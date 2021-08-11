Чтобы пользоваться Всемирной паутиной жителям Туркмении придётся дать клятву

В Туркменистане для подключения к интернету отныне надо будет приносить клятву на Коране об отказе от VPN.
Оно и раньше в этой тёплой и гостеприимной стране не так уж и легко было подключиться к сети. Жители Ашхабада томятся в очередях по полтора года, а когда попадают в сеть, оказывается , что не заблокированных сайтов в Туркмении - по пальцам пересчитать.
Теперь местные СМИ сообщили, что для долгожданного выхода в WWW властями подготовлена дополнительная процедура - придётся клясться на священной книге, что ни при каких обстоятельствах не будешь пользоваться Virtual Private Network. Это харам, сообщают на канале "Mash".
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Напомним, что по шариату, в качестве искупления за принесение двусмысленной клятвы (умышленного нарушения) следует — накормить десятерых бедняков так, как вы обычно кормите свои семьи, или одеть их, или освободить раба. Однако накрыть поляну на десять персон может оказаться недостаточно, если у Туркменбаши своя редакция законов шариата.
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???
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Там уместно это