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Семья из Англии нашла пропавшего кота спустя 13 лет

Семья из Англии нашла пропавшего кота спустя 13 лет (5 фото)

Автор:
10 августа 2021 20:50
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории   истории спасения   кошка   кошки   питомцы   фото   
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Семья из Англии еще 13 лет назад потеряла своего любимого котика Оззи. Питомец пропал, и как бы его ни искали, все было напрасно. Шли годы, и хозяева уже забыли об этом и потеряли всякую надежду. Но однажды, листая ленту в соцсетях, хозяйка случайно увидела фото кота, который показался ей очень знакомым..

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Метки: домашние животные   животные   истории   истории спасения   кошка   кошки   питомцы   фото   
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1  комментарий
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Граммар-наци 45 минут назад
Кот за 13 ЛЕТ ни капли НЕ ИЗМЕНИЛСЯ??????????????????
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