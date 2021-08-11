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В Туркмении потребовали от граждан клятву на Коране об отказе от VPN

В Туркмении потребовали от граждан клятву на Коране об отказе от VPN (1 фото)

Автор:
11 августа 2021 22:00
Метки: Туркмения   интернет   клятва   
478
1
А чтобы подключить интернет, нужно подать документы и ждать больше года

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20k
Андрей Иванов 5 часов назад
Толку то, большинство взрослого населения - в России
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1k
John 3 часа назад
Вове есть у кого учиться.
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7k
Перст Указующий 3 часа назад
а сервера vpn разве не блокируются?
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83
SHIBAN 5 часов назад
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18k
Ego sum qui sum 5 часов назад
Коран и впн в одном предложении ... 21 век все загадочнее
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1k
sedoisever 5 часов назад
Жесть, конечно.
Но иногда посидишь на форумах и кажется, что в этом что-то есть. )
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8k
Vacony 5 часов назад
волшебная страна....
и это 21 век ...
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3k
Шура ОсЕчкин 5 часов назад
Суверенному Интернету России-приготовиться!
КНДР, версия 2.0.
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Похабыч

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