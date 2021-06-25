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Не увидишь - не поверишь: китайцы строят многоквартирный дом за 29 часов

Не увидишь - не поверишь: китайцы строят многоквартирный дом за 29 часов (8 фото + 1 видео)

Автор:
25 июня 2021 09:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Многоквартирный дом   Чангша   китай   новости   рекорд скорости   стройка   удивительное рядом   
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Группа китайских строителей установила безусловный рекорд, возведя 10-этажный многоквартирный дом в городе Чангша за 29 часов. На случай, если кто-то, не знающий способностей китайцев, усомнится в этом достижении, все было запротоколировано на видео.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Многоквартирный дом   Чангша   китай   новости   рекорд скорости   стройка   удивительное рядом   
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30  комментариев
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20k
Андрей Иванов 2 часа назад
1. Не строят, а собирают. По факту это сборный щитовой дом. Времянка, руками не трогать
2. Без фундамента. Будет весело после землетрясений, подтоплений и тайфунов
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6k
Serjio 6 минут назад
Ну строго говоря 29 часов не все строительство, а сам монтаж. Сколько времени готовятся сборочные модули?
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4k
просто Дмитрий 8 минут назад
Несбыточная практика для РФ и Пост.Соц стран !!!
За такое время и с3.14здить ничего не успеть
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22k
SerGProS 11 минут назад
Через месяц - "чпоньк"

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2k
Evgeny K. 13 минут назад
Сколько стоит 4 таких контейнера для домика на дачу?
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2k
CynepCTepBa 20 минут назад
Подумаешь дом за 29 часов, у нас тут на стройке целый квартал из двух этажных многоквартирных домов построили за меньший срок)
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1k
ВазгенСемёнович Полчаса назад
Муравьи
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23k
Владимир 54 минуты назад
Тоже китайцы строили..
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4k
Свирепый Бамбр 59 минут назад
Спонсор проекта - LEGO! )))
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8k
Фантом Час назад
За подобными технологиями будущее.
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11k
net Час назад
это только монтаж коробки. ну у нас тоже тут по соседству собрали два дома по 11 этажей. собирали месяц одной бригадой с одним краном. их завод бетонных конструкций на складах значит такой объем панелей держал до старта стройки. у нас обычно принято, что склад завода так не забивают, а отгружают панели поэтапно.
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42k
Максим Т. Час назад
А за какой срок он падает?
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2k
Роман Час назад
"Точный срок от начала до конца строительства - 28 часов 45 минут."
"Небольшие автономные модульные блоки были построены заранее на заводе."

А сколько заняло строительство с учетом времени на изготовление модулей?
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531
Сергей Час назад
Я один сюда зашёл послушать диванных экспертов и критиков?)
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3k
Горожанин Час назад
Так в России многоквартирные дома из СИП панелей (картона) так же строят.

А вообще, напомнило стих Сергея Михалкова "Жадный Вартан".

Жадный Вартан (Армянская сказка)

С овечьей шкурой к скорняку
Зашёл Вартан-сосед:
- Из этой шкуры шапку сшить
Ты можешь или нет?

- Могу! - сказал в ответ скорняк,
На шкуру посмотрев.
- А выйдет две? - спросил Вартан,
На корточки присев.

- И две сошью.
- А три?
- И три!
- Сошьёшь четыре?
- Да!
- А пять?
- Ну что ж, могу и пять,
Коль в этом есть нужда!

- Быть может, выкроешь все шесть?
- Могу, раз надо так!
- Где шесть, там - семь! - сказал Вартан.
- Идёт! - сказал скорняк.

Когда заказчик через день
За шапками пришёл,
Семь шапок выложил скорняк
На свой рабочий стол.
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20k
Matrosskin 2 часа назад
А где в видео время для производства модулей ? Так-то там только сборка из блоков ... А блоки сами собой не растут на маисовом поле.
"полы в доме в 100 раз прочнее обычных, поскольку они сделаны из пластин из нержавеющей стали" - Роняешь ночью ложку на 5 этаже, благодарные соседи с первого приносят тебе новую, пластиковую... Под гром аплодисментов остальных этажей.
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515
робт 2 часа назад
вау!!! очередной пост "китайцы молодцы!!!" ведь они наконец то изобрели блочные дома из ссср которыми застроен весь наш север
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143
Михаил 2 часа назад
Да Китай давно этим балуется
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/internacional/2016/05/06/742009-cinco-videos-y-una-fotogaleria-que-muestran-claramente-por-que-jamas-comprariahttps://www.idealista.com/news/inmobiliario/internacional/2016/05/06/742009-cinco-videos-y-una-fotogaleria-que-muestran-claramente-por-que-jamas-compraria
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