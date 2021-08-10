Семья из Англии нашла пропавшего кота спустя 13 лет

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Семья из Англии еще 13 лет назад потеряла своего любимого котика Оззи. Питомец пропал, и как бы его ни искали, все было напрасно. Шли годы, и хозяева уже забыли об этом и потеряли всякую надежду. Но однажды, листая ленту в соцсетях, хозяйка случайно увидела фото кота, который показался ей очень знакомым..
Жительница английского города Ньютон-Эббот по имени Натали Райт потеряла своего кота Оззи (Ozzy) больше 13 лет назад. Это было горе для всей семьи - кот неожиданно пропал из дома, и женщина месяцами искала его. Она поместила объявления о пропаже везде, где это возможно, и в том числе в соцсетях - но котика так и не нашли.
"Мы думали, что Оззи больше нет, или его забрала другая семья," - рассказала хозяйка. Недавно в группе спасательного центра для животных Hector's House на Фейсбуке появились фото кота. Сотрудники сообщили, что кто-то видел его в одном районе, и спросили пользователей, чей это кот. Натали случайным образом наткнулась на эти фото, и узнала в них что-то очень знакомое..
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Оказалось, кота нашли в парке в нескольких километрах от дома Натали. Хозяйка почувствовала сердцем - это ее мальчик. Она не верила своим глазам и всему происходящему, но сразу написала в приют, и в тот же день забрала кота. Она до сих пор не верит в произошедшее: "То, что мы нашли его спустя столько лет, просто немыслимо. Когда мы приехали домой, он быстро освоился. Такое чувство, будто он никуда и не уходил," - говорит Натали.
Оззи вспомнил и обнюхал других домашних животных хозяев, кота и собаку, с которыми он жил и раньше. А еще, в первую ночь дома он лег спать на свое любимое место. Сотрудники приюта и хозяева не забудут этой истории - ведь это удивительная редкость. Цените и берегите своих пушистиков!
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