Китай широко празднует 100-летие Коммунистической партии, насчитывающей сегодня 95 миллионов членов. В честь праздника перед многотысячной толпой на площади Тяньанмэнь выступил Председатель КНР Си Цзинпин. Китай не позволит запугать себя, заявил он, и те, кто попытается это сделать, уйдут "с головами, разбитыми в кровь об железную Великую стену 1,4-миллиардного китайского народа". Эксперты уже заявили,что данная реплика Си Цзиньпин а была лишь слегка завуалированным выпадом в адрес США. Выступая на массовом мероприятии по случаю столетия правящей Коммунистической партии, председатель Си подчеркнул роль партии в обеспечении глобального авторитета Китая и сказал, что она никогда не будет отделена от народа. В сером наглухо застегнутом костюме, подобном знаменитому френчу Мао Цзэдунуа Си говорил с балкона ворот Тяньаньмэнь, хвастаясь, что Китай "восстановил порядок" в Гонконге после антиправительственных протестов в полуавтономном городе в 2019 году, и заявляя о решимости Китая вернуть подсвое правление независимый от материка Тайвань.