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Прогулка по советскому универмагу. Смотрим ассортимент и цены

Прогулка по советскому универмагу. Смотрим ассортимент и цены (25 фото)

Автор:
10 августа 2021 20:51
Метки: СССР   люди   страна   фотографии   
736
25
Вот такой среднестатистический Центральный универмаг.
Предположительно Кемерово, конец 70-х начало 80-х годов.
Просто интересные фотографии.
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Метки: СССР   люди   страна   фотографии   
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18  комментариев
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143
Hell Berrel 3 часа назад
Не знаю как остальное, но первая фотка - это, действительно, ЦУМ г. Кемерово.

9 фоток от низа - это точно не оттуда.
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5k
newegg 6 минут назад
Фото 10 и 11 - это витрина тканей, цены за метр.
Ну ни как длинная юбка не могла стоить 4-30.
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65k
Варакин Алексей 45 минут назад
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22
Flexx U 48 минут назад
Это где же такой универмаг был.
Просто чудо какое-то все есть.
Я в 1985 году с мамой за польто к школе 3 часа в очереди стоял. Потом ещё пол класса пришли в таком же пальто как у меня пришлось маме после работы бирку мне пришивать.
Постановка это а не универмаг.
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65k
Варакин Алексей 55 минут назад
Скрипка дешевле бубна? Как так то?
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1k
khvatich Час назад
Фотки с манекенами, вызывают сомнение. В Ярославле не помню таких типажей.
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−1
Andrey Час назад
при чем тут еще изобилие ! лет через 8 там были пустые полки !
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1k
Тамара Коршунова 3 часа назад
Обалдеть. У них Миксеры на витрине стояли.Аж две штуки!!!!
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