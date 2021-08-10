Прогулка по советскому универмагу. Смотрим ассортимент и цены

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Вот такой среднестатистический Центральный универмаг.
Предположительно Кемерово, конец 70-х начало 80-х годов.
Просто интересные фотографии.
Предположительно Кемерово, конец 70-х начало 80-х годов.
Просто интересные фотографии.
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Метки: СССР люди страна фотографии
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9 фоток от низа - это точно не оттуда.
Ну ни как длинная юбка не могла стоить 4-30.
Просто чудо какое-то все есть.
Я в 1985 году с мамой за польто к школе 3 часа в очереди стоял. Потом ещё пол класса пришли в таком же пальто как у меня пришлось маме после работы бирку мне пришивать.
Постановка это а не универмаг.
23 рубля не малые тогда деньги.
23 рубля (я про миксер) - при зарплате 110 у учителя школьного - весьма немалые деньги.