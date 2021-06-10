Вот как выглядит дом человека, который курил в нем 20 лет

Места общего пользования просто засияли белым цветом, клинеры восстановили его до первоначального состояния. Зрители, которые посмотрели это видео тоже были в восторге и выразили надежду, что старушка больше не будет курить в доме и не вернет его в прежнее состояние. Другие, правда, выразили опасение за здоровье хозяйки дома, ведь если с ее домом происходит такое, то что же творится с ее легкими.

2021-06-10T16:52:12+03:00