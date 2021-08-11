Чтобы пользоваться Всемирной паутиной жителям Туркмении придётся дать клятву

Оно и раньше в этой тёплой и гостеприимной стране не так уж и легко было подключиться к сети. Жители Ашхабада томятся в очередях по полтора года, а когда попадают в сеть, оказывается , что не заблокированных сайтов в Туркмении - по пальцам пересчитать.