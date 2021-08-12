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В китайских караоке запретили идейно вредные песни

В китайских караоке запретили идейно вредные песни (3 фото)

Автор:
12 августа 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Китай   Цензура   законы   идейная поэзия   караоке   новости   песни   
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Китайццамограничили возможности развлекаться в чрезвычайно популярных в Поднебесной караоке-барах. Отныне репертуар песен в караоке ограничен идейно выверенными произведениями, а за "неправильные" песни посетителям грозит наказание.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Китай   Цензура   законы   идейная поэзия   караоке   новости   песни   
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