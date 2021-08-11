В Туркмении потребовали от граждан клятву на Коране об отказе от VPN

В Туркмении были введены новые требования к гражданам, которые хотят провести к себе домой сеть. В числе этих критериев присяга на Коране, что не будет использован VPN, сообщает «Радио Свобода (организация включена Минюстом в список иноагентов)»* со ссылкой на собственную туркменскую службу.



СМИ приводит слова жительницы страны, которая ждала своей очереди на подключение интернета в течение полутора лет. Она рассказала, что когда подошло время подключения, от нее потребовали дать клятву на священном для мусульман Коране о том, что она не будет пользоваться сервисами VPN.



«А без VPN в интернете никакие сайты не открываются. Не знаю даже, что делать», — уточнила собеседница радиостанции.



При этом СМИ отмечает, что были и другие случаи, когда туркменские чиновники требовали от населения дать подобную клятву.



Власти Туркмении ранее ограничивали работу социальных сетей для граждан. Официального подтверждения информации, что теперь жители страны должны клясться при подключении интернета, пока нет.



В 2020 году власти Туркмении запретили в стране слово «коронавирус», чтобы не допустить паники среди населения.