Китай запустил приложение для стукачей

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В Китае появилось приложение для бдительных граждан: отныне каждый может сообщить куда надо о тех, кто имеет "ошибночное мнение" или "отрицает совершенство социалистической культуры".
В Китае заработало приложение, которое позволит гражданам через интернет доносить на тех, кто критикует правящую коммунистическую партию или не считает всецело позитивной ее роль в истории. Выпущенное китайским интернет-регулятором, приложение запущено параллельно с "горячей линией", которая даст возможность совершать доносы по телефону. Ее задача - покончить с "историческими нигилистами" в преддеверии сотой годовщины коммунистической партии Китая, которая будет праздноваться в июле этого года
Представитель Китайской администрации коберпространства заявил, что "горячая линия" и приложения откроют новые техническое возможности, побудив граждан к тому, чтобы докладывать властям об интернет-пользователях, высказывающих "ошибочные суждения", что позволит поддерживать "благоприятный градус общественного мнения". Доносить следует о тех, кто искажает партийную историю, сомневается в ее политике и лидерстве, оскорбляет национальных героев и сомневается в совершенстве развитого социализма.
Представитель Китайской администрации коберпространства заявил, что "горячая линия" и приложения откроют новые техническое возможности, побудив граждан к тому, чтобы докладывать властям об интернет-пользователях, высказывающих "ошибочные суждения", что позволит поддерживать "благоприятный градус общественного мнения". Доносить следует о тех, кто искажает партийную историю, сомневается в ее политике и лидерстве, оскорбляет национальных героев и сомневается в совершенстве развитого социализма.
"По непонятным причинам некоторые люди проявляют исторический нигилизм, распространяют в сети ложные, извращенные факты, пороча партию, национальную и военную историю страны, смущая умы людей, - говорит представитель национального интернет-регулятора. - Мы надеемся, что большинство интернет-пользователей встанет на защиту общества и будет сообщать о вредоносной информации".
"Исторический нигилизм" - термин, используемый в официальной китайской пропаганде по отношению к любым скептическим высказываниям относительно коммунистической партии и ее роли в китайской истории и обществе.
Власти не сообщают, какое наказание будет применяться к тем, на кого поступят доносы, однако уже сейчас в Китае действует закон, согласно которому, те, кто "оскорбляет, клевещет или преуменьшает" значимость китайских героев и мучеников, а также постит в сети контент, критикующий руководство страны, могут быть наказаны тюремным заключением на срок до трех лет.
"Исторический нигилизм" - термин, используемый в официальной китайской пропаганде по отношению к любым скептическим высказываниям относительно коммунистической партии и ее роли в китайской истории и обществе.
Власти не сообщают, какое наказание будет применяться к тем, на кого поступят доносы, однако уже сейчас в Китае действует закон, согласно которому, те, кто "оскорбляет, клевещет или преуменьшает" значимость китайских героев и мучеников, а также постит в сети контент, критикующий руководство страны, могут быть наказаны тюремным заключением на срок до трех лет.
На прошлой неделе в провинции Цзяньсу был арестован за "оскорбительные" комментарии о японской оккупации Нанкина во времы Второй мировой войны. По официальным данным, в ходе оккупации погибли сотни тысяч человек.
Помимо авторов, за непатриотические высказывания могут пострадать и интернет-сайты, которые, согласно закону, могут быть закрыты на время или навсегда.
По подсчетам журналистов New York Times, за критические высказывания на публике или в социальных сетях за последние 8 лет в Китае получили наказание около 2000 человек. Среди причин - критические высказывания о пандамии коронавируса и китайских способах борьбы с ней, о столкновениях Китая и Индии, критика полиции и многое другое. При этом список далеко не полный: очень многие наказания не становятся известны широкой публике.
Помимо авторов, за непатриотические высказывания могут пострадать и интернет-сайты, которые, согласно закону, могут быть закрыты на время или навсегда.
По подсчетам журналистов New York Times, за критические высказывания на публике или в социальных сетях за последние 8 лет в Китае получили наказание около 2000 человек. Среди причин - критические высказывания о пандамии коронавируса и китайских способах борьбы с ней, о столкновениях Китая и Индии, критика полиции и многое другое. При этом список далеко не полный: очень многие наказания не становятся известны широкой публике.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ynews доносительство китай невосторженный образ мысли новости приложение социализм стукачество
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ВОЙНА ЭТО МИР. СВОБОДА ЭТО РАБСТВО. НЕЗНАНИЕ СИЛА.
Людям всегда нужен выбор и иное мнение, иначе человек не может развиваться.
А пока, я не люблю пустословов, так что прощаюсь с Вами.
Просто ремарка.