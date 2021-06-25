Не увидишь - не поверишь: китайцы строят многоквартирный дом за 29 часов

Некоторые жители, возможно, опасаются, что настеленные новаторским методом полы провалятся, и соседи окажутся у них в гостях. Но Broad Group настаивает, что полы в доме в 100 раз прочнее обычных, поскольку они сделаны из пластин из нержавеющей стали. Компания также заявила, что этот метод строительства может быть использован для самых разных конструкций. "Он идеально подходит для роскошных резиденций, 200-этажных небоскребов, а также для общественных и жилых зданий", - заявили представители Broad Group.