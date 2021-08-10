Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19

В Португалии умерла целая семья противников вакцинации от коронавируса. Об этом, как сообщает издание The Guardian, рассказал родственник погибших Фрэнсис Гонсалвеш.

По словам Гонсалвеша его мать, отец и брат отказались делать себе прививки от коронавируса, став жертвами пропаганды противников вакцинации. Все трое заразились коронавирусом и умерли в течение недели.

Мужчина объяснил, что решил поделиться своей историей в надежде, что опыт его семьи подтолкнет других противников вакцинации к решению сделать прививку.

Ранее премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявил, что страна столкнулась с "четвертой волной" коронавируса. Власти в связи с ростом случаев COVID-19 ввели в ряде районов страны, в том числе в столице Лиссабоне, комендантский час.