66-летний начальник станции Иэн Томлинсон. С тех пор между ними появилась крепкая связь, и Джордж начал жить прямо на станции, периодически принося мужчине в кабинет "трофеи" в виде пойманных на вокзале мышей. Теперь у кота есть своя лежанка и уголок с едой и водой на вокзале.
В конце этого года Иэн выйдет на пенсию, и планирует забрать своего рыжего друга к себе домой, а пока - он решил, что котик прекрасно справляется с обязанностями ловца мышей. Его знают не только в городке, но и по всему миру: люди приносят ему игрушки и угощения по пути на свой поезд, а также он получает подарки с разных стран мира.
"Джорджа любят все, кто проходит через станцию, и во всем мире. Он получал подарки из Австралии, Японии и даже Новой Зеландии. Это феноменально. Некоторые перечисляют для него средства, которые мы отправляем на благотворительность," - говорит Иэн.
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Кто эти люди со всего мира, которые присылают ему деньги и подарки??????????