В китайских караоке запретили идейно вредные песни

По данным министерства, в Китае насчитывается более 50 000 развлекательных заведений с песнями и танцами по всей стране. Пртели контролирующего органа отмечают, что владельцам заведений с караоке сложно выявлять незаконные песни, учитывая, что в некоторых из них музыкальные библиотеки содержат более 100 000 песен. Поэтому чиновники призывают поставщиков контента брать на себя большую ответственность.

Это не первый запрет на песни в караоке-заведениях Китая. В 2015 году министерство выпустило черный список из 120 песен, которые «несли в себе непристойность, насилие, преступления или наносили вред общественной морали». Среди запрещенных тогда оказались такие песни, как «Пекинские хулиганы», «Дневник самоубийц» и «Не хочу ходить в школу» - они были занесены в черный список за «крайне проблемный контент».