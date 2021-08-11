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Чтобы пользоваться Всемирной паутиной жителям Туркмении придётся дать клятву

Чтобы пользоваться Всемирной паутиной жителям Туркмении придётся дать клятву (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 августа 2021 07:57
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: VPN   Сеть   видео   интернет   клятва   коран   подключение   туркменистан   
1186
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В Туркменистане для подключения к интернету отныне надо будет приносить клятву на Коране об отказе от VPN.

Источник:

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Метки: VPN   Сеть   видео   интернет   клятва   коран   подключение   туркменистан   
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17  комментариев
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2k
Ermolai 2 часа назад
Счастливые люди. Дети, там, играют в футбол, взрослые видят звезды а не экраны телефонов. Хочу в Туркмению!
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303
Мурчелло 9 минут назад
А помолиться компьютеру не надо?Тот ведь еще шайтан.
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994
Mirza Huseyinov 45 минут назад
Теперь все будут так)))
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829
анатолий горленко Час назад
- Откуда столько денег?
- В карты выиграл.
???
- Он мне говорит: у меня 21, я ему: покажи, он: а зачем?, у нас на слово верят.
- Вот с тех пор карта мне и повалила!!!
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−67
Thomsen Час назад
Панорама жжёт?
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28k
a.fey Час назад
Я так понимаю, что прокси можно.
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1
адик буравчик 2 часа назад
молодец Аркадаг!!! все правильно делает
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14k
Вася Александрович 2 часа назад
Пока бараны хавают, ничего не изменится.
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7k
vitenok 2 часа назад
Правда, источник новости какой то мутный. Некие фишки. Может, все-таки панорама?
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5k
hairov 2 часа назад
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7k
vitenok 2 часа назад
Теперь в Туркмении каждый будет знать, что такое впн.
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18k
Mexanik79 2 часа назад
Весело у них там.
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