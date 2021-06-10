Вот как выглядит дом человека, который курил в нем 20 лет

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Сотрудница клининговой службы пришла в дом к пожилой даме и показала уборку до и после. Теперь интересно, что же творится в легких владелицы...
Все мы знаем, что курение в квартире чревато тем, что ужасный запах впитывается не только в мебель и в шторы, но и даже в стены. Но что же произойдет с жилым помещением, если там ежедневно курить на протяжении 20 лет?
Сара Мэй, профессиональный клинер, сняла на видео уборку в доме женщины, показав в кадре ее кухню и ванную. Сантехника и бытовая техника были желтовато-коричневого оттенка, но при приближении стало понятно, что налет от никотина, который два десятилетия оседал на них.
На посудомоечной машине, особенно вокруг переключателей, на холодильнике, унитаз - все было в желтых пятнах.
"Эта маленькая пожилая женщина курит в помещении более двух десятилетий. Наша главная цель состояла в том, чтобы удалить все коричневые пятна никотина." - сказала Сара Мэй.
"Эта маленькая пожилая женщина курит в помещении более двух десятилетий. Наша главная цель состояла в том, чтобы удалить все коричневые пятна никотина." - сказала Сара Мэй.
Клинер использовала сильные чистящие средства для поверхностей, не пренебрегая и отбеливателем. Она несколько раз подряд наносила средства на всю технику и сантехнику, чтобы привести их в изначальный вид.
Работа действительно была сложная, ей пришлось позвать на помощь коллегу и они вдвоем чистили ванную и кухню на протяжении шести часов. Хозяйка была в шоке и "на седьмом небе от счастья", когда увидела результат работы девушек.
Места общего пользования просто засияли белым цветом, клинеры восстановили его до первоначального состояния.
Зрители, которые посмотрели это видео тоже были в восторге и выразили надежду, что старушка больше не будет курить в доме и не вернет его в прежнее состояние.
Другие, правда, выразили опасение за здоровье хозяйки дома, ведь если с ее домом происходит такое, то что же творится с ее легкими.
Зрители, которые посмотрели это видео тоже были в восторге и выразили надежду, что старушка больше не будет курить в доме и не вернет его в прежнее состояние.
Другие, правда, выразили опасение за здоровье хозяйки дома, ведь если с ее домом происходит такое, то что же творится с ее легкими.
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