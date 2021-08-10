Семья из Англии нашла пропавшего кота спустя 13 лет

Оказалось, кота нашли в парке в нескольких километрах от дома Натали. Хозяйка почувствовала сердцем - это ее мальчик. Она не верила своим глазам и всему происходящему, но сразу написала в приют, и в тот же день забрала кота. Она до сих пор не верит в произошедшее: "То, что мы нашли его спустя столько лет, просто немыслимо. Когда мы приехали домой, он быстро освоился. Такое чувство, будто он никуда и не уходил," - говорит Натали.