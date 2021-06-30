Нет, ваши глаза вас не обманывают, просто с реальностью что-то не так

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То неловкое чувство, когда протираешь глаза и кажется, что то ли в глаз попала соринка, то ли реальность действительно здорово исказилась. Тут бояться не нужно, с вами точно всё в порядке, просто наша реальность не всегда соответствует нашим ожиданиям!
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Авторский пост
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- Спокойно! С вами всё в порядке, а вот с реальностью что-то явно не так
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- Маркетологи, АЛЛО!
- Ох уж этот маркетинг
- Успокойтесь, с вами все в порядке, а вот с реальностью — не очень
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