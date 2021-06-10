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Вот как выглядит дом человека, который курил в нем 20 лет

Вот как выглядит дом человека, который курил в нем 20 лет (3 фото + 1 видео)

Автор:
10 июня 2021 16:52
Сообщество : Истории
Метки: видео   забавное   здоровые   интернет   истории   курение   уборка   
3159
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Сотрудница клининговой службы пришла в дом к пожилой даме и показала уборку до и после. Теперь интересно, что же творится в легких владелицы...

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Метки: видео   забавное   здоровые   интернет   истории   курение   уборка   
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6k
Pillin Alex 2 часа назад
Что-то здесь не так. Никогда не видел профессиональных уборщиц работающих без перчаток.
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476
робт Минуту назад
слабовато для 20 лет, я квартиру сдавал, такая х*уйня и за 2 года возможна, если шторы постирать из машинки вообще лютая дичь вытекает - вонища не продыхнеш
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2k
andrey morozov 4 минуты назад
Курю сам, но никогда не курю в закрытых помещениях без хорошей вытяжки и уж тем более дома или в машине, не понимаю людей прокуривающих своё жилище
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3k
Сергей 5 минут назад
Нефиг курить в доме !
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743
qwer 6 минут назад
20 лет не мыли квартиру, при чём тут сигареты?
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−68
vova old 7 минут назад
кино. американская бабка живёт одна, поэтому не убирала 20 лет пока не достигла возраста когда ей положено от государства оплачиваемая помощь. Вот ей сразу всё и убрали. А так бы она ещё 20 лет не убивала
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3k
kappaneed 12 минут назад
Курю в комнате, в квартире живу 5 лет, никогда не обращал внимание, пока не снял картину со стены))
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10k
Taximaxi 15 минут назад
Лядь старая курит на соседнем балконе,набивая трубку своей лобкоаой растительностью, а я окна не могу открыть,что бы не задохнуться от этой вони, всё лето. Нкакие просьбы не помогают. Кряхтит,пердит,пивко попивает и смердит ,скотина старая. И ничего эту прокуренную пепельницу не берёт. Что делать? Есть советы?
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15k
Maks Es 16 минут назад
Представляю себе, что в лёгких женщины уборщицы если она постоянно с такими средствами работает без какой либо защиты.
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806
QQ 22 минуты назад
она что 20 лет даже пыль не протирала? как такое возможно?
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 59 минут назад
какая то чушь, уборка кухни, причём тут курение??
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3
Степан Час назад
Никого не смущает качество бытовой техники, не меняемой 20 лет?
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388
Миша Час назад
Нормальный человек в доме не курит, если как я не оборудовал себе под это дело место с вытяжкой, возле компа. )) Максимум на балконе прокуриться, лучше выйти на улицу.
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9k
Вася Час назад
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7k
Алеksей Час назад
тюю, это разве прокурено? как то делали остекление квартиры с балконом с установкой принудительной вентиляции, т.к хозяин курит, пачку Captain Black за 4-5 часа, 3 пачки в день в среднем, а в дыму сидеть не оч любит. Вот где была жел... коричневизна везде.
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7k
Кенвуд Час назад
Все гадят в унитаз, простите, но это же не значит, что за 20 лет он должен стать огромной кучей ...овна. Свинья хозяка.
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1k
Сергей Час назад
та, не, там не 20 лет курили. Я знаю, во что превращается комната если в ней покурить хотя бы полгода. Это потеки дегтя на стеклах, все насквозь провоняно табаком. Обои пропитаны дегтем. На побеленном потолке желто-коричневые пятна.
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8k
владимир 2 часа назад
Это не курильщица а просто свинота, убираться надо чаще чем раз в 20ть лет.
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203
Vladimir Vladimirovich Putin 2 часа назад
Дело неверное не в курении, а в том что хозяева свиньи не чистоплотные.
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43k
parallax 2 часа назад
Зато там все тараканы умерли от рака лёгких.
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17k
Сталкер 2 часа назад
Только дебилы курят там, где живут.
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