Бездомному коту дали важную работу на вокзале

В конце этого года Иэн выйдет на пенсию, и планирует забрать своего рыжего друга к себе домой, а пока - он решил, что котик прекрасно справляется с обязанностями ловца мышей. Его знают не только в городке, но и по всему миру: люди приносят ему игрушки и угощения по пути на свой поезд, а также он получает подарки с разных стран мира.