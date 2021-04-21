Китай запустил приложение для стукачей

На прошлой неделе в провинции Цзяньсу был арестован за "оскорбительные" комментарии о японской оккупации Нанкина во времы Второй мировой войны. По официальным данным, в ходе оккупации погибли сотни тысяч человек.

Помимо авторов, за непатриотические высказывания могут пострадать и интернет-сайты, которые, согласно закону, могут быть закрыты на время или навсегда.

По подсчетам журналистов New York Times, за критические высказывания на публике или в социальных сетях за последние 8 лет в Китае получили наказание около 2000 человек. Среди причин - критические высказывания о пандамии коронавируса и китайских способах борьбы с ней, о столкновениях Китая и Индии, критика полиции и многое другое. При этом список далеко не полный: очень многие наказания не становятся известны широкой публике.