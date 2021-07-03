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Китай отмечает 100-летие коммунистической партии: Азия содрогается!

Китай отмечает 100-летие коммунистической партии: Азия содрогается! (51 фото)

Автор:
03 июля 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Коммунистическая партия Китая   Си Цзинпин   китай   новости   пекин   столетие КПК   юбилей   
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51
Масштабные торжества, посвященные 100-летию коммунистической партии Китая, вызвали оторопь у всего мира своими беспрецендентными масштабами. Председатель КНР Си Цзиньпин в своей праздничной речи пообещал разбить головы врагам и в очередной раз заявил о намерении Китая взять Тайвань под свой контроль.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Коммунистическая партия Китая   Си Цзинпин   китай   новости   пекин   столетие КПК   юбилей   
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59  комментариев
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55
Отец Пигидий 2 часа назад
Китай в 100 раз опаснее США. Штаты воюют за бабки, это так себе воины. У Китайцев идеология. Их солдаты , как солдаты СССР в годы вов, складывали головы не за деньги, а за родину. Не дай бог Китай решит что им нужна наша земля, шансов у нас будет мало. У нас вся идеология закончилась 30 лет назад.
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4k
Владимир 8 минут назад
Китай, взяв пример с СССР, сейчас представляет собой мощнейшую сверхдержаву с немысимыми темпами экономического роста. И это одна из причин, по которой в свое время считались с СССР, когда рост ВВП после войны достигал 18%!!! Сейчас трудно представить, но СССР, лежащий в руинах в 45 году, смог настолько поднять уровень промышленности и научной мысли, что всего лишь через 12 лет! запустил первый спутник в космос. Безработицы не было, на минимальную зарплату можно было жить, а не выживать. Цены на все были адекватными, и каждую весну снижались, а рубль был обеспечен золотом!!! Да, идеология, важна, но не менее важно иметь справедливое распределение результатов труда людей и грамотая экономическая политика государства.
Представляете, каких бы результатов добился бы СССР, не придя к власти упыли начиная с Горбачева в 85 году, и заканчивая действующей властью.
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3k
Юра Гагарин 14 минут назад
россияне радующиеся растущей мощи Китая конченные кретины и полные идиоты
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22k
Slawa49 16 минут назад
китайцы уже флаг СССР присвоили)))))))))
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1k
Атомный Крот Полчаса назад
Интересно, а прибалтийские или украинские там "свободные" СМИ осмелились опубликовать фотографии с праздника?

На которых серп и молот присутствует?

Помнится, Литва неиллюзорно на г.. исходила, когда ей серп и молот в эмблеме российского Аэрофлота померещился.
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1k
Атомный Крот 36 минут назад
1 июля, вроде, праздничная дата была.

С праздником, товарищи!
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13k
Михаил Гривин 37 минут назад
Тот случай, когда китайская подделка пережила оригинал и даже значительно превзошла его.
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1k
Мистер Робот 38 минут назад
95 миллионов членов партии(( звучит подавляюще
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4k
tamin 51 минуту назад
Поздравляем Китай! Они большие молодцы. Плавная эволюция с рисовых посадок до мировой державы! 100 лет!молодцы
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14
Slava Dzhugashvili Час назад
Социалистическая верхушка капиталистического айсберга.

Китайцы уже давно поняли, что лучше жить по разному хорошо, чем одинаково плохо.

Миллиардеры всех провинций, объединяйтесь!
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1k
azuver Час назад
Что то мне это напоминает.Мы тоже когда то строили социализм .А по факту Китай, по производству всего впереди планеты всей.Только качество производимого подтянуть и норм.
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25k
Ashabad Час назад
Ссылка www.youtube.com
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18k
Ego sum qui sum Час назад
серое небо часть фоток подпортило
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25k
Ashabad Час назад
Ну, что ж. Они имеют право на такой праздник. Китай заслуживает уважения.
А недостатки есть у всех. Недостатки - это повод работать над их исправлением.
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237
阿鋒 2 часа назад
Про Тайвань - это сильно. Очередное «последнее китайское предупреждение». Ну а поднялись, - потому что всякую либерду на корню пресекают. И не сюсюкаются. Был пис..дун. И нет пис.дуна. Вот и весь рецепт. Нашим надо также поступать.
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6k
dikijjim 2 часа назад
я заметил флаг СССР повсюду.
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237
阿鋒 dikijjim 2 часа назад
Я заметил, что Вы делил! Если даже не знаете, как выглядит флаг СССР! На верху у нашего есть звёздочка! По ходу,очередной тиктокер малолетний вылез.
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237
阿鋒 dikijjim Час назад
Один хер,тупой тиктокер. Учи матчасть
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20k
Mike Miller 2 часа назад
О каком социализме он говорит? Бесплатное образование только 7 классов. Дальше порабощающие образовательные кредиты. В сельских районах до сих пор нет пенсий. Социальное расслоение достигает огромных масштабов.

Это не социализм!!! Что это, я не знаю. Но точно не социализм.
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238
(-♛-) Est quaedam flere voluptas 2 часа назад
Все империи рушатся, рухнет и эта, не впервой
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1k
Fara Zolkin 2 часа назад
Китай отдельная песня, они молодцы, сохранили приумножать, и теперь в передовых странах. А мы все проспали, к большому сожалению. В настоящий момент, мы можем только потрясти оружием ядерным, а в остальном мы к сожалению отстали лет так на 25 точно...
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13k
Вася Александрович 2 часа назад
Вангую, что империя узкоглазых обезьян рухнет с таким же грохотом, как и поднималась.
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8k
ALFIE 2 часа назад
Комментарий к фото

ага, "студенты"...конечно.... не, ну они там тоже в каком то кол-ве явно были.... как "онижедети" на всех майданах и их попытках в других странах...
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