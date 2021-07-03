Китай отмечает 100-летие коммунистической партии: Азия содрогается!

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Масштабные торжества, посвященные 100-летию коммунистической партии Китая, вызвали оторопь у всего мира своими беспрецендентными масштабами. Председатель КНР Си Цзиньпин в своей праздничной речи пообещал разбить головы врагам и в очередной раз заявил о намерении Китая взять Тайвань под свой контроль.
Китай широко празднует 100-летие Коммунистической партии, насчитывающей сегодня 95 миллионов членов. В честь праздника перед многотысячной толпой на площади Тяньанмэнь выступил Председатель КНР Си Цзинпин. Китай не позволит запугать себя, заявил он, и те, кто попытается это сделать, уйдут "с головами, разбитыми в кровь об железную Великую стену 1,4-миллиардного китайского народа". Эксперты уже заявили,что данная реплика Си Цзиньпин а была лишь слегка завуалированным выпадом в адрес США. Выступая на массовом мероприятии по случаю столетия правящей Коммунистической партии, председатель Си подчеркнул роль партии в обеспечении глобального авторитета Китая и сказал, что она никогда не будет отделена от народа. В сером наглухо застегнутом костюме, подобном знаменитому френчу Мао Цзэдунуа Си говорил с балкона ворот Тяньаньмэнь, хвастаясь, что Китай "восстановил порядок" в Гонконге после антиправительственных протестов в полуавтономном городе в 2019 году, и заявляя о решимости Китая вернуть подсвое правление независимый от материка Тайвань.
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Си Цзинпин и его ближайшие соратники появились на большом экране перед участниками праздничного гала-концерта.
"Китайский народ - это народ с сильным чувством гордости и уверенности в себе, - сказал председатель Си. - Мы никогда не издевались, не притесняли и не порабощали людей другой нации, ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. В то же время китайский народ не позволит какой-либо иностранной силе запугивать, угнетать или порабощать нас".
«Народ Китая не только сумел разрушить старый мир, он также создал новый мир, - сказал Си, возможно, самый могущественный лидер Китая со времен Мао Цзэдуна, основателя Народной Республики. -Только социализм может спасти Китай».
Си завершил свое выступление словами: "Да здравствует великая, славная и правдивая КПК! Да здравствует великий, славный и героический народ!"
За двадцать лет до провозглашения республики Мао и группа марксистов-ленинцев в Шанхае основали партию, которая с тех пор превратилась в одну из самых могущественных политических организаций в мире. В настоящее время она насчитывает около 95 миллионов членов, пережив столетие войн, голода и беспорядков в стране, совсем недавно получившей статус сверхдержавы. Согласно статистике, в 2020 году ряды партии увеличились на 2,43 миллиона человек, что является самым большим ежегодным приростом с тех пор, как Си Цзинпин стал председателем КНР в 2013 году, и теперь составляет 95,15 миллиона членов.
В понедельник Си побывал на театрализованном представлении на Национальном стадионе «Птичье гнездо», на шоу, которое посетили тысячи людей. Государственные СМИ назвали его «эпическим». В конце публика встала, чтобы спеть песню «Без коммунистической партии не было бы нового Китая».
В своей речи Си Цзиньпин призвал всех членов партии "твердо хранить верность и любовь к партии и единомышленникам, превратить это чувство в действия, посвятить все, даже свою драгоценную жизнь, партии и народу".
После выступления Председателя КНР Си Цзинпна прошли военный парад и народная демонстрация.
Во время гала-шоу на гигантском экране появились архивные кадры с основателем партии Мао Цзедуном.
100-летние КПК совпало с 24-й годовщиной передачи Гонконга Китаю. Сторонники независимости вышли на улице Гонконга, их массово задерживала полиция.
Официальные власти Гонконга проведи свою торжественную церемонию, отпраздновав годовщину объединения.
Как это было: несколько страниц из истории КПК
Расстрел землевладельца в ходе земельной реформы 1953 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Представляете, каких бы результатов добился бы СССР, не придя к власти упыли начиная с Горбачева в 85 году, и заканчивая действующей властью.
На которых серп и молот присутствует?
Помнится, Литва неиллюзорно на г.. исходила, когда ей серп и молот в эмблеме российского Аэрофлота померещился.
С праздником, товарищи!
Китайцы уже давно поняли, что лучше жить по разному хорошо, чем одинаково плохо.
Миллиардеры всех провинций, объединяйтесь!
А недостатки есть у всех. Недостатки - это повод работать над их исправлением.
Это не социализм!!! Что это, я не знаю. Но точно не социализм.
Тем не менее это был вполне себе социализм.
И ЖКХ в СССР всегда был платным. А вот для китайцев услуги ЖКХ бесплатны.
Так что много там параметров есть разных. Китайская коммунистическая теория, кстати, утверждает, что Китай еще только в самом начале пути социалистических преобразований.
ага, "студенты"...конечно.... не, ну они там тоже в каком то кол-ве явно были.... как "онижедети" на всех майданах и их попытках в других странах...