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Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19

Семья антипрививочников за неделю умерла от COVID-19 (1 фото)

Автор:
10 августа 2021 05:20
Метки: COVID-19   антипрививочник   факты   
1127
1
В Португалии семья противников вакцинации за неделю умерла от COVID-19

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Метки: COVID-19   антипрививочник   факты   
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148k
Редька с хреном 4 часа назад
Автор красава. НО ЧТОБЫ НЕ НАРУШАТЬ БАЛАНС, было бы неплохо написать, что убило семью Колесниковых (4 человека) в Краснодарском крае, точнее: кто убил, оставив их малолетнюю дочь сиротой.
Подсказка: почти все пруфы в России забанены но инфу ещё вчера можно было найти на канале Сталинград.
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48k
parallax 11 минут назад
Чем больше антипрививочников, тем их меньше.
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826
neo 13 минут назад
На работе тётка была здоровая, как бык, всегда следила за своим здоровьем, осенью вся её семья переболела, а она нет. Решила уколоться. Прошла кучу врачей, сделала полное обследование - ничего хронического нет. Укололась. До второй дозы не дожила - в больнице умерла от ковида. Ещё и не хотели класть в больницу, по знакомству пробилась...
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17k
babuby Полчаса назад
И?? А про пожилых прививочников, которые умерли в течение 4 дней после прививки, почему не пишешь? Или ты и у монет видишь всегда лишь одну сторону?
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3k
Горожанин Час назад
И разделился мир на ваксеров и антиваксеров. Первые мутировали и вымерли от рака. Вторые - сумели выжить, так как сама инфекция мутировала и отступила. Так началась новая светлая эра человечества
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11k
net 2 часа назад
Практически все случаи проблем после прививки и непривитых связаны не с короной или вакцинами, а с их здоровьем. Поэтому логично, что прививки должны быть по личному желанию.
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20k
Андрей Иванов 2 часа назад
В это же время умерло десяток семей прививочников. Но кто их считает?
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465
Отец Пигидий 2 часа назад
Родственница умершей после вакцинации семьи рассказала подробности: «Слегли за неделю»

"Миша ещё успел выбрать гроб для Ляли, а потом его забрали самого», - эта трагедия потрясла Россию.

Трое умерших, двое в тяжёлом состоянии - таков печальный исход семейного похода на категорически противопоказанную им вакцинацию семьи Колесниковых с хутора Ленина, что неподалёку от Краснодара. В живых осталась только 13-летняя Арина, потерявшая маму, папу, бабушку. Слава богу, с самой девочкой все в порядке, так как прививки детям не делают.

Несмотря на то, что местные власти через свои каналы намекают на то, что якобы семья полным составом поехала вакцинироваться в Москву (такой вояж ,кстати, обошёлся бы самое дешевое под 100 тысяч рублей), родственница умерших подтвердила, что вакцинация проходила неподалёку - в Васюринской или Старокорсунской станицах.

И вот неожиданное продолжение истории.

Министр Мурашко поручил срочно разобраться в ситуации семьи Колесниковых
Медики почему-то отказываются признавать Михаила Колесникова, главу вымершей после вакцинации семьи из Краснодарского края, скончавшимся от… коронавируса. Несмотря на то, что мужчина умер в «ковидном госпитале» и у него был большой процент поражения легких, сам диагноз, по словам его родной сестры Елены, так до сих пор официально и не поставлен.

«У брата с женой был медотвод по сахарному диабету. Плюс ещё они находились на диализе, Лялечке должны были сделать какую-то плановую операцию, тоже связанную с почками, но без прививки ей отказали в госпитализации, ну они все вместе заодно решились вакцинироваться», - рассказала «МК» оставшаяся в живых родственница.

«Слегли через неделю. У всех сразу обширное поражение лёгких. Первой в больнице умерла Ляля, за ней ее мама, бабушка Арины, за ними отец Арины Михаил, мой брат».

В живых пока остаются вторые дедушка и бабушка девочки. Семья была дружной, кубанской. Поэтому и на прививку пошли все вместе, хотя в больницу без вакцины не клали только 36-летнюю Лялю.

Михаил оставался дома последним. Он уже знал, что жена с тещей умерли. Ему становилось все хуже.

По дому металась в последнюю ночь перед отправлением брата в больницу Елена. Но она ничего не в состоянии была изменить.

«Я круги вокруг их дома наворачивала, так как Миша к себе не пускал, боялся за меня и дочку, - продолжает свой рассказ сестра. - Я то за дедушкой смотрела (на данный момент он жив - авт.), то за Мишей. Брат лежал в своей отдельной комнате, где обычно делал сам себе диализ. У них с Лялей комната специальная была для диализа, стерильная, потому что каждый раз в больницу не наездишься, поэтому они сами обычно делали эту процедуру, и очень щепетительно к этому относились. Я не знаю всех медицинских подробностей, конечно…».

В конце-концов Елена прикорнула на детских качелях. А утром, едва рассвело, забрала едва державшуюся на ногах Аришу, повезла к себе. Михаил остался ждать скорой, которая приехала только через 16 часов.

«Он в ковидном госпитале лежал на Красных Партизанах, там сплошные трупы… Я когда справку пришла о смерти получать, там ступеньки, улепленные людьми, которые тоже ждали своих покойников, в тот день что-то в районе 80 их было», - продолжает Елена.

Елена говорит что она три дня пыталась дозвониться до «горячей линии» в Краснодаре, чтобы выяснить хоть что-то по поводу смерти семьи брата, но «никому ни до кого не было дела», - сокрушается она. Несмотря на то, что Михаил находился в ковидном госпитале, коронавирус в свидетельстве о смерти ему так и не поставили. Хотя у тещи и жены он вроде бы стоял. «Сказали, что при таком большом проценте поражения у Миши вирус не выделили».

«Я даже не понимаю, чем его вообще лечили там в больнице, - продолжает Елена. - Так как те почечные препараты, что он дома использовал, мы ему с собой в госпиталь отдали, а все упаковки обратно вернули нетронутыми. У него и помпа стояла по сахарному диабету. И у Ляли тоже стояла. Знали ли об этом врачи? Может быть, если бы они были чуть повнимательнее, наших близких можно было бы спасти?», - задаёт себе один и тот же больной вопрос родственница умерших. Единственно, кого она искренне благодарит - это местные органы опеки, которые в экстренном порядке оформили бумаги о том, что Арина теперь - ее приёмная дочка.

«Мы написали обращение к президенту с просьбой решить наконец вопрос плановых госпитализаций непривитых, - говорит правозащитник Иван Мельников. - Я всегда был ярым противником этой меры. Писал президенту на "горячую линию" о том, что нельзя лишать больных медицинской помощи при таких условиях. Это нарушение целого ряда законов, нарушение Конституции. Далеко не все могут сделать прививку по состоянию здоровья, если человек болен и ему нужно госпитализироваться планово (то есть более, чем на два дня) он имеет полное право получить временный медотвод. Если же он болен хронически, и его заболевание входит в список тех, при которых прививка противопоказана вообще, врачи не должны ставить ему ультиматум или/или. Или прививка, или ложись и умирай. В дальнейшем это грозит увеличением случаев смертности и инвалидизации среди граждан Российской Федерации. Как в случае с семьей Колесниковых из Краснодарского края».

Между тем, министр здравохранения Михаил Мурашко поручил чиновникам Росздравнадзора разобраться в смерти семьи, которой была сделана вопреки противопоказаниям прививка.
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465
Отец Пигидий Glassy 59 минут назад
Пока прививать не начали, такого количества публикаций о новых заражениях и смертях не было. Даже в первую пандемию. Выводы сами сделайте.Иммунитет людей справлялся. Погибали только те, кто с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. А теперь их всех поголовно обязали привиться. Медотвод хрен получишь. Так что их приговорили заочно.
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1k
докладчик в угол 3 часа назад
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465
Отец Пигидий Броненосец Потелкам 2 часа назад
Дружище....есть такой ресурс развлекательный yaplakal.ru, там противоположная аудитория. Когда там ржут над прививочниками в большей массе публикаций, то тут наоборот их защищают. Там очень много атеистических постов,а здесь наоборот, топят за Христа. Так что напрасно ты тут это оставил. А там бы тебя поддержали.
А в остальном ресурсы похожи, публикуют одни и те же материалы.
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8k
СПКиНР 3 часа назад
Да на РИА Новости - такая статья есть, а вот в The Guardian на которую они ссылаются, такой новости нет. Будет ли привлечено агенство РИА Новости к уголовной ответственности за распространение фейков о короновирусе?
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35k
Лесли 🥰 3 часа назад
Блин, я итак боюсь ее ставить, зачем вообще я читаю такие новости))) На работе заставляют ставиииить......
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17k
Марина 4 часа назад

Естественный отбор в действии.
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