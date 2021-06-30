Нет, ваши глаза вас не обманывают, просто с реальностью что-то не так

То неловкое чувство, когда протираешь глаза и кажется, что то ли в глаз попала соринка, то ли реальность действительно здорово исказилась. Тут бояться не нужно, с вами точно всё в порядке, просто наша реальность не всегда соответствует нашим ожиданиям!