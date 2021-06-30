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Нет, ваши глаза вас не обманывают, просто с реальностью что-то не так

Нет, ваши глаза вас не обманывают, просто с реальностью что-то не так (30 фото)

Автор:
30 июня 2021 14:38
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Юмор   город   забавное   интернет   мемы   необычное   смешно   эстетика   
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То неловкое чувство, когда протираешь глаза и кажется, что то ли в глаз попала соринка, то ли реальность действительно здорово исказилась. Тут бояться не нужно, с вами точно всё в порядке, просто наша реальность не всегда соответствует нашим ожиданиям!

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Метки: Юмор   город   забавное   интернет   мемы   необычное   смешно   эстетика   
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Объект реальности 6 минут назад
на первой из газобетона вырезали.
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