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Китай запустил приложение для стукачей

Китай запустил приложение для стукачей (4 фото)

Автор:
21 апреля 2021 12:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   доносительство   китай   невосторженный образ мысли   новости   приложение   социализм   стукачество   
236
4
В Китае появилось приложение для бдительных граждан: отныне каждый может сообщить куда надо о тех, кто имеет "ошибночное мнение" или "отрицает совершенство социалистической культуры".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   доносительство   китай   невосторженный образ мысли   новости   приложение   социализм   стукачество   
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15  комментариев
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4k
Elf_80_Lvl 52 минуты назад
Раньше ты это мог сделать письменно, голосом по телефону, затем на сайте ничего удивительного что добавили приложение.
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7k
Перст Указующий 12 минут назад
а что в Китае делают с критикующими правящую партию? приходит мандарин с конфетами и вежливо переубеждает?
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162
Sandmann 17 минут назад
У нас такой «враг» не пройдёт потому, что есть реальный шанс "стукануть" себя самого!
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10k
Taximaxi 37 минут назад
А слабо NYT на BLM вякнуть? Или пиписка у голоса совести коротковата?
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244
Роман Свиридов Час назад
Только не давайте это читать путину и депутатам
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1k
Максим Час назад
Как только появляется "правящая партия" и несменяемое руководство, следом сразу появляется единственно верное мнение и направление развития. Все логично.
ВОЙНА ЭТО МИР. СВОБОДА ЭТО РАБСТВО. НЕЗНАНИЕ СИЛА.

Людям всегда нужен выбор и иное мнение, иначе человек не может развиваться.
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1k
Максим Snork Snorkoff 43 минуты назад
Вы явно любитель словоблудия. Постарайтесь обойтись без общих фраз. Есть по существу? Говорите. Нет. Так может лучше молчать, если верить народным приметам, в таком случае Вы сойдёте за умного.
А пока, я не люблю пустословов, так что прощаюсь с Вами.
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Максим Snork Snorkoff 42 минуты назад
Главное что я не из баранов и не готов как Вы слепо следовать без раздумий.
Просто ремарка.
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27k
Snork Snorkoff Максим 37 минут назад
Хха.. тело не любящее пустословия, прозябает на Фишках. Кого ты лечишь, клоун? По существу я уже сказал, нет идеальной государственной системы, империи и монархии существовали тысячелетиями, самой старой демократии без году неделя и на данный момент она пребывает в глубокой нравственно-политической жопе. Так что если уж не причисляешь себя к баранам, то научись для начала уважать чужое мнение, отличное от твоего. Особенно если оно такое куцее и убогое.
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627
drinkingteam Snork Snorkoff 19 минут назад
Ну большая часть империи по современным меркам были еще глубже, значительно глубже. Да и существовавших длительно время империй можно по пальцам посчитать. Я думаю и десятка не наберётся, где власть хотя бы 200 лет передавалась 100% легитимным с "имперской" точки зрения способом, убийства, военные перевороты, это все постоянные спутники таких систем.
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hebpat Максим 10 минут назад
не обольщайтесь, - вы тоже баран, правда баран из другого стада
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