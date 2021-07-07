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Бездомному коту дали важную работу на вокзале

Бездомному коту дали важную работу на вокзале (7 фото + 1 видео)

Автор:
07 июля 2021 15:30
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории   коты   кошка   кошки   питомцы   фото   
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Бездомный котик, которого приютили на одном вокзале в Англии, стал местной знаменитостью. Его официально назначили "главным ловцом мышей", у него есть свой уголок на вокзале, а еще - ему присылают подарки люди со всего мира.

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Метки: домашние животные   животные   истории   коты   кошка   кошки   питомцы   фото   
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2  комментария
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1k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Бездомный котик, приютили, всё замечательно!
Кто эти люди со всего мира, которые присылают ему деньги и подарки??????????
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16k
Сергей Минуту назад
Котэ при деле! И это хорошо!
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