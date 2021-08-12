В китайских караоке запретили идейно вредные песни

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Китайццамограничили возможности развлекаться в чрезвычайно популярных в Поднебесной караоке-барах. Отныне репертуар песен в караоке ограничен идейно выверенными произведениями, а за "неправильные" песни посетителям грозит наказание.
Китай намерен запретить караоке-песни, содержащие «незаконный контент», объявило министерство культуры и туризма Поднебесной. К этой категории, объяснили чиновники, относятся песни, которые ставят под угрозу национальное единство, суверенитет или территориальную целостность. Тем, кто предоставляет контент для караоке-заведений, настоятельно рекомендуется просмотреть песни и доложить в министерство о тех, которые потенциально вредны.
Новые правила должны вступить в силу 1 октября. Как отмечется в документе, в число запрещенных включены песни, которые «разжигают межнациональную рознь и этническую дискриминацию, ставят под угрозу национальную безопасность, наносят ущерб национальной чести и интересам страны, нарушают религиозную политику государства, а также содержат пропаганду непристойности, азартных игр, насилия и других преступных действий».
Новые правила должны вступить в силу 1 октября. Как отмечется в документе, в число запрещенных включены песни, которые «разжигают межнациональную рознь и этническую дискриминацию, ставят под угрозу национальную безопасность, наносят ущерб национальной чести и интересам страны, нарушают религиозную политику государства, а также содержат пропаганду непристойности, азартных игр, насилия и других преступных действий».
По данным министерства, в Китае насчитывается более 50 000 развлекательных заведений с песнями и танцами по всей стране. Пртели контролирующего органа отмечают, что владельцам заведений с караоке сложно выявлять незаконные песни, учитывая, что в некоторых из них музыкальные библиотеки содержат более 100 000 песен. Поэтому чиновники призывают поставщиков контента брать на себя большую ответственность.
Это не первый запрет на песни в караоке-заведениях Китая. В 2015 году министерство выпустило черный список из 120 песен, которые «несли в себе непристойность, насилие, преступления или наносили вред общественной морали». Среди запрещенных тогда оказались такие песни, как «Пекинские хулиганы», «Дневник самоубийц» и «Не хочу ходить в школу» - они были занесены в черный список за «крайне проблемный контент».
Это не первый запрет на песни в караоке-заведениях Китая. В 2015 году министерство выпустило черный список из 120 песен, которые «несли в себе непристойность, насилие, преступления или наносили вред общественной морали». Среди запрещенных тогда оказались такие песни, как «Пекинские хулиганы», «Дневник самоубийц» и «Не хочу ходить в школу» - они были занесены в черный список за «крайне проблемный контент».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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