Не увидишь - не поверишь: китайцы строят многоквартирный дом за 29 часов

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Группа китайских строителей установила безусловный рекорд, возведя 10-этажный многоквартирный дом в городе Чангша за 29 часов. На случай, если кто-то, не знающий способностей китайцев, усомнится в этом достижении, все было запротоколировано на видео.
Невероятное зрелище - китайские строители возводят 10-этажный дом за 29 часов!
Китайские строители построили десятиэтажный многоквартирный дом всего за 29 часов. Такое возможно только в Китае! Компания, возводившая жилое здание в городе Чангша в центре страны назвала проект "самым быстрым строительством в мире". Однако зрители из других стран несколько опасаются, что скорость строительства может выйти жильцам боком.
Китайская строительная компания Broad Group решила, что срок в год, который обычно отводится на строительство десятиэтажного многоквартирного дома, для них слишком долго. Они произвели революционное ускорение и построили дом чуть больше, чем за сутки.
Китайские строители поставили рекорд за счет продуманной технологии. Небольшие автономные модульные блокие были построены заранее на заводе. Затем агрегаты размером с металлический транспортный контейнер были доставлены на строительную площадку на грузовиках. В сцене, напоминающей игру в тетрис, использовались краны, чтобы поднимать блоки и складывать их друг на друга, а рабочие оперативно крепили их друг к другу.
В продуманном дизайне все блоки были уложены друг на друга, затем одна стена каждого модуля была отогнута вниз и стала полом, а окна и балконы были, наоборот, отогнуты наружу. После завершения основной фазы строительства в дом были проведены вода и электричество. На видео спустя 29 часов после начала строительства показан полностью меблированный многоквартирный дом с простыми белыми стенами и полом с покрытием под дерево.
Некоторые жители, возможно, опасаются, что настеленные новаторским методом полы провалятся, и соседи окажутся у них в гостях. Но Broad Group настаивает, что полы в доме в 100 раз прочнее обычных, поскольку они сделаны из пластин из нержавеющей стали. Компания также заявила, что этот метод строительства может быть использован для самых разных конструкций. "Он идеально подходит для роскошных резиденций, 200-этажных небоскребов, а также для общественных и жилых зданий", - заявили представители Broad Group.
В 2012 году группа обнародовала план построить 220-этажный небоскреб из модульных блоков всего за семь месяцев. Эта идея вызвала неожнозначную реакцию у специалистов. Однако строительство так и не было завершено из-за проблем с безопасностью и отсутствия разрешения контролирующих органов. В итоге, фундамент здания сейчас используется под рыбоводческую ферму.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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2. Без фундамента. Будет весело после землетрясений, подтоплений и тайфунов
За такое время и с3.14здить ничего не успеть
"Небольшие автономные модульные блоки были построены заранее на заводе."
А сколько заняло строительство с учетом времени на изготовление модулей?
А вообще, напомнило стих Сергея Михалкова "Жадный Вартан".
Жадный Вартан (Армянская сказка)
С овечьей шкурой к скорняку
Зашёл Вартан-сосед:
- Из этой шкуры шапку сшить
Ты можешь или нет?
- Могу! - сказал в ответ скорняк,
На шкуру посмотрев.
- А выйдет две? - спросил Вартан,
На корточки присев.
- И две сошью.
- А три?
- И три!
- Сошьёшь четыре?
- Да!
- А пять?
- Ну что ж, могу и пять,
Коль в этом есть нужда!
- Быть может, выкроешь все шесть?
- Могу, раз надо так!
- Где шесть, там - семь! - сказал Вартан.
- Идёт! - сказал скорняк.
Когда заказчик через день
За шапками пришёл,
Семь шапок выложил скорняк
На свой рабочий стол.
"полы в доме в 100 раз прочнее обычных, поскольку они сделаны из пластин из нержавеющей стали" - Роняешь ночью ложку на 5 этаже, благодарные соседи с первого приносят тебе новую, пластиковую... Под гром аплодисментов остальных этажей.
https://www.idealista.com/news/inmobiliario/internacional/2016/05/06/742009-cinco-videos-y-una-fotogaleria-que-muestran-claramente-por-que-jamas-comprariahttps://www.idealista.com/news/inmobiliario/internacional/2016/05/06/742009-cinco-videos-y-una-fotogaleria-que-muestran-claramente-por-que-jamas-compraria