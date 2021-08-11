В Туркмении потребовали от граждан клятву на Коране об отказе от VPN

478
1
А чтобы подключить интернет, нужно подать документы и ждать больше года
В Туркмении были введены новые требования к гражданам, которые хотят провести к себе домой сеть. В числе этих критериев присяга на Коране, что не будет использован VPN, сообщает «Радио Свобода (организация включена Минюстом в список иноагентов)»* со ссылкой на собственную туркменскую службу.
СМИ приводит слова жительницы страны, которая ждала своей очереди на подключение интернета в течение полутора лет. Она рассказала, что когда подошло время подключения, от нее потребовали дать клятву на священном для мусульман Коране о том, что она не будет пользоваться сервисами VPN.
«А без VPN в интернете никакие сайты не открываются. Не знаю даже, что делать», — уточнила собеседница радиостанции.
При этом СМИ отмечает, что были и другие случаи, когда туркменские чиновники требовали от населения дать подобную клятву.
Власти Туркмении ранее ограничивали работу социальных сетей для граждан. Официального подтверждения информации, что теперь жители страны должны клясться при подключении интернета, пока нет.
В 2020 году власти Туркмении запретили в стране слово «коронавирус», чтобы не допустить паники среди населения.
СМИ приводит слова жительницы страны, которая ждала своей очереди на подключение интернета в течение полутора лет. Она рассказала, что когда подошло время подключения, от нее потребовали дать клятву на священном для мусульман Коране о том, что она не будет пользоваться сервисами VPN.
«А без VPN в интернете никакие сайты не открываются. Не знаю даже, что делать», — уточнила собеседница радиостанции.
При этом СМИ отмечает, что были и другие случаи, когда туркменские чиновники требовали от населения дать подобную клятву.
Власти Туркмении ранее ограничивали работу социальных сетей для граждан. Официального подтверждения информации, что теперь жители страны должны клясться при подключении интернета, пока нет.
В 2020 году власти Туркмении запретили в стране слово «коронавирус», чтобы не допустить паники среди населения.
Источник:
Ссылки по теме:
- Наша реальность полностью сломана и этот пост тому полное подтверждение
- Что-то с реальностью не всё в порядке
- Нет, ваши глаза вас не обманывают, просто с реальностью что-то не так
- С соседом дружись, а за саблю держись: истории о странных соседях
- Вот как выглядит дом человека, который курил в нем 20 лет
32
Понравилось32
Новости партнёров
вы путаете с таджикистаном
Можно провести аналогию с Телеграммом. Его тоже так и не удалось заблокировать приблизительно по тем же причинам. В итоге плюнули и сделали вид, что простили.
Но иногда посидишь на форумах и кажется, что в этом что-то есть. )
и это 21 век ...
КНДР, версия 2.0.